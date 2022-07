Programación Sábado 30 de Julio

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Milt Buckner

Robbins’ nest

Saba house party

Hamp’s boogie woogie

Kurt Elling

On Broadway

Tutti for Cootie

Casiopea

Freak Jack

Down South

Gigi Gryce

Monday through Sunday

Halie Loren

Taking a chance on love

Crazy love

Heart first

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Kurt Weill

Sonata para chelo y piano

Johannes Goritzki, chelo;

David Levine, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº6 en Do mayor, D.589 "la pequeña"

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Robert Schumann

Estudios sinfónicos para piano, op.13 (versión 1852)

Andras Schiff, piano

Michel Corrette

Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)

Florilegium

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº11 en fa menor, op.95, "Serioso"

Cuarteto Juilliard

Claude Debussy

Arabesco para piano en Mi mayor, L.66, Nº1 (arreglo para flauta y arpa de H. Renié)

Judith Hall, flauta;

Elinor Bennett, arpa

Gabriel Fauré

Réquiem, op.48

Agnes Mèllon, soprano;

Peter Kooy, barítono

La Chapelle Royale y Les Petits Chanteurs de Saint-Louis / Philippe Herreweghe

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Claudio Arrau, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Ástor Piazzolla

Otoño porteño (arreglo para guitarra)

Silvia Costanzo, guitarra

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de “La flauta mágica””

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Karl Goldmark

Acto 3 del ballet “La reina de Saba”

Orquesta de la Ópera del Estado Húngaro / Ádam Fischer

Agostino Steffani

- La lucha de Hércules con Aqueloo. Obertura

- El triunfo del destino. Las sombras

Hilda Herrera

-Zamba del chaguanco

-La flor de sapo

Hilda Herrera, piano

Giuseppe Verdi

Nabucco. "Gli arredi festivi"

Coro del Teatro alla Scala

Orquesta del Teatro alla Scala / Claudio Abbado

Alexander Glazunov

Preludio y dos mazurcas, op.25

Tatjana Franová, piano

Jean-Philippe Rameau

Concierto Nº3 (transcripción de la Pieza para clave en concierto Nº2 en Sol mayor)

Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

Gioachino Rossini

Obertura de “Otelo”

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Tomaso Albinoni

Concierto para dos oboes, cuerdas y continuo en Fa mayor,op.9/3

Gail Hennessy y Rachel Chaplin, oboes

La Serenísima / Adrian Chandler

Johann Nepomuk Hummel

Allegro pomposo e spirituoso del Concierto para piano y orquesta Nº4 en Mi mayor, op.110 "Los adioses"

Stephen Hough, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Bryden Thomson

Claude Debussy

Marcha escosesa sobre un tema popular, L.77 (versión orquesta)

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Felix Mendelssohn

Adagio – Allegro con brio del Octeto en Mi bemol mayor, op.20

Octeto de Viena

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Complemento musical

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)