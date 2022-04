Programación Sábado 30 de Abril

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Stan Getz

Smiles

Three little words

Ulita Knaus

Kitten fly

The year

Fireworks

Inmortal Onions

Digital relations

Albert Heath, Ethan Iverson & Ben Street

Charade

Stompin’ at the Savoy

Eugenie Jones

I got rhythm

You can have him

Ey brother

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Igor Stravinsky

La consagración de la primavera (versión piano a cuatro manos)

Daniel Barenboim y Martha Argerich, piano a 4 manos

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor, H.584, Wq,158

Cuarteto Purcell

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº6 en mi menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Bryden Thompson

Henry Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.46

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Alexander Scriabin

Poema sinfónico en re menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta dulce, oboe y fagot en sol menor, R.103

László Czidra, flauta dulce;

Péter Pongrácz, oboe;

József Vajda, fagot

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Francesco Corbetta

Allemande sur la mort du Duc de Gloucester para guitarra en do menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa" (completada por Brian Newbould)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en fa menor, BWV 1018

Péter Czaba, violín;

Zoltán Kocsis, piano

07.00

Momentos Musicales

Isaac Albéniz

El Corpus en Sevilla, de la suite “Iberia”

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania / José Serebrier

Franz Schubert

Primer movimiento (Allegro moderato) de la Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Patrick Demenga, chelo

Eke Roberto Méndez, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Primer movimiento (Allegro) del Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Piotr Ilich Chaikovsky

Finale de la Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Paavo Berglund

Capel Bond

Concierto Nº1 en Re mayor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Carl Maria von Weber

“Invitación a la danza” (orquestación de Hector Berlioz)

The Hanover Band / Roy Goodman

Ottorino Respighi

Bergamasca, de Arias y danzas antiguas para laúd. Suite Nº2. Transcripción libre para orquesta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Johann Gottlieb Graun

Concerto per viola da gamba concertata

Akademie für Alte Musik / Stephan Mai

Gustav Mahler

Segundo movimiento de la Sinfonía Nº1 en Re mayor, "Titán"

Orquesta Sinfónica de la Radio Ljubljana / Anton Nanut

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1

Vlado Perlemuter, piano

Johannes Brahms

Rondo-Allegro de la Serenata para orquesta Nº1 en Re mayor, op.11

Orquesta Filarmónica de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Antonio Salieri

Obertura de “Semiramide”

Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

Georg Philipp Telemann

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Friedemann Immer, trompeta

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebe

Felix Mendelssohn

Primer movimiento (Allegro moderato) del Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

Carl Nielsen

La niebla está subiendo

Judith Hall, flauta

Elinor Bennett, arpa

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)