Programación Sábado 3 de Septiembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Dave Slonaker Big Band

Convergency

Inner voices

Ian Shaw

Small day tomorrow

You've got to pick a pocket or two

In France they kiss on Main Street

Snarky Puppy

Trinity

Angelo Verploegen

How deep is the ocean

Isfahan

Très Swing Trío

Cheek to cheek

Dos gardenias

There will never be another you

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº10 en Re mayor, G.483

Sol Gabetta, chelo

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Heitor Villa-Lobos

Quinteto en forma de choros

William Bennett, flauta;

Neil Black, oboe;

Janice Knight, corno inglés;

Thea King, clarinete;

Robin O'Neill, fagot

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta de Filadelfia / Charles Dutoit

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127

Cuarteto Emerson

Bohuslav Martinu

Concierto para oboe y pequeña orquesta, H.353

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Ástor Piazzolla

Cinco piezas para guitarra

Víctor Villadangos, guitarra

Robert Schumann

Carnaval, op.9

Claudio Arrau, piano

07.00

Momentos Musicales

Leopold Mozart

Allegro del Concierto para trombón y orquesta en Re mayor

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Carl Maria von Weber

Adagio ma non troppo, menuetto y finale de la Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Claude Debussy

Primer movimiento de la Fantasía para piano y orquesta, L.73

Zoltán Kocsis, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Ludwig van Beethoven

Allegro del Triple concierto para violín, chelo y piano en Do mayor, op.56

Anne-Sophie Mutter, violín

Yo-Yo Ma, chelo

Mark Zeltser, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Heitor Villa-Lobos

Festa no sertao y Dansa do indio branco, del Ciclo Brasileiro

Alma Petcherskyi, piano

Alexander Glazunov

Las estaciones, op.67: Primavera y verano

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

André Campra

Selección de la ópera «Idomeneo»

Les Arts Florissants / William Christie

Philippe Gaubert

Fantasía

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Gioachino Rossini

Obertura de “Ermione”

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Erich Wolfgang Korngold

Straussiana para orquesta

Orquesta Sinfónica de Londres / John Wilson

Giacomo Puccini

Preludio sinfónico en La mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Gabriel Fauré

Berceuse para violín y orquesta, op.16

Axel Schacher, violín

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton

Luigi Boccherini

Quinteto para oboe y cuerdas Nº4 en La mayor, op.45

Sarah Francis, oboe

Cuarteto Allegri

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Laura Novoa)

20.00

Complemento Musical

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)