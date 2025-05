Programación Sábado 3 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Coleman Hawkins

Bean and the boys

Body and soul

His very own blues

Ranee Lee

I just found out about love

Beatiful love

Four

Fernandez 4

Hack or shack

Tag

Anfang

Al Casey

Don’t blame me

Got soul

Sarah Vaughan

I let a song go out of my head

Sophisticated lady

In a mellow tone

01.00

La Trasnoche Clásica

Charles Dollé

Suite para viola y continuo Nº2 en do menor

Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba

Robert Kohnen, clave

John Field

Sonata para piano en Si mayor, op.1, Nº4, H.8, Nº4

John O'Conor, piano

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº2 Mi bemol mayor, op.77

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Felix Mendelssohn

Siete piezas características, op.7

Martin Jones, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Igor Stravinsky

Ocho miniaturas instrumentales para quince instrumentistas (orquestaciones de Les cinq doigts)

Ensemble Intercontemporain / Pierre Boulez

Antonín Dvorák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

Hector Berlioz

La condenación de Fausto, op.24. "D'amour l'ardente flamme"

Renata Scotto, soprano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Charles Rosenkrans

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Orquesta de Cámara Orpheus

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Claudio Arrau, piano

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Darius Milhaud

Sonatina para clarinete y piano, op.100

Victoria Soames, clarinete;

Julius Drake, piano

Heinrich Franz von Biber

Balleti Lamentabili a cuatro partes

La Follia Salzburg

Joseph Haydn

Sinfonía Nº80 en re menor, Hob.I:80

Orquesta de Cámara Orpheus

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº5 en Sol bemol mayor, op.82

Albert Guinovart, piano

07.00

Momentos Musicales

Jacques Ibert

Obertura de fiesta

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº1, op.46

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Fa mayor, K.138

Ensamble de cámara de la Academy of St.Martin in the Fields

Johannes Brahms

Dos rapsodias para piano, op.79

Glenn Gould, piano

08.00

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, Riom 457

Alfredo Bernardini, oboe y dirección

Ensamble Zefiro

Franz Schubert

Cuarteto Nº9 en sol menor, Deutsch 173

Cuarteto Melos

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

09.00

Ignacy Jan Paderewski (1860 - 1941)

Allegro de Concierto para violín y piano

Konstanty Andrzej Kulka, violín

Waldemar Malicki, piano

Henry Purcell

Selección de la música incidental de la mascarada “Timón de Atenas”

Nancy Argenta, soprano

Christopher Foster, bajo barítono

Paul Agnew, tenor

Brian Bannatyne-Scott, bajo

Ann Monoyios, soprano

Coro del The English Concert

The English Concert/ Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº26 en Mi bemol mayor, op.81, "Los adioses"

Wilhelm Kempff, piano

10.00

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

Albert Roussel

Concertino para chelo y orquesta, op.57

Jean-Guihen Queyras, chelo

Ensamble Orquestal de París / David Stern

Joseph Haydn

Cuarteto Nº44 en Re mayor, "Cuarteto prusiano Nº6"

Cuarteto Tátrai

11.00

Edouard Lalo

Sinfonía española para violín y orquesta en re menor, op.21

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Nacional de Francia / Seiji Ozawa

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº1 en La mayor

Glenn Gould, piano

12.00

Robert Schumann

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Heinz Holliger

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

20.00

Momentos Musicales