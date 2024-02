Programación Sábado 3 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Nicola Porpora

Sinfonía de cámara en Sol mayor, op.2, Nº1

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Ralph Vaughan Williams

Concierto para oboe y orquesta

Cecilia Nicklin, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields

Louis Nicolas Clérambault

Píramo y Tisbe, cantata Nº4 del Libro II de cantatas francesas

Jean-Paul Fouchecourt, tenor

Les Arts Florissants / William Christie

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol mayor "Dumbarton Oaks"

Ensemble Intercontemporain / Pierre Boulez

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº5 en Fa mayor, op.103, "Egipcio"

Pascal Rogé, piano

Orqiesta Filarmónica Real / Charles Dutoit

Edvard Grieg

Balada para piano en sol menor, op.24

Eva Knardahl, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº5 en si menor, Wq 182, Nº5, H 661

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº9 en sol menor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Louis Spohr

Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, violín, viola, chelo y contrabajo en Fa mayor, op.31

Consortium Classicum / Dieter Klöcker

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Philippe Entremont, piano

Johannes Brahms

Trío en La mayor, op. post (atribuido a Brahms)

Trío Beaux Arts

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Clement Jannecquin

Or vien ça vien (transcripción para laúd de Bálint Bakfark)

Dániel Benkó, laúd

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Emanuel Ax, piano

The Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy

Heinrich Franz von Biber

Mensa Sonora. Partita Nº6 en sol menor

La Follia Salzburg

Erik Satie

Tres gymnopédies

Angela Brownridge, piano

Jan Baptist Verrijt

Currite pastores

Katelijne Van Leathem y Anne Mertens, sopranos

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº5 en Re mayor, K.593

Walter Trampler, viola

Cuarteto Juilliard

07.00

Música de Verano

Cesar Franck

El cazador maldito, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Savaria / Peter Lücker

Manuel de Falla

Nocturno, Mazurka y Serenata andaluza, para piano

Javier Perianes, piano

August Klughardt

Quinteto para vientos en Do mayor, op.79

Quinteto Arcis

08.00



Erik Satie

Jack-in-the-Box

Angela Brownridge, piano

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº13 en Sol mayor, op.9, Nº3

Cuarteto Tatrai

Leo Weiner (húngaro, 1885-1960)

Serenata para pequeña orquesta en fa menor, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

Alexandre Tansman

Variaciones sobre un tema de Scriabin

Alain Prévost, guitarra

09.00



Vincent Persichetti (compositor y pianista estadounidense, 1915-1987)

Sonata para piano Nº3

David Allen Wehr, piano

Michael Haydn

Serenata en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para violín y orquesta en Mi mayor K.261

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

10.00



Edvard Grieg

Libro cuarto de las Piezas Líricas para piano, op.47

Eva Knardahl, piano.



Johann Adolf Hasse

Salve Regina en La mayor, motete para mezzosoprano y orquesta

Bernarda Fink, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Francois Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de Niza / Maximiano Valdes

11.00

Heitor Villa-Lobos

Fantasía para chelo y orquesta

Janos Starker, chelo

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

Michel Richard Delalande

Segunda fantasía o Capricho que el rey solicitaba a menudo

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Johannes Brahms

Baladas para piano, op.10

Claudio Arrau, piano

12.00

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Olivier Messiaen

Veinte miradas sobre el niño Jesús. 1. Mirada del padre

Sonia Rubinsky, piano

Antonin Dvorák

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Orquesta Filarmónica de Londres / Christopher Hogwood

13.00

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

Maurice Ravel

La valse (versión para dos pianos)

Martha Argerich, piano

Nelson Freire, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta dulce, fagot, dos violines, viola y bajo continuo en Fa mayor, TWV 52:F1

Frans Brüggen, flauta dulce;

Otto Fleischmann, fagot

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard

19.00

Música de Verano

Jean-Philippe Rameau

Suite del ballet Platée

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

Franz Danzi (1763-1826)

Quinteto para vientos en Fa mayor, op.68, Nº2

Ensamble Viena-Berlín

Carlos Guastavino

Sonatina para piano

Luis Ascot, piano

Frederick Delius

En un jardín de verano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Antonín Dvořák

Quinteto con piano en La mayor, op.5

Sviatoslav Richter, piano

Cuarteto Borodin

Vincenzo Bellini

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Roger Lord, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Luigi Boccherini

Sexteto para cuerdas Nº5 en Re mayor

Ensamble 415

John Ireland (compositor inglés: 1879 – 1962)

Leyenda para piano y orquesta

Jane Coop, piano

Orquesta de la Radio de la CBC / Mario Bernardi

Edvard Grieg

Antiguo romance noruego con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Jean-Marie Leclair

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº7

Fabio Biondi, violín

Maurizio Naddeo, chelo

Pascal Monteilhet, tiorba

Rinaldo Alessandrini, clave

Francis Poulenc

Tema variado

Boris Berman, piano

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

Morton Gould

Apple Waltzes. Homenaje a George Balanchine

American Symphony Orchestra / Morton Gould

23.00

Música para Bailar

Theresa Wong

Ella baila desnuda bajo las palmeras (2019)

Sarah Cahill, piano

Ludwig van Beethoven

“Alla danza tedesca”, cuarto movimiento del Cuarteto N°13 en Si bemol mayor, op.131

Charles Gounod

Música de ballet del tercer acto de la ópera El tributo de Zamora

Orquesta de la Radio de Munich / Hervé Niquet

Grabado en vivo en el 28 de enero de 2018

Joseph Jongen

Aria y polonesa para trombón y piano, op.128

Jörgen van Rijen, trombón

Paolo Giacometti, piano

David Diamond

Suite del ballet TOM (1935)

Orquesta Sinfónica de Seattle / Gerard Schwarz