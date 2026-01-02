Programación Sábado 3 de Enero

00.00
Trasnoche Jazz
Lakecia Benjamin
New mornings
Rebirth
Moods
Stephanie Lottermoser
Rise
Just the night
Love again
Lucas Dorado
Ese momento
Charliando
Ruby Braff y Ellis Larkins
My romance
I could write a book
Eva Cassidy
You’ve changed
Ain’t no sunshine
Autumn leaves
01.00
La Trasnoche Clásica
Erik Satie
Cinéma. Entreacto sinfónico del ballet Relache (transcripción para piano a cuatro manos de Darius Milhaud)
Yuji Takahashi y Alain Planès, piano
Gustav Mahler
Las canciones del caminante
Thomas Hampson, barítono;
David Lutz, piano
Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Juan Cabanilles
Tiento de falsas
Hespèrion XX / Jordi Savall
Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín;
Yefim Bronfman, piano
Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº2 en do menor
Europa Galante / Fabio Biondi
Enrique Granados
Seis piezas sobre cantos populares españoles
Alicia de Larrocha, piano
Thomas Arne
Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Felix Mendelssohn
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor
Gidon Kremer, violín
Orpheus Chamber Orchestra
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Zoltán Kocsis, piano
Heitor Villa-Lobos
Quinteto en forma de choros
William Bennett, flauta;
Neil Black, oboe;
Janice Knight, corno inglés;
Thea King, clarinete;
Robin O'Neill, fagot
Johannes Brahms
Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25
Murray Perahia, piano
Miembros del Cuarteto Amadeus
George Frideric Handel
Zadok el sacerdote, HWV 258. Anthem de coronación
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp
Julián Aguirre
Aires Nacionales Argentinos. Primer cuaderno, Triste Nº1, Nº2, Nº5
Sergio Moldavsky, guitarra
Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano
Anton Arensky
Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a
Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati
Benjamin Britten
Mañanas musicales (sobre temas de Rossini)
National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge
Antonio Lotti
Concierto para oboe d'amore y orquesta en La mayor
Heinz Holliger, oboe d'amore
I Musici
Florent Schmitt (compositor francés que vivió entre 1870 y 1958)
Dos espejos para piano, op.70
Pascal Le Corre, piano
07.00
Momentos Musicales
Franz Schreker
Preludio al Acto I de la ópera “Los estigmatizados”
National Philharmonic Orchestra / Kurt Adler
Claude Debussy
Pour le piano
Philippe Entremont, piano
Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nro.12
Trío Locatelli
Edward Elgar
Introducción y allegro para cuerdas, op.47
Orquesta de Cámara Orpheus
08.00
Albert Roussel
Concierto para piano y orquesta en Sol mayor, op.36
Alexandre Tharaud, piano
Ensamble Orquestal de París / David Stern
Erik Satie
Cuatro gnossiennes. Transcripción para guitarra de diez cuerdas.
Pierre Laniau, guitarra
Alexander Borodin
Sinfonía Nº2 en si menor, op.5
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser
09.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para orquesta Nº15 en Si bemol mayor, K.287
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Agostino Steffani (italiano, 1654-1728)
“Sperate in Deo”, motete
Nuria Rial y Yetzabel Arias Fernandez, sopranos
Salvo Vitale, bajo
Coro de la Radio y Televisión de Suiza
Ensamble I Barocchisti / Diego Fasolis
10.00
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Giovanni Punzi, clarinete
Eva Katrine Dalsgaard, viola
Orquesta Filarmónica de Copenhague / Vincenzo Milletari
Samuel Barber
Tres piezas para piano: Nocturno en homenaje a John Field, Balada e Interludio
Leon McCawley, piano
Bohuslav Martinu
Cuarteto para cuerdas Nº2
Cuarteto Martinu
11.00
William Walton
Concierto para chelo y orquesta
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Alamiro Giampieri (compositor y clarinetista italiano, 1893-1963)
El Carnaval de Venecia
Emma Johnson, clarinete
Gordon Back, piano
Hector Berlioz
Tristia, tres piezas para coro y orquesta, op.18
Coro Monteverdi
Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner
12.00
Ludwig van Beethoven
Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi mayor, op.20
Ensamble Walter Boeykens
Manuel Gómez Carrillo (compositor argentino, 1883-1968)
Rapsodia santiagueña
Inés Gómez Carrillo (hija del compositor), piano
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Barbara Hannigan
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Christoph Wilibald von Gluck
“Gavota” y “Brillante”, del ballet pantomima Don Juan
Tafelmusik / Bruno Weil
Luis Gianneo
“Zapateado”, Nº5 de Cinco piezas para violín y piano
Pablo Saraví, violín
Alicia Belville, piano
Ross Edwards
“Primera maninya”, Nº1 del Concierto para guitarra ‘Danzas de Arafura’
John Williams, guitarra
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Paul Daniel
César Franck
Danza lenta, para piano
Stephen Hough, piano
Georg Philipp Telemann
“Giga”, de la Obertura en Re mayor
Siegfried Pank, viola da gamba
Academia de Música Antigua de Berlín / Siegfried Pank
Edward MacDowell
“Danza de la sombra”, de Doce estudios para piano, op.39
Diane Hidy, piano
Vítězslav Novák
“Los músicos de la aldea”, de la Suite moravo-eslovaca, op.32
Orquesta Filarmónica de Brno / Karel Šejna
François Couperin
“Forlane. Rondó”, del Cuarto concierto de los Conciertos reales
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Philip Glass
“Danza Nº5” de In the Upper Room
Ensamble Philip Glass / Michael Riesman
Giovanni Girolamo Kapsberger
Corrente Nº7, del Primer libro de tabulatura
Yavor Genov, laúd
NIcolai Rimsky-Korsakov
“Polonesa”, de la ópera Noche de Navidad
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
Maria Theresia von Paradis
Siciliana
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano
Charles Gounod
“Variaciones del espejo” de la música de ballet de la ópera Fausto
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Agustín Barrios Mangoré
Danza paraguaya Nº1
Eduardo Fernández, guitarra
Samuel Barber
“Danza de la venganza”, del ballet Medea
Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin
20.00
Momentos Musicales