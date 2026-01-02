Programación Sábado 3 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

Lakecia Benjamin

New mornings

Rebirth

Moods

Stephanie Lottermoser

Rise

Just the night

Love again

Lucas Dorado

Ese momento

Charliando

Ruby Braff y Ellis Larkins

My romance

I could write a book

Eva Cassidy

You’ve changed

Ain’t no sunshine

Autumn leaves

01.00

La Trasnoche Clásica

Erik Satie

Cinéma. Entreacto sinfónico del ballet Relache (transcripción para piano a cuatro manos de Darius Milhaud)

Yuji Takahashi y Alain Planès, piano

Gustav Mahler

Las canciones del caminante

Thomas Hampson, barítono;

David Lutz, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Juan Cabanilles

Tiento de falsas

Hespèrion XX / Jordi Savall

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Shlomo Mintz, violín;

Yefim Bronfman, piano

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso Nº2 en do menor

Europa Galante / Fabio Biondi

Enrique Granados

Seis piezas sobre cantos populares españoles

Alicia de Larrocha, piano

Thomas Arne

Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Felix Mendelssohn

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor

Gidon Kremer, violín

Orpheus Chamber Orchestra

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Zoltán Kocsis, piano

Heitor Villa-Lobos

Quinteto en forma de choros

William Bennett, flauta;

Neil Black, oboe;

Janice Knight, corno inglés;

Thea King, clarinete;

Robin O'Neill, fagot

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25

Murray Perahia, piano

Miembros del Cuarteto Amadeus

George Frideric Handel

Zadok el sacerdote, HWV 258. Anthem de coronación

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Julián Aguirre

Aires Nacionales Argentinos. Primer cuaderno, Triste Nº1, Nº2, Nº5

Sergio Moldavsky, guitarra

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Benjamin Britten

Mañanas musicales (sobre temas de Rossini)

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

Antonio Lotti

Concierto para oboe d'amore y orquesta en La mayor

Heinz Holliger, oboe d'amore

I Musici

Florent Schmitt (compositor francés que vivió entre 1870 y 1958)

Dos espejos para piano, op.70

Pascal Le Corre, piano

07.00

Momentos Musicales

Franz Schreker

Preludio al Acto I de la ópera “Los estigmatizados”

National Philharmonic Orchestra / Kurt Adler

Claude Debussy

Pour le piano

Philippe Entremont, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nro.12

Trío Locatelli

Edward Elgar

Introducción y allegro para cuerdas, op.47

Orquesta de Cámara Orpheus

08.00

Albert Roussel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor, op.36

Alexandre Tharaud, piano

Ensamble Orquestal de París / David Stern

Erik Satie

Cuatro gnossiennes. Transcripción para guitarra de diez cuerdas.

Pierre Laniau, guitarra

Alexander Borodin

Sinfonía Nº2 en si menor, op.5

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para orquesta Nº15 en Si bemol mayor, K.287

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Agostino Steffani (italiano, 1654-1728)

“Sperate in Deo”, motete

Nuria Rial y Yetzabel Arias Fernandez, sopranos

Salvo Vitale, bajo

Coro de la Radio y Televisión de Suiza

Ensamble I Barocchisti / Diego Fasolis

10.00

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Giovanni Punzi, clarinete

Eva Katrine Dalsgaard, viola

Orquesta Filarmónica de Copenhague / Vincenzo Milletari

Samuel Barber

Tres piezas para piano: Nocturno en homenaje a John Field, Balada e Interludio

Leon McCawley, piano

Bohuslav Martinu

Cuarteto para cuerdas Nº2

Cuarteto Martinu

11.00

William Walton

Concierto para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Alamiro Giampieri (compositor y clarinetista italiano, 1893-1963)

El Carnaval de Venecia

Emma Johnson, clarinete

Gordon Back, piano

Hector Berlioz

Tristia, tres piezas para coro y orquesta, op.18

Coro Monteverdi

Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner

12.00

Ludwig van Beethoven

Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi mayor, op.20

Ensamble Walter Boeykens

Manuel Gómez Carrillo (compositor argentino, 1883-1968)

Rapsodia santiagueña

Inés Gómez Carrillo (hija del compositor), piano

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Barbara Hannigan

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Christoph Wilibald von Gluck

“Gavota” y “Brillante”, del ballet pantomima Don Juan

Tafelmusik / Bruno Weil

Luis Gianneo

“Zapateado”, Nº5 de Cinco piezas para violín y piano

Pablo Saraví, violín

Alicia Belville, piano

Ross Edwards

“Primera maninya”, Nº1 del Concierto para guitarra ‘Danzas de Arafura’

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Paul Daniel

César Franck

Danza lenta, para piano

Stephen Hough, piano

Georg Philipp Telemann

“Giga”, de la Obertura en Re mayor

Siegfried Pank, viola da gamba

Academia de Música Antigua de Berlín / Siegfried Pank

Edward MacDowell

“Danza de la sombra”, de Doce estudios para piano, op.39

Diane Hidy, piano

Vítězslav Novák

“Los músicos de la aldea”, de la Suite moravo-eslovaca, op.32

Orquesta Filarmónica de Brno / Karel Šejna

François Couperin

“Forlane. Rondó”, del Cuarto concierto de los Conciertos reales

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Philip Glass

“Danza Nº5” de In the Upper Room

Ensamble Philip Glass / Michael Riesman

Giovanni Girolamo Kapsberger

Corrente Nº7, del Primer libro de tabulatura

Yavor Genov, laúd

NIcolai Rimsky-Korsakov

“Polonesa”, de la ópera Noche de Navidad

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Maria Theresia von Paradis

Siciliana

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Charles Gounod

“Variaciones del espejo” de la música de ballet de la ópera Fausto

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Agustín Barrios Mangoré

Danza paraguaya Nº1

Eduardo Fernández, guitarra

Samuel Barber

“Danza de la venganza”, del ballet Medea

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

20.00

Momentos Musicales