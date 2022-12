Programación Sábado 3 de Diciembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Joe Chambers

Circles

Sabah el Nur

Puerto Candelaria

My favourite things

What a wonderful world

Summertime

Kevin Figes Quartet

Toothpick

Larry Coryell y Mikal Urbaniak

Sister Sadie

Nuages

Freda Payne

Sweet pumpkin

Blue piano

After the lights go down love

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Camargo Guarnieri

Valsa-choro

Carlos Groisman, guitarra

Edvard Grieg

Antiguo romance noruego con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Johann Sebastian Bach

Concierto Italiano para clave en Fa mayor, BWV 971

Alexandre Tharaud, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº1 en do menor, op.11

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Vincent D'Indy

Trío para clarinete, chelo y piano, op.29

Pascal Moraguès, clarinete

Christophe Coin, chelo

Patrick Cohen, piano

Claude Debussy

Preludios para piano, Primer libro, L.117

Claudio Arrau, piano

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Truls Mörk, chelo

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº36 en Do mayor, K.425, "Linz"

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Nikolaus Harnoncourt

07.00

Momentos Musicales

Carl Maria von Weber

Obertura de la ópera “Euryanthe”, op.81

Orquesta Filarmónica de la BBC / Günther Herbig

Octávio Pinto (Brasil, 1890-1950)

Escenas infantiles para dos pianos

Nelly y Jaime Ingran, dúo de pianos

Johann Pachelbel

Aria con variaciones en La mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Strauss (hijo)

-Vals Los festejantes, op.4

-Polca electromagnética, op.110

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Nº3 en Do mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

George Gershwin

Obertura de la comedia musical “Girl Crazy”

Orquesta Filarmónica de Buffalo / Michael Tilson Thomas

Emmanuel Chabrier

Marcha alegre

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Ruslan Raytchev

Ludwig van Beethoven

Rondó para piano en Do mayor, op.51, Nº1

Igor Kipnis, fortepiano

Jean-Philippe Rameau

Dardanus. Sueño

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Joseph Haydn

Primer movimiento (Moderato) de la Sinfonía Nº42 en Re mayor, Hob.I:42

L´estro armonico / Derek Solomons

Hector Berlioz

Segundo movimiento de la Sinfonía fantástica, op.14, "Episodios de la vida de un artista"

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Michael Tilson Thomas

Julius Fučik

Vals “Leyendas del Danubio”

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Guillaume Dumanoir

Suite para orquesta en Fa mayor

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Fanny Mendelssohn-Hensel

Canción para piano, op. 6 Nº4, “Saltarello romano”

Liana Serbescu, piano

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Laura Novoa)

20.00

Complemento musical

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)