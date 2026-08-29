Programación sábado 29 de agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Chicago Jazz Orchestra

Fried pies

Road song

Karoline Weidt Quartet (vaidt)

Hiatus

The novel song

Inviting

Nate Smith

Skip step

Bounce

Bill Evans y Jim Hall

I hear a rhapsody

My funny valentine

Jane Monheit

On a clear day you can see forever

Too close for comfort

In a world of my own

01.00

Trasnoche Clásica

Amy Beach

Trío en la menor, op.150

Elizabeth Layton, violín; Naomi Butterworth, chelo; Diana Ambache, piano

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6

Alfred Brendel, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura (suite orquestal) en Si bemol mayor, TWV 55:B10

The English Concert / Trevor Pinnock

Francis Poulenc

Banalidades

Sandrine Piau, soprano; Susan Manoff, piano

Edvard Grieg

Andante con moto para violín, chelo y piano en do menor

Trío de Oslo

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano; Akashi Ochi, mandolina; Siegfried Goethel, trompeta; Walter Meuter, contrabajo

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Antonio Martín y Coll

Diferencias sobre la Folia

Jordi Savall, viola da gamba; Rolf Lislevand, vihuela; Arianna Savall, arpa triple; Adela González-Campa, castañuelas

Emmanuel Chabrier

Diez piezas pintorescas para piano

Alain Planès, piano

Darius Milhaud

La apoteosis de Molière. Suite orquesta con clave basada sobre temas de Baptiste Anet, op.286

The New London Orchestra / Ronald Corp

Felix Mendelssohn

Canción sin palabras para chelo y piano en Re mayor, op.109

Miklós Perenyi, chelo; Zoltán Kocsis, piano

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola; Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Antonio Lauro

Suite en homenaje a Juan Duarte

Víctor Villadangos, guitarra

Igor Stravinsky

El pájaro del fuego. Suite de 1919

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Franz Schubert

Sonata para piano en do menor, D.958

Maurizio Pollini, piano

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta, op.57

Niels Thomsen, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Michael Schönwandt

Gaetano Donizetti

Il barcaiolo, de Nuits d'été à Pausilippe

Ah! rammenta, o bella Irene

Cecilia Bartoli, mezzosoprano; James Levine, piano

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Ludwig van Beethoven

Trío en Mi bemol mayor, op.70, Nº2

Pinchas Zuckerman, violín; Jacqueline Du Pré, chelo; Daniel Barenboim, piano

07.00

Momentos Musicales

Maurice Ravel

Rapsodia española

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit (dutuá)

Franz Schubert

Dos Impromptus para piano, op.90

Maria João Pires, piano

François Couperin

Dúo para viola da gamba y contrabajo en Sol mayor

Rolf Döhler, viola da gamba

Barbara Sanderling, contrabajo

Antonio Caldara

Sinfonía en Do mayor

Orquesta Barroca Collegium 1704 / Vaclav (vaslav) Luks

8.00

Joonas Kokkonen (ionas kokonen) (compositor finlandés, 1921-1996)

Concierto para chelo y orquesta

Marko Ylönen (ilunen), chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº13 en Mi bemol mayor, op.27, Nº1

Claudio Arrau, piano

Gaetano Donizetti

"Dio, che mi vedi in core… ", dúo de la opera “Anna Bolena”

Hei-Kyung Hong, soprano

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta de la Radio de Munich / Jesús López Cobos

9.00

César Franck

Cuarteto para cuerdas en Re mayor

Cuarteto de Praga

Jean Sibelius

El cisne de Tuonela, op.22, Nº3

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

10.00

Károl Lipiñski

Sinfonía en Si bemol mayor, op.2, Nº3

Orquesta Filarmónica Henryk Wieniawski / Piotr Wijatkowski (viyakovski)

John Field

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Richard Burnett, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, "El filósofo"

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

11.00

Va pensiero (Claudio Zin)

12.00

Momentos Musicales

Nino Rota

Concierto para chelo y orquesta Nº2

Dmitri Yablonsky, chelo

I Virtuosi Italiani / Daniel Boico

Sergei Prokofiev

Tres piezas para piano, op.32

Boris Berman, piano

Franz Danzi

Cuarteto para fagot y trío de cuerdas en Si bemol mayor, op.40

Daniel Smith, fagot

Miembros del Cuarteto Coull

13.00

Una Hora, un Artista

14.00

Una Tarde en la Ópera

19.00

Música para Bailar

José Luis Merlín

“Chacarera”, de la Suite del recuerdo

Jason Vieux, guitarra

François Dieupart

“Sarabanda”, de la Suite N°1 en La mayor para flauta y continuo

La Simphonie du Marais / Hugo Reyne

Karol Szymanowski

“Krakowiac”, N°2 de Cuatro danzas polacas para piano,

Marc-André Hamelin, piano

Enrique Fernández Arbós

“Bailable del oro”, del segundo acto de la zarzuela El centro de la Tierra

Orquesta Sinfónica de Madrid / José Luis Temes

Luigi Boccherini

“Minuetto”, del Quinteto para cuerdas en Mi mayor, op.11, N°5

La Magnifica Comunità

Johannes Brahms

Danza húngara N°6 en Re bemol mayor (versión para dos pianos)

Katia y Marielle Labèque, piano

Erwin Schulhoff

“Alla tarantela”, de Cinco piezas para cuarteto (versión para orquesta de cuerdas)

Sinfonietta Ámsterdam / Candida Thompson

Agostino Steffani

“Chacona”, de la ópera Henrico Leone

I Barocchisti / Diego Fasolis

David Watkins

“Danza del fuego”, de la Pequeña suite para arpa

Lucy Wakeford, arpa

Sergei Prokofiev

“Escena y Vals de los diamantes”, del ballet Flor de piedra, op.118

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Anónimo (Manuscrito de Venecia)

Pavana del rey

Hespèrion XXI / Jordi Savall

Christoph Willibald von Gluck

“Fandango”, del ballet Don Juan

Tafelmusik / Bruno Weil

Frédéric Chopin

Taranella para piano en La bemol mayor, op.43

Anatol Ugorski, piano

Jean Sibelius

Intermedio de danza, op.45, N°2

Orquesta Sinfónica de Lahti / Osmo Vänskä

José Ferrer

Danza de las náyades, op.35

Symon Weinberg, guitarra

Luis Cluzeau Mortet

Tamboriles

Elida Gencarelli, piano

Gioachino Rossini

“Pas de six”, de la ópera Guillermo Tell

Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

John Dowland

Gallarda de la rana

Paul O’Dette, laúd

Jean Françaix

“Rock”, de Danzas exóticas (versión para quinteto de vientos)

Ensamble de Vientos de Mainz

20.00

Momentos Musicales

Jacques Offenbach

Concierto Militar

Ofra Harnoy, chelo

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Erich Kunzel

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Jed Wentz, flauta; Christiane Wuyts, clave

21.00

Momentos Musicales

Peter Hänsel

Quinteto de cuerdas en Sol mayor, op.9

Los músicos de cámara de Zürich

César Franck

El cazador maldito

Orquesta Nacional de la BBC de Gales / Tadaaki Otaka

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

22.00

Erich Wolfgang Korngold

Trío en Re mayor, op.1

Trío Göbel de Berlín

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº4 en Fa mayor, "El rescate de Andrómeda por Perseo"

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

23.00

Momentos Musicales

Nicola Porpora

Ya la noche se avecina

Elena Cecchi Fedi, soprano

Auser Musici / Carlo Ipata

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº1, op.5

Martha Argerich, piano; Alexandre Rabinovitch, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº5

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard