Programación sábado 29 de agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Chicago Jazz Orchestra
Fried pies
Road song
Karoline Weidt Quartet (vaidt)
Hiatus
The novel song
Inviting
Nate Smith
Skip step
Bounce
Bill Evans y Jim Hall
I hear a rhapsody
My funny valentine
Jane Monheit
On a clear day you can see forever
Too close for comfort
In a world of my own
01.00
Trasnoche Clásica
Amy Beach
Trío en la menor, op.150
Elizabeth Layton, violín; Naomi Butterworth, chelo; Diana Ambache, piano
Joseph Haydn
Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6
Alfred Brendel, piano
Georg Philipp Telemann
Obertura (suite orquestal) en Si bemol mayor, TWV 55:B10
The English Concert / Trevor Pinnock
Francis Poulenc
Banalidades
Sandrine Piau, soprano; Susan Manoff, piano
Edvard Grieg
Andante con moto para violín, chelo y piano en do menor
Trío de Oslo
Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Werner Genuit, piano; Akashi Ochi, mandolina; Siegfried Goethel, trompeta; Walter Meuter, contrabajo
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown
Antonio Martín y Coll
Diferencias sobre la Folia
Jordi Savall, viola da gamba; Rolf Lislevand, vihuela; Arianna Savall, arpa triple; Adela González-Campa, castañuelas
Emmanuel Chabrier
Diez piezas pintorescas para piano
Alain Planès, piano
Darius Milhaud
La apoteosis de Molière. Suite orquesta con clave basada sobre temas de Baptiste Anet, op.286
The New London Orchestra / Ronald Corp
Felix Mendelssohn
Canción sin palabras para chelo y piano en Re mayor, op.109
Miklós Perenyi, chelo; Zoltán Kocsis, piano
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola; Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
Antonio Lauro
Suite en homenaje a Juan Duarte
Víctor Villadangos, guitarra
Igor Stravinsky
El pájaro del fuego. Suite de 1919
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Franz Schubert
Sonata para piano en do menor, D.958
Maurizio Pollini, piano
Carl Nielsen
Concierto para clarinete y orquesta, op.57
Niels Thomsen, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Michael Schönwandt
Gaetano Donizetti
Il barcaiolo, de Nuits d'été à Pausilippe
Ah! rammenta, o bella Irene
Cecilia Bartoli, mezzosoprano; James Levine, piano
Anton Arensky
Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a
Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati
Ludwig van Beethoven
Trío en Mi bemol mayor, op.70, Nº2
Pinchas Zuckerman, violín; Jacqueline Du Pré, chelo; Daniel Barenboim, piano
07.00
Momentos Musicales
Maurice Ravel
Rapsodia española
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit (dutuá)
Franz Schubert
Dos Impromptus para piano, op.90
Maria João Pires, piano
François Couperin
Dúo para viola da gamba y contrabajo en Sol mayor
Rolf Döhler, viola da gamba
Barbara Sanderling, contrabajo
Antonio Caldara
Sinfonía en Do mayor
Orquesta Barroca Collegium 1704 / Vaclav (vaslav) Luks
8.00
Joonas Kokkonen (ionas kokonen) (compositor finlandés, 1921-1996)
Concierto para chelo y orquesta
Marko Ylönen (ilunen), chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº13 en Mi bemol mayor, op.27, Nº1
Claudio Arrau, piano
Gaetano Donizetti
"Dio, che mi vedi in core… ", dúo de la opera “Anna Bolena”
Hei-Kyung Hong, soprano
Jennifer Larmore, mezzosoprano
Orquesta de la Radio de Munich / Jesús López Cobos
9.00
César Franck
Cuarteto para cuerdas en Re mayor
Cuarteto de Praga
Jean Sibelius
El cisne de Tuonela, op.22, Nº3
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
10.00
Károl Lipiñski
Sinfonía en Si bemol mayor, op.2, Nº3
Orquesta Filarmónica Henryk Wieniawski / Piotr Wijatkowski (viyakovski)
John Field
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1
Richard Burnett, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, "El filósofo"
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
11.00
Va pensiero (Claudio Zin)
12.00
Momentos Musicales
Nino Rota
Concierto para chelo y orquesta Nº2
Dmitri Yablonsky, chelo
I Virtuosi Italiani / Daniel Boico
Sergei Prokofiev
Tres piezas para piano, op.32
Boris Berman, piano
Franz Danzi
Cuarteto para fagot y trío de cuerdas en Si bemol mayor, op.40
Daniel Smith, fagot
Miembros del Cuarteto Coull
13.00
Una Hora, un Artista
14.00
Una Tarde en la Ópera
19.00
Música para Bailar
José Luis Merlín
“Chacarera”, de la Suite del recuerdo
Jason Vieux, guitarra
François Dieupart
“Sarabanda”, de la Suite N°1 en La mayor para flauta y continuo
La Simphonie du Marais / Hugo Reyne
Karol Szymanowski
“Krakowiac”, N°2 de Cuatro danzas polacas para piano,
Marc-André Hamelin, piano
Enrique Fernández Arbós
“Bailable del oro”, del segundo acto de la zarzuela El centro de la Tierra
Orquesta Sinfónica de Madrid / José Luis Temes
Luigi Boccherini
“Minuetto”, del Quinteto para cuerdas en Mi mayor, op.11, N°5
La Magnifica Comunità
Johannes Brahms
Danza húngara N°6 en Re bemol mayor (versión para dos pianos)
Katia y Marielle Labèque, piano
Erwin Schulhoff
“Alla tarantela”, de Cinco piezas para cuarteto (versión para orquesta de cuerdas)
Sinfonietta Ámsterdam / Candida Thompson
Agostino Steffani
“Chacona”, de la ópera Henrico Leone
I Barocchisti / Diego Fasolis
David Watkins
“Danza del fuego”, de la Pequeña suite para arpa
Lucy Wakeford, arpa
Sergei Prokofiev
“Escena y Vals de los diamantes”, del ballet Flor de piedra, op.118
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Anónimo (Manuscrito de Venecia)
Pavana del rey
Hespèrion XXI / Jordi Savall
Christoph Willibald von Gluck
“Fandango”, del ballet Don Juan
Tafelmusik / Bruno Weil
Frédéric Chopin
Taranella para piano en La bemol mayor, op.43
Anatol Ugorski, piano
Jean Sibelius
Intermedio de danza, op.45, N°2
Orquesta Sinfónica de Lahti / Osmo Vänskä
José Ferrer
Danza de las náyades, op.35
Symon Weinberg, guitarra
Luis Cluzeau Mortet
Tamboriles
Elida Gencarelli, piano
Gioachino Rossini
“Pas de six”, de la ópera Guillermo Tell
Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano
John Dowland
Gallarda de la rana
Paul O’Dette, laúd
Jean Françaix
“Rock”, de Danzas exóticas (versión para quinteto de vientos)
Ensamble de Vientos de Mainz
20.00
Momentos Musicales
Jacques Offenbach
Concierto Militar
Ofra Harnoy, chelo
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Erich Kunzel
Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030
Jed Wentz, flauta; Christiane Wuyts, clave
21.00
Momentos Musicales
Peter Hänsel
Quinteto de cuerdas en Sol mayor, op.9
Los músicos de cámara de Zürich
César Franck
El cazador maldito
Orquesta Nacional de la BBC de Gales / Tadaaki Otaka
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207
Isabelle Faust, violín
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
22.00
Erich Wolfgang Korngold
Trío en Re mayor, op.1
Trío Göbel de Berlín
Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº4 en Fa mayor, "El rescate de Andrómeda por Perseo"
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
23.00
Momentos Musicales
Nicola Porpora
Ya la noche se avecina
Elena Cecchi Fedi, soprano
Auser Musici / Carlo Ipata
Sergei Rachmaninov
Suite para dos pianos Nº1, op.5
Martha Argerich, piano; Alexandre Rabinovitch, piano
Luigi Boccherini
Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº5
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard