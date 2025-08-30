Programación Sábado 29 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
John Yao and his 17 Piece Instrument
Upside
Song for Nolan
Georgia Cécile
Communion
You don’t notice
In New York
The Filthy Six
The rum diary
Michel Petrucciani y Miroslav Vitous
Autumn leaves
So what
Margie Day
Over the rainbow
Am I blue?
Let’s do it (let’s fall in love)
01.00
La Trasnoche Clásica
Benjamin Britten
Fantasía para oboe y trío de cuerdas, op.2
Douglas Boyd, oboe
Cuarteto Endellion
Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Johannes Brahms
Cuatro piezas para piano, op.119
Radu Lupu, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
César Franck
Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1
Mariana Sirbu, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811
András Schiff, piano
Hubert Parry
Sinfonía Nº3 en Do mayor "Sinfonía inglesa"
Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert
Franz Benda
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez
Claude Gervaise
Danzas del Renacimiento francés
Mandel Quartet
Mijail Glinka
Vals en Sol mayor
Valery Kamishov, piano
Cecile Chaminade
Trío Nº2 en la menor, op.34
Trío Tzigane
Georg Philipp Telemann
Obertura (suite orquestal) en Re mayor, TWV 55:D19
The English Concert / Trevor Pinnock
Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101
Vincenzo Mariozzi, clarinete
I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini
Claude Debussy
En blanco y negro, L.134
Martha Argerich, piano
Stephen Kovacevich, piano
Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº1 en Si bemol mayor, op.45
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano
07.00
Momentos Musicales
Alexander Glazunov
Vals de concierto Nº2, en Fa mayor, op.51
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi
Robert Schumann
Canciones del amanecer, op.133
Jean-Efflam Bavouzet, piano
Georg Friedrich Handel
Concerto a due cori en Si bemol mayor, Catálogo Handel 332
The English Concert / Trevor Pinnock
Jacques Ibert
Escalas
Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi
8.00
Louis Spohr
Sonata para violín y arpa en do menor
Helga Storck, arpa
Kurt Guntnes, violín
Vincent D'Indy
Fantasía sobre una antigua ronda francesa, op.99
Michael Schäfer, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
9.00
Emil Nikolaus von Reznicek
Sinfonía Nro.5, “Sinfonía de danza”
Orquesta Sinfónica de Berna / Frank Beermann
Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52
Paul Meisen, flauta
Reinbert Evers, guitarra
10.00
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº11 en fa menor, op.95, "Serioso"
Cuarteto Juilliard
John Marsh (compositor y escritor ingles, 1752-1828)
Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, “La cacería”
London Mozart Players / Matthias Bamert
Bohuslav Martinú
Fantasía y Toccata para piano
Radoslav Kvapil, piano
11.00
Aram Jachaturián
Concierto para chelo y orquesta
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
François Couperin
“Ven, esposa de Cristo”, motete a Santa Susana
Sandrine Piau y Caroline Pelon, sopranos
Jean-Paul Fouchécourt, contratenor
Jérôme Correas, bajo-barítono
Orquesta “Les Talents Lyriques” / Christophe Rousset
12.00
Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor
Michelle Campanella, piano
Heitor Villa-Lobos
Quinteto para flauta, arpa y trío de cuerdas
Grupo Instrumental de Paris
Charles Gounod
Sinfonía Nº1 en Re mayor
Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood
13.00
Una Hora, un Artista (Alison Balsom)
Astor Piazzolla
Escualo
Alison Balsom, trompeta
Orquesta Sinfónica de Gothenburgo. Edward Gardner
Alexander Arutiunian
Concierto para trompeta en La bemol mayor
Alison Balsom, trompeta
Orquesta de la BBC de Escocia. Lawrence Renes
Johann Nepomuk Hummel
Concierto para trompeta en Mi bemol mayor
Alison Balsom, trompeta
Orquesta de Cámara Filarmónica de Bremen
Aaron Copland
Quiet city
Alison Balsom, trompeta
Britten Sinfonia. Scott Stroman
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
Henry Purcell
Dido y Eneas
Joyce Di Donato, Michael Spyres, Fatima Said, Beth Taylor
Coro y Orquesta “iIl Pomo D’Oro / Maxim Emelyanychev
George Frideric Handel
Giulio Cesare in Egitto
Christophe Dumaux, Olga Kulchynska, Lucile Richardot, Federico Fiorio
Coro Bach de Salzburgo
Le Concert D’Astree / Emmanuelle Haïm
Salzburgo, agosto 2025
19.00
Música para Bailar
Antonio Valente
Gallarda napolitana
Hespèrion XXI / Jordi Savall
Paul Hindemith
Piezas de danza, para piano (N°1)
Hans Petermandl, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
“La vieja que vivía en un zapato”, de El cascanueces, op.71
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Camille Saint-Saëns
“Bacanal”, de la ópera Sansón y Dalila
Orquesta de París / Daniel Barenboim
Agostino Steffani
“Gavota”, “Passepied en rondó” y “Giga”, de la ópera Alcibíades
I Barrochisti / Diego Fasolis
Arhur Benjamin
Rumba jamaiquina
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
Ludwig van Beethoven
“Ländler”, “Minué” y “Vals”, de las Danzas de Mödling, WoO 17
Capella Istropolitana / Oliver von Dohnányi
Scott Joplin
El nuevo rag de Scott Joplin
Joshua Rifkin, piano
Antonín Dvořák
Danza eslava en Re bemol mayor, op.72, N°4
Orquesta Filarmónica Checa / Karel Šejna
Luis Gianneo
Tres danzas argentinas para piano (“Gato”, “Tango” y “Chacarera”)
Fernando Viani, piano
Jean Sibelius
“Danza de Jadra”, de la música incidental para El festín de Baltazar, op.51
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Witold Lutosławski
Preludios de danza, para clarinete y piano (N°1)
Sabine Meyer, clarinete
Alfons Kontarsky, piano
Pancho Vladigerov
“Gran ronda”, N°7 de Siete danzas sinfónicas búlgaras
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Bulgaria / Alexander Vladigerov
20.00
Momentos Musicales
Edward Elgar
Suite de Rey Arturo
Bournemouth Sinfonietta / George Hurst
Carl Maria von Weber
Sonata para piano Nº2 en La bemol mayor, op.39
Paul Lewis, piano
21.00
Joseph Bodin de Boismortier
Sonata para flauta, violín y bajo continuo Re mayor, op.41, Nº2
Ensamble Le Petit Trianon
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Richard Wagner
Wesendonck lieder, WWV 91
Jonas Kaufmann, tenor
Orquesta de la Ópera alemana de Berlín / Donald Runnicles
22.00
Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"
Anne-Sophie Mutter, violín
Mstislav Rostropovich, chelo
Bruno Giuranna, viola
Paul Hindemith
Sinfonía Matías el pintor
Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel
23.00
Robert Schumann
Introducción y allegro appassionato para piano y orquesta en sol menor, op.92
Jan Lisiecki, piano
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia / Antonio Pappano
Johann Wilhelm Wilms (compositor holandés, 1772-1847)
Sonata para violín y piano en Mi mayor, op.11
Werner von Schnitzler, violín
Cosmin Boeru, piano
Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº6 en Fa mayor, op.6, Nº6
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla