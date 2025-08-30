PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

30/08/2025

Programación Sábado 29 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz

John Yao and his 17 Piece Instrument
Upside
Song for Nolan

Georgia Cécile
Communion
You don’t notice
In New York

The Filthy Six
The rum diary

Michel Petrucciani y Miroslav Vitous
Autumn leaves
So what

Margie Day
Over the rainbow
Am I blue?
Let’s do it (let’s fall in love)

01.00
La Trasnoche Clásica

Benjamin Britten
Fantasía para oboe y trío de cuerdas, op.2
Douglas Boyd, oboe
Cuarteto Endellion

Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johannes Brahms
Cuatro piezas para piano, op.119
Radu Lupu, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

César Franck
Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1
Mariana Sirbu, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano

Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811
András Schiff, piano

Hubert Parry
Sinfonía Nº3 en Do mayor "Sinfonía inglesa"
Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert

Franz Benda
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Claude Gervaise
Danzas del Renacimiento francés
Mandel Quartet

Mijail Glinka
Vals en Sol mayor
Valery Kamishov, piano

Cecile Chaminade
Trío Nº2 en la menor, op.34
Trío Tzigane

Georg Philipp Telemann
Obertura (suite orquestal) en Re mayor, TWV 55:D19
The English Concert / Trevor Pinnock

Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101
Vincenzo Mariozzi, clarinete
I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Claude Debussy
En blanco y negro, L.134
Martha Argerich, piano
Stephen Kovacevich, piano

Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº1 en Si bemol mayor, op.45
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano

07.00
Momentos Musicales

Alexander Glazunov
Vals de concierto Nº2, en Fa mayor, op.51
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Robert Schumann
Canciones del amanecer, op.133
Jean-Efflam Bavouzet, piano

Georg Friedrich Handel
Concerto a due cori en Si bemol mayor, Catálogo Handel 332
The English Concert / Trevor Pinnock

Jacques Ibert
Escalas
Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

8.00

Louis Spohr
Sonata para violín y arpa en do menor
Helga Storck, arpa
Kurt Guntnes, violín

Vincent D'Indy
Fantasía sobre una antigua ronda francesa, op.99
Michael Schäfer, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

9.00

Emil Nikolaus von Reznicek
Sinfonía Nro.5, “Sinfonía de danza”
Orquesta Sinfónica de Berna / Frank Beermann

Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52
Paul Meisen, flauta
Reinbert Evers, guitarra

10.00

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº11 en fa menor, op.95, "Serioso"
Cuarteto Juilliard

John Marsh (compositor y escritor ingles, 1752-1828)
Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, “La cacería”
London Mozart Players / Matthias Bamert

Bohuslav Martinú
Fantasía y Toccata para piano
Radoslav Kvapil, piano

11.00

Aram Jachaturián
Concierto para chelo y orquesta
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

François Couperin
“Ven, esposa de Cristo”, motete a Santa Susana
Sandrine Piau y Caroline Pelon, sopranos
Jean-Paul Fouchécourt, contratenor
Jérôme Correas, bajo-barítono
Orquesta “Les Talents Lyriques” / Christophe Rousset

12.00

Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor
Michelle Campanella, piano

Heitor Villa-Lobos
Quinteto para flauta, arpa y trío de cuerdas
Grupo Instrumental de Paris

Charles Gounod
Sinfonía Nº1 en Re mayor
Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood

13.00
Una Hora, un Artista (Alison Balsom)

Astor Piazzolla
Escualo
Alison Balsom, trompeta
Orquesta Sinfónica de Gothenburgo. Edward Gardner

Alexander Arutiunian
Concierto para trompeta en La bemol mayor
Alison Balsom, trompeta
Orquesta de la BBC de Escocia. Lawrence Renes

Johann Nepomuk Hummel
Concierto para trompeta en Mi bemol mayor
Alison Balsom, trompeta
Orquesta de Cámara Filarmónica de Bremen

Aaron Copland
Quiet city
Alison Balsom, trompeta
Britten Sinfonia. Scott Stroman

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

Henry Purcell
Dido y Eneas
Joyce Di Donato, Michael Spyres, Fatima Said, Beth Taylor
Coro y Orquesta “iIl Pomo D’Oro / Maxim Emelyanychev

George Frideric Handel
Giulio Cesare in Egitto
Christophe Dumaux, Olga Kulchynska, Lucile Richardot, Federico Fiorio
Coro Bach de Salzburgo
Le Concert D’Astree / Emmanuelle Haïm
Salzburgo, agosto 2025

19.00
Música para Bailar

Antonio Valente
Gallarda napolitana
Hespèrion XXI / Jordi Savall

Paul Hindemith
Piezas de danza, para piano (N°1)
Hans Petermandl, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
“La vieja que vivía en un zapato”, de El cascanueces, op.71
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Camille Saint-Saëns
“Bacanal”, de la ópera Sansón y Dalila
Orquesta de París / Daniel Barenboim

Agostino Steffani
“Gavota”, “Passepied en rondó” y “Giga”, de la ópera Alcibíades
I Barrochisti / Diego Fasolis

Arhur Benjamin
Rumba jamaiquina
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Ludwig van Beethoven
“Ländler”, “Minué” y “Vals”, de las Danzas de Mödling, WoO 17
Capella Istropolitana / Oliver von Dohnányi

Scott Joplin
El nuevo rag de Scott Joplin
Joshua Rifkin, piano

Antonín Dvořák
Danza eslava en Re bemol mayor, op.72, N°4
Orquesta Filarmónica Checa / Karel Šejna

Luis Gianneo
Tres danzas argentinas para piano (“Gato”, “Tango” y “Chacarera”)
Fernando Viani, piano

Jean Sibelius
“Danza de Jadra”, de la música incidental para El festín de Baltazar, op.51
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Witold Lutosławski
Preludios de danza, para clarinete y piano (N°1)
Sabine Meyer, clarinete
Alfons Kontarsky, piano

Pancho Vladigerov
“Gran ronda”, N°7 de Siete danzas sinfónicas búlgaras
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Bulgaria / Alexander Vladigerov

20.00
Momentos Musicales

Edward Elgar
Suite de Rey Arturo
Bournemouth Sinfonietta / George Hurst

Carl Maria von Weber
Sonata para piano Nº2 en La bemol mayor, op.39
Paul Lewis, piano

21.00

Joseph Bodin de Boismortier
Sonata para flauta, violín y bajo continuo Re mayor, op.41, Nº2
Ensamble Le Petit Trianon

Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Richard Wagner
Wesendonck lieder, WWV 91
Jonas Kaufmann, tenor
Orquesta de la Ópera alemana de Berlín / Donald Runnicles

22.00

Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"
Anne-Sophie Mutter, violín
Mstislav Rostropovich, chelo
Bruno Giuranna, viola

Paul Hindemith
Sinfonía Matías el pintor
Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

23.00

Robert Schumann
Introducción y allegro appassionato para piano y orquesta en sol menor, op.92
Jan Lisiecki, piano
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia / Antonio Pappano

Johann Wilhelm Wilms (compositor holandés, 1772-1847)
Sonata para violín y piano en Mi mayor, op.11
Werner von Schnitzler, violín
Cosmin Boeru, piano

Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº6 en Fa mayor, op.6, Nº6
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla