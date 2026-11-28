00.00

Trasnoche Jazz

Mike Clark y Mike Zilber

Footprints

Green Dolphin Street

Tyreek McDole

The backward steps

Somalia rose

The umbrella man

William Carn

Get up

The inertia of complacency

John Stein y Chris White

Sarlat

Switch-a-roo

Rita Reys

It could happen to you

ill wind

Satin doll

01.00

La Trasnoche Clásica

Dmitri Shostakovich

Preludio y fuga para piano Nº14 en mi bemol menor, op.87

Tatiana Nikolayeva, piano

Franz Schubert

Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897

Anne-Sophie Mutter, violín;

Maximilian Hornung, chelo;

Daniil Trifonov, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq 164

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Richard Wagner

Tannhäuser, WWV 70. Obertura

Orquesta Sinfónica de Londres / Barry Tuckwell

Jean-Philippe Rameau

Acante y Céphise, suite

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Franz Liszt

Venecia y Nápoles, cuatro piezas para piano, S.159

Leslie Howard, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº1 en do menor, op.11

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin

Charles Dollé

Suite para viola y continuo Nº2 en do menor

Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba;

Robert Kohnen, clave

Giuseppe Verdi

Aída. "Pur ti riveggo, mia dolce Aida…"

Placido Domingo, tenor;

Katia Ricciarelli, soprano;

Leo Nucci, barítono;

Elena Obratzsova, mezzosoprano

Orquesta del Teatro alla Scala / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Alfred Brendel, piano

Johannes Brahms

Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18

Cecile Aronowitz, viola;

William Pleeth, chelo

Cuarteto Amadeus

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

George Frideric Handel

Música Acuática. Suites Nº2 y Nº3 en Re mayor y en Sol Mayor, HWV 349 y HWV 350

The English Concert / Trevor Pinnock

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Richard Strauss

Mañana!, op.27, Nº4

Plácido Domingo, tenor;

Itzhak Perlman, violín

Nueva York Studio Orchestra / Jonathan Tunick

Malcolm Arnold

Dúo para flauta y viola, op.10

Judith Pearce, flauta

Roger Chase, viola

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570

Claudio Arrau, piano

07.00

Momentos Musicales

11.00

Va Pensiero (Claudio Zin)

12.00

Momentos Musicales

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Bernarda Fink

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

20.00

Momentos Musicales