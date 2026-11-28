00.00
Trasnoche Jazz
Mike Clark y Mike Zilber
Footprints
Green Dolphin Street
Tyreek McDole
The backward steps
Somalia rose
The umbrella man
William Carn
Get up
The inertia of complacency
John Stein y Chris White
Sarlat
Switch-a-roo
Rita Reys
It could happen to you
ill wind
Satin doll
01.00
La Trasnoche Clásica
Dmitri Shostakovich
Preludio y fuga para piano Nº14 en mi bemol menor, op.87
Tatiana Nikolayeva, piano
Franz Schubert
Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897
Anne-Sophie Mutter, violín;
Maximilian Hornung, chelo;
Daniil Trifonov, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq 164
Péter Pongrácz, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Richard Wagner
Tannhäuser, WWV 70. Obertura
Orquesta Sinfónica de Londres / Barry Tuckwell
Jean-Philippe Rameau
Acante y Céphise, suite
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen
Franz Liszt
Venecia y Nápoles, cuatro piezas para piano, S.159
Leslie Howard, piano
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº1 en do menor, op.11
Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin
Charles Dollé
Suite para viola y continuo Nº2 en do menor
Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba;
Robert Kohnen, clave
Giuseppe Verdi
Aída. "Pur ti riveggo, mia dolce Aida…"
Placido Domingo, tenor;
Katia Ricciarelli, soprano;
Leo Nucci, barítono;
Elena Obratzsova, mezzosoprano
Orquesta del Teatro alla Scala / Claudio Abbado
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109
Alfred Brendel, piano
Johannes Brahms
Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18
Cecile Aronowitz, viola;
William Pleeth, chelo
Cuarteto Amadeus
Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22
Itzhak Perlman, violín
Orquesta de París / Daniel Barenboim
George Frideric Handel
Música Acuática. Suites Nº2 y Nº3 en Re mayor y en Sol Mayor, HWV 349 y HWV 350
The English Concert / Trevor Pinnock
Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº2 en Do mayor
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Richard Strauss
Mañana!, op.27, Nº4
Plácido Domingo, tenor;
Itzhak Perlman, violín
Nueva York Studio Orchestra / Jonathan Tunick
Malcolm Arnold
Dúo para flauta y viola, op.10
Judith Pearce, flauta
Roger Chase, viola
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570
Claudio Arrau, piano
07.00
Momentos Musicales
11.00
Va Pensiero (Claudio Zin)
12.00
Momentos Musicales
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Bernarda Fink
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
20.00
Momentos Musicales