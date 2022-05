Programación Sábado 28 de Mayo

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Radam Schwartz

Hangin’ with smooth

I don’t stand a ghost of a chance

Eight wonder

Patty Lomuscio

Lullaby

E se

Cedar’s blues

Sam Arnold

Well well well

Density problem

Oscar Peterson Trio

You make me feel so young

All of me

How about you

Billie Holiday

Cheek to cheek

Do nothin’ till you hear from me

I wished on the moon

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº6 en mi menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Bryden Tthompson

Johann Sebastian Johann Sebastian Bach

Suite francesa para clave Nº2 en do menor, BWV 813

Suite francesa para clave Nº5 en Sol mayor. BWV 816

Glenn Gould, piano

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "Donde suenan las hermosas trompetas"

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "El niño tamborilero"

Lucia Popp, soprano;

Andreas Schmidt, barítono

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Leonard Bernstein

Aram Jachaturián

Concierto para violín y orquesta, op.46

Mijail Simonian, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Kristjan Järvi

Antonio Vivaldi

Sinfonia a 4 en si menor, R.169, "Al Santo sepolcro"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Barajan

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº5 en Mi bemol mayor, op.44, Nº3

Cuarteto Melos

Ludwig van Beethoven

Treinta y dos variaciones sobre un tema original para piano en do menor, WoO 80

Murray Perahia, piano

Jean-Philippe Rameau

Pieza para clave en concierto Nº1 en do menor

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Isaac Stern, violín;

John Steele Ritter, clave

Edward Elgar

Obertura Froissart, op.19

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Franz Schubert

Quinteto de cuerdas en Do mayor, op.163, D.956

Yo-Yo Ma, chelo

Cuarteto de Cleveland

07.00

Momentos Musicales

Carl Philipp Emanuel Bach

Primer movimiento de la Sinfonía en mi menor, Wq 178, "Fandango"

Concerto Köln / Pablo Heras-Casado

Wolfgang Amadeus Mozart

Segundo movimiento (Adagio) del Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Franz Schubert

Impromptu para piano Nº2 en Mi bemol mayor, D.899

Alfred Brendel, piano

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Ottorino Respighi

Passo mezzo e mascherada de la Suite Nº1, de Arias y danzas antiguas para laúd. Transcripción libre para orquesta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Carl Nielsen

Selección de la Música para piano para chicos y grandes, Libro 2, op.53

Elisabeth Westenholz, piano

Johann Nepomuk Hummel

Primer movimiento (Allegro spirituoso) del Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, S.63

Gábor Janota, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel

Hector Berlioz

Marcha húngara

Orquesta Estatal de Hungría / Adám Fischer

Joseph Haydn

Primer movimiento (Allegro) del Concierto para piano y orquesta en Sol mayor, Hob.XVIII:4

Philippe Entremont, piano

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Franz Lizst

Los preludios

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

François Couperin

Selección de La apoteosis de Lully

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Richard Wagner

Marcha imperial

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Peter Warlock

Suite Capriol

Hirsch Chamber Players / Leonard Hirsch

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)