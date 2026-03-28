Programación sabado 28 de marzo

00.00

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Sonata para oboe y clave en sol menor, BVW 1030 (original para flauta en si menor)

Ingo Goritzki, oboe;

Jörg Ewald Dähler, clave

Francis Poulenc

Ocho nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Franz Liszt

Tres sonetos de Petrarca, S.158

Alfred Brendel, piano

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Lorraine McAslan, violín;

John Blakely, piano

George Frideric Handel

Israel en Egipto, HWV 54. Primer parte

Ashley Stafford, Patrick Collin, contratenores;

Nicholas Robertson, Philip Salmon, tenores

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

George Enescu

Rapsodia rumana para orquesta Nº1 en La mayor, op.11, Nº1 (arr. para quinteto con piano)

I salonisti

John Johnson

Cuatro piezas para laúd

Hopkinson Smith, laúd

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Trío Grieg

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Claudio Arrau, piano

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Gustav Mahler

Canciones Rückert

Christa Ludwig, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Sergei Rachmaninov

Etudes tableaux para piano, op.39

Howard Shelley, piano

Jan Dismas Zelenka

Obertura concertante a 7 partes en Fa mayor, ZWV 188

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Isaac Albéniz

Mallorca (transcripción Andrés Segovia)

Ernesto Bitetti, guitarra

Franz Schubert

Trío Nº2 en Mi bemol, D.929

Trío Beaux Arts

John Ireland

Cuatro preludios para piano

Eric Parkin, piano

07.00

Momentos Musicales

Daniel François Auber

Obertura de la ópera El caballo de bronce

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 450

Xenia Löffler, oboe

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Ferdinand Ries

Trío en do menor, op.143

Trío Mendelssohn de Berlín

Bedrich Smetana

“El Moldava”, poema sinfónico del ciclo Mi Patria

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

08.00



Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Johan Peter Emilius Hartmann

Sonata para piano en la menor, op.80

Nina Gade, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº1 en Re mayor K.136

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

09.00



Hector Berlioz

Obertura de la ópera Benvenuto Cellini

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, Deutsch 821

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

Ralph Vaughan Williams

Concierto para oboe y orquesta

Cecilia Nicklin, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

10.00

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, "Escocesa"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet Séguin

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº6 en Sol mayor, op.5, Nº6

Ensamble Convivium

Charles-Valentin Alkan

El tambor suena en los campos, op.50

Ronald Smith, piano

11.00

Va pensiero (Claudio Zin)

12.00

Antonín Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Julia Fischer, violín

Orquesta de la Tonhalle de Zurich / David Zinman

Claude Debussy

En blanco y negro

Daniele y Maurizio Pollini, dúo de pianos

Peter Warlock

Una antigua canción

Orquesta Sinfónica del Norte de Inglaterra / Richard Hickox

13.00

Una Hora, un Artista

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Antonio Lauro

El Marabino, vals venezolano

Silvia Costanzo

Leon Minkus

“Coda”, de la música del ballet La bayadera

Orquesta de la Ópera Nacional de Sofía / Boris Spassov

Ernesto Halffter

“Sarabanda”, de la Suite de las doncellas, para piano

Guillermo González, piano

Jean-Marie Leclair

“Tercer aire de ballet”, del quinto acto de la ópera Escila y Glauco

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

“Menuetto”, del Cuarteto N°13 en re menor, K.173

Cuarteto Mosaïques

Alberto Ginastera

“La doma”, de la música del ballet Estancia, op.8

Orquesta Sinfónica de Londres / Gisèle Ben-Dor

Johann Sebastian Bach

“Allemande”, de la Suite N°4 en Mi bemol mayor para chelo solo, BWV 1010

Anner Bylsma, chelo

Emmanuel Chabrier

Bourée fantástica, para piano

Naida Cole, piano

Heitor Villa-Lobos

“Schottish-Choro”, de la Suite popular brasileña, para guitarra

Pablo De Giusto, guitarra

Dimitri Shostakovich

Segundo movimiento de la Sinfonía N°5 en re menor, op.47

Orquesta Filarmónica de Moscú / Kirill Kondrashin

Alfredo Casella

“Bolero”, de Once piezas infantiles, para piano

Sandro Ivo Bartoli, piano

George Frideric Handel

“Gavota”, de la Suite N°1 en Fa mayor, de Música acuática

The English Concert / Trevor Pinnock

Tradicional sefaradí

Raquel baila

Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

Irena Regina Wieniawska

Tango, para violín y piano

Art Chamber Duo

Francesco Corbetta

Courante, para guitarra

Jakob Lindberg, guitarra

Zoltán Kodály

Danza doble de Kálló

Orquesta Gitana de Budapest

20.00

Momentos Musicales

Morton Gould

Apple Waltzes

American Symphony Orchestra / Morton Gould

Gustav Mahler

Cuarteto con piano en la menor

Gidon Kremer, violín

Veronika Hagen, viola

Clemens Hagen, chelo

Oleg Maisenberg, piano

Marin Marais

Las folías de España

Laurence Dreyfus, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

21.00

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº2 en si menor, op.7, "La Campanella"

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Franz Schubert

Marcha característica en Do mayor, D.886, Nº1

Imre Rohmann y András Schiff, piano a cuatro manos

Darius Milhaud

La Cheminée du roi René, op.205

Ensamble Athena

22.00

Pieter Hellendaal

Concerto grosso en Fa mayor, op.3, Nº6

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511

Mitsuko Uchida, piano

Edouard Lalo

Concierto para chelo y orquesta en re menor

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

22.00

François-Joseph Gossec

Quinta escena del tercer acto de la ópera Teseo

Frédéric Antoun, tenor

Virginie Pochon, soprano

Jennifer Borghi, mezzosoprano

Tassis Christoyannis, barítono

Mélodie Ruvio, mezzosoprano

Les Agrémens / Guy Van Waas

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78

Leonidas Kavakos, violín

Yuja Wang, piano

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

23.00

Jan Dismas Zelenka

Sonata Nº2 en sol menor

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Agustín Barrios Mangoré (compositor y guitarrista venezolano, 1917-1986)

Un sueño en la Floresta, Una limosnita por el amor de Dios y Villancico de Navidad

John Williams, guitarra

Leoš Janáček

Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner