Programación sabado 28 de marzo

00.00
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Sonata para oboe y clave en sol menor, BVW 1030 (original para flauta en si menor)
Ingo Goritzki, oboe;
Jörg Ewald Dähler, clave
Francis Poulenc
Ocho nocturnos para piano
Pascal Rogé, piano
Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Franz Liszt
Tres sonetos de Petrarca, S.158
Alfred Brendel, piano
Antoine Dauvergne
Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2
Capella Coloniensis / William Christie
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Lorraine McAslan, violín;
John Blakely, piano
George Frideric Handel
Israel en Egipto, HWV 54. Primer parte
Ashley Stafford, Patrick Collin, contratenores;
Nicholas Robertson, Philip Salmon, tenores
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
George Enescu
Rapsodia rumana para orquesta Nº1 en La mayor, op.11, Nº1 (arr. para quinteto con piano)
I salonisti
John Johnson
Cuatro piezas para laúd
Hopkinson Smith, laúd
Felix Mendelssohn
Trío Nº1 en re menor, op.49
Trío Grieg
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58
Claudio Arrau, piano
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Gustav Mahler
Canciones Rückert
Christa Ludwig, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Sergei Rachmaninov
Etudes tableaux para piano, op.39
Howard Shelley, piano
Jan Dismas Zelenka
Obertura concertante a 7 partes en Fa mayor, ZWV 188
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Isaac Albéniz
Mallorca (transcripción Andrés Segovia)
Ernesto Bitetti, guitarra
Franz Schubert
Trío Nº2 en Mi bemol, D.929
Trío Beaux Arts
John Ireland
Cuatro preludios para piano
Eric Parkin, piano
07.00
Momentos Musicales
Daniel François Auber
Obertura de la ópera El caballo de bronce
Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray
Antonio Vivaldi
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 450
Xenia Löffler, oboe
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit
Ferdinand Ries
Trío en do menor, op.143
Trío Mendelssohn de Berlín
Bedrich Smetana
“El Moldava”, poema sinfónico del ciclo Mi Patria
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
08.00
Jacques Ibert
Concierto para flauta y orquesta de cámara
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox
Johan Peter Emilius Hartmann
Sonata para piano en la menor, op.80
Nina Gade, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para cuerdas Nº1 en Re mayor K.136
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
09.00
Hector Berlioz
Obertura de la ópera Benvenuto Cellini
Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman
Franz Schubert
Sonata para arpeggione y piano en la menor, Deutsch 821
Jean-Guihen Queyras, chelo
Alexandre Tharaud, piano
Ralph Vaughan Williams
Concierto para oboe y orquesta
Cecilia Nicklin, oboe
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
10.00
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, "Escocesa"
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet Séguin
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo Nº6 en Sol mayor, op.5, Nº6
Ensamble Convivium
Charles-Valentin Alkan
El tambor suena en los campos, op.50
Ronald Smith, piano
11.00
Va pensiero (Claudio Zin)
12.00
Antonín Dvorák
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53
Julia Fischer, violín
Orquesta de la Tonhalle de Zurich / David Zinman
Claude Debussy
En blanco y negro
Daniele y Maurizio Pollini, dúo de pianos
Peter Warlock
Una antigua canción
Orquesta Sinfónica del Norte de Inglaterra / Richard Hickox
13.00
Una Hora, un Artista
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Antonio Lauro
El Marabino, vals venezolano
Silvia Costanzo
Leon Minkus
“Coda”, de la música del ballet La bayadera
Orquesta de la Ópera Nacional de Sofía / Boris Spassov
Ernesto Halffter
“Sarabanda”, de la Suite de las doncellas, para piano
Guillermo González, piano
Jean-Marie Leclair
“Tercer aire de ballet”, del quinto acto de la ópera Escila y Glauco
Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner
Wolfgang Amadeus Mozart
“Menuetto”, del Cuarteto N°13 en re menor, K.173
Cuarteto Mosaïques
Alberto Ginastera
“La doma”, de la música del ballet Estancia, op.8
Orquesta Sinfónica de Londres / Gisèle Ben-Dor
Johann Sebastian Bach
“Allemande”, de la Suite N°4 en Mi bemol mayor para chelo solo, BWV 1010
Anner Bylsma, chelo
Emmanuel Chabrier
Bourée fantástica, para piano
Naida Cole, piano
Heitor Villa-Lobos
“Schottish-Choro”, de la Suite popular brasileña, para guitarra
Pablo De Giusto, guitarra
Dimitri Shostakovich
Segundo movimiento de la Sinfonía N°5 en re menor, op.47
Orquesta Filarmónica de Moscú / Kirill Kondrashin
Alfredo Casella
“Bolero”, de Once piezas infantiles, para piano
Sandro Ivo Bartoli, piano
George Frideric Handel
“Gavota”, de la Suite N°1 en Fa mayor, de Música acuática
The English Concert / Trevor Pinnock
Tradicional sefaradí
Raquel baila
Ensamble Accentus / Thomas Wimmer
Irena Regina Wieniawska
Tango, para violín y piano
Art Chamber Duo
Francesco Corbetta
Courante, para guitarra
Jakob Lindberg, guitarra
Zoltán Kodály
Danza doble de Kálló
Orquesta Gitana de Budapest
20.00
Momentos Musicales
Morton Gould
Apple Waltzes
American Symphony Orchestra / Morton Gould
Gustav Mahler
Cuarteto con piano en la menor
Gidon Kremer, violín
Veronika Hagen, viola
Clemens Hagen, chelo
Oleg Maisenberg, piano
Marin Marais
Las folías de España
Laurence Dreyfus, viola da gamba
Ketil Haugsand, clave
21.00
Nicolò Paganini
Concierto para violín y orquesta Nº2 en si menor, op.7, "La Campanella"
Salvatore Accardo, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit
Franz Schubert
Marcha característica en Do mayor, D.886, Nº1
Imre Rohmann y András Schiff, piano a cuatro manos
Darius Milhaud
La Cheminée du roi René, op.205
Ensamble Athena
22.00
Pieter Hellendaal
Concerto grosso en Fa mayor, op.3, Nº6
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal
Wolfgang Amadeus Mozart
Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511
Mitsuko Uchida, piano
Edouard Lalo
Concierto para chelo y orquesta en re menor
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel
22.00
François-Joseph Gossec
Quinta escena del tercer acto de la ópera Teseo
Frédéric Antoun, tenor
Virginie Pochon, soprano
Jennifer Borghi, mezzosoprano
Tassis Christoyannis, barítono
Mélodie Ruvio, mezzosoprano
Les Agrémens / Guy Van Waas
Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78
Leonidas Kavakos, violín
Yuja Wang, piano
Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp
23.00
Jan Dismas Zelenka
Sonata Nº2 en sol menor
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Agustín Barrios Mangoré (compositor y guitarrista venezolano, 1917-1986)
Un sueño en la Floresta, Una limosnita por el amor de Dios y Villancico de Navidad
John Williams, guitarra
Leoš Janáček
Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15
Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner