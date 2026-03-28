PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

28/03/2026

Programación sabado 28 de marzo

00.00
La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach
Sonata para oboe y clave en sol menor, BVW 1030 (original para flauta en si menor)
Ingo Goritzki, oboe;
Jörg Ewald Dähler, clave

Francis Poulenc
Ocho nocturnos para piano
Pascal Rogé, piano

Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Franz Liszt
Tres sonetos de Petrarca, S.158
Alfred Brendel, piano

Antoine Dauvergne
Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2
Capella Coloniensis / William Christie

Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Lorraine McAslan, violín;
John Blakely, piano

George Frideric Handel
Israel en Egipto, HWV 54. Primer parte
Ashley Stafford, Patrick Collin, contratenores;
Nicholas Robertson, Philip Salmon, tenores
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

George Enescu
Rapsodia rumana para orquesta Nº1 en La mayor, op.11, Nº1 (arr. para quinteto con piano)
I salonisti

John Johnson
Cuatro piezas para laúd
Hopkinson Smith, laúd

Felix Mendelssohn
Trío Nº1 en re menor, op.49
Trío Grieg

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58
Claudio Arrau, piano
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Gustav Mahler
Canciones Rückert
Christa Ludwig, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Sergei Rachmaninov
Etudes tableaux para piano, op.39
Howard Shelley, piano

Jan Dismas Zelenka
Obertura concertante a 7 partes en Fa mayor, ZWV 188
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Isaac Albéniz
Mallorca (transcripción Andrés Segovia)
Ernesto Bitetti, guitarra

Franz Schubert
Trío Nº2 en Mi bemol, D.929
Trío Beaux Arts

John Ireland
Cuatro preludios para piano
Eric Parkin, piano

07.00
Momentos Musicales

Daniel François Auber
Obertura de la ópera El caballo de bronce
Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Antonio Vivaldi
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 450
Xenia Löffler, oboe
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Ferdinand Ries
Trío en do menor, op.143
Trío Mendelssohn de Berlín

Bedrich Smetana
“El Moldava”, poema sinfónico del ciclo Mi Patria
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

08.00

Jacques Ibert
Concierto para flauta y orquesta de cámara
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox

Johan Peter Emilius Hartmann
Sonata para piano en la menor, op.80
Nina Gade, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para cuerdas Nº1 en Re mayor K.136
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

09.00

Hector Berlioz
Obertura de la ópera Benvenuto Cellini
Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Franz Schubert
Sonata para arpeggione y piano en la menor, Deutsch 821
Jean-Guihen Queyras, chelo
Alexandre Tharaud, piano

Ralph Vaughan Williams
Concierto para oboe y orquesta
Cecilia Nicklin, oboe
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

10.00

Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, "Escocesa"
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet Séguin

Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo Nº6 en Sol mayor, op.5, Nº6
Ensamble Convivium

Charles-Valentin Alkan
El tambor suena en los campos, op.50
Ronald Smith, piano

11.00
Va pensiero (Claudio Zin)

12.00

Antonín Dvorák
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53
Julia Fischer, violín
Orquesta de la Tonhalle de Zurich / David Zinman

Claude Debussy
En blanco y negro
Daniele y Maurizio Pollini, dúo de pianos

Peter Warlock
Una antigua canción
Orquesta Sinfónica del Norte de Inglaterra / Richard Hickox

13.00
Una Hora, un Artista

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Antonio Lauro
El Marabino, vals venezolano
Silvia Costanzo

Leon Minkus
“Coda”, de la música del ballet La bayadera
Orquesta de la Ópera Nacional de Sofía / Boris Spassov

Ernesto Halffter
“Sarabanda”, de la Suite de las doncellas, para piano
Guillermo González, piano

Jean-Marie Leclair
“Tercer aire de ballet”, del quinto acto de la ópera Escila y Glauco
Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart
“Menuetto”, del Cuarteto N°13 en re menor, K.173
Cuarteto Mosaïques

Alberto Ginastera
“La doma”, de la música del ballet Estancia, op.8
Orquesta Sinfónica de Londres / Gisèle Ben-Dor

Johann Sebastian Bach
“Allemande”, de la Suite N°4 en Mi bemol mayor para chelo solo, BWV 1010
Anner Bylsma, chelo

Emmanuel Chabrier
Bourée fantástica, para piano
Naida Cole, piano

Heitor Villa-Lobos
“Schottish-Choro”, de la Suite popular brasileña, para guitarra
Pablo De Giusto, guitarra

Dimitri Shostakovich
Segundo movimiento de la Sinfonía N°5 en re menor, op.47
Orquesta Filarmónica de Moscú / Kirill Kondrashin

Alfredo Casella
“Bolero”, de Once piezas infantiles, para piano
Sandro Ivo Bartoli, piano

George Frideric Handel
“Gavota”, de la Suite N°1 en Fa mayor, de Música acuática
The English Concert / Trevor Pinnock

Tradicional sefaradí
Raquel baila
Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

Irena Regina Wieniawska
Tango, para violín y piano
Art Chamber Duo

Francesco Corbetta
Courante, para guitarra
Jakob Lindberg, guitarra

Zoltán Kodály
Danza doble de Kálló
Orquesta Gitana de Budapest

20.00
Momentos Musicales

Morton Gould
Apple Waltzes
American Symphony Orchestra / Morton Gould

Gustav Mahler
Cuarteto con piano en la menor
Gidon Kremer, violín
Veronika Hagen, viola
Clemens Hagen, chelo
Oleg Maisenberg, piano

Marin Marais
Las folías de España
Laurence Dreyfus, viola da gamba
Ketil Haugsand, clave

21.00

Nicolò Paganini
Concierto para violín y orquesta Nº2 en si menor, op.7, "La Campanella"
Salvatore Accardo, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Franz Schubert
Marcha característica en Do mayor, D.886, Nº1
Imre Rohmann y András Schiff, piano a cuatro manos

Darius Milhaud
La Cheminée du roi René, op.205
Ensamble Athena
22.00

Pieter Hellendaal
Concerto grosso en Fa mayor, op.3, Nº6
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Wolfgang Amadeus Mozart
Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511
Mitsuko Uchida, piano

Edouard Lalo
Concierto para chelo y orquesta en re menor
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

22.00

François-Joseph Gossec
Quinta escena del tercer acto de la ópera Teseo
Frédéric Antoun, tenor
Virginie Pochon, soprano
Jennifer Borghi, mezzosoprano
Tassis Christoyannis, barítono
Mélodie Ruvio, mezzosoprano
Les Agrémens / Guy Van Waas

Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78
Leonidas Kavakos, violín
Yuja Wang, piano

Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp

23.00

Jan Dismas Zelenka
Sonata Nº2 en sol menor
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Agustín Barrios Mangoré (compositor y guitarrista venezolano, 1917-1986)
Un sueño en la Floresta, Una limosnita por el amor de Dios y Villancico de Navidad
John Williams, guitarra

Leoš Janáček
Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15
Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner