Programación Sábado 28 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Doce variaciones para chelo y piano sobre "Ein Mädchen oder ein Weibchen" de La flauta mágica de Mozart, op.66
Yo-Yo Ma, chelo
Emanuel Ax, piano
Anónimo
Folia Rodrígo Martínez
Jordi Savall, viola da gamba;
Rolf Lislevand, vihuela;
Arianna Savall, arpa triple;
Pedro Estevan, percusión;
Adela González-Campa, cascabeles
Dmitri Shostakovich
Concierto para piano, trompeta y cuerdas Nº1 en do menor, op.35
Evgeny Kissin, piano;
Vassili Kan, trompeta
Los Virtuosos de Moscú / Vladimir Spivakov
Alice Mary Smith
Sinfonía en do menor
London Mozart Players / Howard Shelley
Giovanni Zamboni
Sonata IXa para laúd en si menor
Toyohiko Satoh, laúd
Alexander Scriabin
Diez mazurcas para piano, op.3
Nathalie Bera-Tagrine, piano
Camille Saint-Saëns
Fantasía para flauta y arpa en La mayor, op.124
Jean-Pierre Rampal, flauta
Marielle Nordmann, arpa
Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Baldassare Galuppi
Sonata en trío en Fa mayor
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi
Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Lisa Batiashvili, violín
Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim
Edvard Grieg
Piezas para piano según canciones originales, vol.2 op.52
Eva Knardahl, piano
Alexander Borodin
Cuarteto Nº1 en La mayor
Cuarteto Borodin
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en do menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez
Isaac Albéniz
Mallorca, op.202 (transcripción para guitarra)
Marcelo Galliano, guitarra
Edward Elgar
Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Erik Satie
Tres sarabandas para piano
Aldo Ciccolini, piano
07.00
Momentos Musicales
Maurice Ravel
Rapsodia española
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Franz Schubert
Dos Impromptus para piano, op.90
Maria João Pires, piano
François Couperin
Dúo para viola da gamba y contrabajo en Sol mayor
Rolf Döhler, viola da gamba
Barbara Sanderling, contrabajo
Antonio Caldara
Sinfonía en Do mayor
Orquesta Barroca Collegium 1704 / Vaclav Luks
08.00
Joonas Kokkonen (compositor finlandés, 1921-1996)
Concierto para chelo y orquesta
Marko Ylönen, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº13 en Mi bemol mayor, op.27, Nº1
Claudio Arrau, piano
Gaetano Donizetti
"Dio, che mi vedi in core… ", dúo de la opera “Anna Bolena”
Hei-Kyung Hong, soprano
Jennifer Larmore, mezzosoprano
Orquesta de la Radio de Munich / Jesús López Cobos
09.00
César Franck
Cuarteto para cuerdas en Re mayor
Cuarteto de Praga
Jean Sibelius
El cisne de Tuonela, op.22, Nº3
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
10.00
Károl Lipiñski
Sinfonía en Si bemol mayor, op.2, Nº3
Orquesta Filarmónica Henryk Wieniawski / Piotr Wijatkowski (viyakovski)
John Field
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1
Richard Burnett, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, "El filósofo"
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
11.00
Johannes Brahms
Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25
Murray Perahia, piano
Miembros del Cuarteto Amadeus
Charles Avison
Concerto grosso Nº1 en La mayor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
12.00
Nino Rota
Concierto para chelo y orquesta Nº2
Dmitri Yablonsky, chelo
I Virtuosi Italiani / Daniel Boico
Sergei Prokofiev
Tres piezas para piano, op.32
Boris Berman, piano
Franz Danzi
Cuarteto para fagot y trío de cuerdas en Si bemol mayor, op.40
Daniel Smith, fagot
Miembros del Cuarteto Coull
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: John Eliot Gardiner
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Momentos Musicales
Edward Elgar
Suite de Rey Arturo
Bournemouth Sinfonietta / George Hurst
Carl Maria von Weber
Sonata para piano Nº2 en La bemol mayor, op.39
Paul Lewis, piano
20.00
Joseph Bodin de Boismortier
Sonata para flauta, violín y bajo continuo Re mayor, op.41, Nº2
Ensamble Le Petit Trianon
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Richard Wagner
Wesendonck lieder, WWV 91
Jonas Kaufmann, tenor
Orquesta de la Ópera alemana de Berlín / Donald Runnicles
21.00
Erik Satie
Tres Gnossiennes
Angela Brownridge, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.9, Nº8
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Johannes Brahms
Quinteto con clarinete en si menor, op.115
Paul Mayer, clarinete
Cuarteto Capucon
22.00
Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"
Anne-Sophie Mutter, violín
Mstislav Rostropovich, chelo
Bruno Giuranna, viola
Paul Hindemith
Sinfonía Matías el pintor
Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel
23.00
Robert Schumann
Introducción y allegro appassionato para piano y orquesta en sol menor, op.92
Jan Lisiecki, piano
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia / Antonio Pappano
Johann Wilhelm Wilms (compositor holandés, 1772-1847)
Sonata para violín y piano en Mi mayor, op.11
Werner von Schnitzler, violín
Cosmin Boeru, piano
Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº6 en Fa mayor, op.6, Nº6
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla