Programación Sábado 27 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
John Beasley
Black Thunder
So tired
Ida Sand
Waiting
Go be with her
Burning
Gría Érez
Matcha latte
Surrender
James Williams
Polka dots and moonbeams
Clea Bradford
Hey look me over
Little boy bad
I had a ball
01.00
La Trasnoche Clásica
Heitor Villa-Lobos
Mazurka-Chôro, de la Suite popular brasileña para guitarra (arreglo para metales de Roger Harvey)
London Brass
Robert Schumann
Piezas de fantasía para piano, op.12
Murray Perahia, piano
Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano en mi menor, op.108
Shlomo Mintz, violín
Yefin Bronfman, piano
Arthur Honeggger
Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta
Bournemouth Sinfonietta / Tamás Vásary
João de Sousa Carvalho
Obertura de la ópera Penélope
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
Dmitri Kabalevsky
Sonatina para piano en Do mayor, op.13, Nº1
Murray MacLachlan, piano
Ludwig van Beethoven
Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.1, Nº1
Trío Beaux Arts
William Byrd
Christ rising again
Rose Consort of viols / Red Byrd
Dmitri Shostakovich
Cuarteto Nº8 en do menor, op.110
Cuarteto Kronos
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2
Maria João Pires, piano
Max Bruch
Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83
Gérard Caussé, viola
Paul Meyer, clarinete
François-René Duchable, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "Drum roll"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Ernest Chausson
Pieza para chelo y piano, op.39
Truls Mörk, chelo
Hakon Austbö, piano
Felix Mendelssohn
Obertura Sueño de una noche de verano en Mi mayor, op.21
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Giovanni Battista Pergolesi
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor
Bettina Mussumeli, violin
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Sergei Rachmaninov
Etudes tableaux para piano, op.39
Howard Shelley, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío (Divertimento) en Si bemol mayor, K.254
Trío Beaux Arts
Josef Suk
Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6
Camerata Bern / Thomas Füri
Sigismondo D'India
Crud'Amarilli, del Primer libro de madrigales a cinco voces
Se tu, Silvio crudel, del Octavo libro de madrigales a cinco voces
Les Arts Florissants / William Christie
Piotr Ilich Chaikovsky
Dumka, escena rusa rústica para piano en do menor, op.59
Yefim Bronfman, piano
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
07.00
Momentos Musicales
Karl Goldmark
Sakuntala, obertura op.13
Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.6, Nº12
Chouchanne Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clave
Heitor Villa-Lobos
Tres danzas africanas para piano
Alfred Heller, piano
Frederic Lamónd
Danza de la espada
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
08.00
Ferdinando Carulli
Concierto para flauta, guitarra y orquesta en Sol mayor, op.8
Jean-Pierre Rampal, flauta
Alexander Lagoyá, guitarra
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Jean Sibelius
Trece piezas para piano, op.76
Håvard Gimse, piano
Allan Stephenson (compositor sudafricano, 1949-2021)
Divertimento para cuarteto de fagotes
Cuarteto The Nuts
09.00
Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Pavel Kowalski, piano
Cuarteto de Silesia
Dmitri Shostakovich
Suite de ballet Nº1
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
10.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº17 en Sol mayor, K.129
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109
Chrístian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano
Ottorino Respighi
Arias y danzas antiguas para laúd, Suite Nº3. Transcripción para orquesta
Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos
11.00
Leos Janácek
Suite para orquesta de cuerdas
Orquesta de Cámara de Granada / Misha Rachlevsky
Louis Spohr
Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, violín, viola, chelo y contrabajo en Fa mayor, op.31
Ensamble Viena-Berlín
12.00
Antonio Montanari (compositor y violinista italiano, 1676-1737)
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.1, Nº7
Simon Standage, violín y dirección
Collegium Musicum 90
Florent Schmitt
Piezas románticas para piano, op.42
Pascál Le Corre , piano
Wilhelm Stenhammar
Snöfrid, balada para tres voces, coro y orquesta sobre textos de Viktor Rydberg, op.5
Solistas, Coro y Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Carlos Groisman
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Alfonso Ferrabosco, el viejo
Pavana
Anthony Rooley, laúd
Gustav Holst
“Giga”, de la Suite St. Paul
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Alberto Williams
Milonga calabacera
Marcos Fink, barítono
Carmen Piazzini, piano
Edvard Grieg
Danzas sinfónicas, op.64, N°1
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paavo Berglund
Igor Stravinsky
“Minuetto y Final”, de la Suite italiana, para violín y piano
Jiyoon Lee, violín
Henry Kramer, piano
Dimitri Shostakovich
“Vals”, de la Suite de ballet N°1 (arreglo de Lev Atovnyan)
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi
Witold Lutosławski
Preludio de danza N°3
Sabine Meyer, clarinete
Alfons Konstarsky, piano
Franz Schubert
“Música de ballet N°2” , de Rosamunda, D.797
Orquesta de Cámara Orpheus
Johann Sebastian Bach
“Sarabanda”, de la Suite N°2 en si menor, BWV 1067
Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman
Wilbert Hazelet, flauta
Maurice Ravel
“Rigaudon”, de Le tombeau de Couperin
Jean-Yves Thibaudet, piano
Antonín Dvořák
Danza eslava, op.46, N°3 (Polca)
Orquesta de Cleveland / George Szell
Pierre Attaingnant
Tourdion
Ensamble La Rossignol
Alexander Tansman
Danza pomposa
Alain Prévost, guitarra
Richard Strauss
“Danza de los siete velos”, de la ópera Salomé, op.54
Orquesta del Estado de Dresde / Rudolf Kempe
20.00
Momentos Musicales
Franz Schubert
Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa"
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Nikolaus Harnoncourt
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº60 en Do mayor
Emanuel Ax, piano
Francesco Durante
Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
21.00
Camille Saint Saëns
“Mon coeur s’ouvre á ta voix”, de Sansón y Dalila
Charles Gounod
“O ma lyre immortelle”, de la ópera Safo
Hector Berlioz
Aria de Margarita de La condenación de Fausto
Elina Garanca, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica del Teatro Comunal de Bolonia / Yves Avel
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín
Yefim Bronfman, piano
Anton Reicha
Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2
Quinteto de Vientos de Bergen
22.00
Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12
Trío Locatelli
23.00
Heitor Villa-Lobos
Choros Nº1
Pepe Romero, guitarra
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.10
Orquesta Filarmónica de la República Checa / Václav Neumann
Johann Sebastian Bach
Concierto Italiano para clave en Fa mayor, BWV 971
Rosalyn Tureck, piano