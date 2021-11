Programación Sábado 27 de Noviembre

Sábado 27-11-2021

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Oliver Nelson

Milestones

Night train

Fernanda Lanza

I should care

Never will I marry

Dindi

Igor Gehenot

Crush

Jaws dream

Marjorie Barnes

In a mellow tone

My favorite things

Is wonderful

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Segundo movimiento de la Serenata para trece instrumentos de viento Nº10 en Si bemol mayor, K.361, "Gran Partita"

Ensemble Intercontemporain / Pierre Boulez

Agostino Steffani

Suite “La altivez de de Alessandro”

I Barocchisti / Diego Fasolis

Antonio Salieri

Primer movimiento del Concierto para flauta, oboe y orquesta en Do mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Franz Liszt

Rapsodia húngara para orquesta Nº1

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta Nº3 en Sol mayor, RV 301

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven

Obertura para el día onomástico, op.115

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Emmanuel Chabrier

España, rapsodia para orquesta

Orquesta Sinfónica de Londres / Ataúlfo Argenta

08.00

Desde Aquí

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)