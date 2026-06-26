Programación Sábado 27 de Junio

00.00
Trasnoche Jazz
Clark Terry Quintet
The hymn
On the trail
Monday Michiru
Cycles
Pivot
The sound
Ewerton Oliveira y Zaza Desiderio
Raíz de mandioca
Acorda e vai
Benny Carter y Hank Jones
Wonderland
You are
Cleo Laine
I’ll get by
Stormy weather
Love is here to stay
01.00
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831
Glenn Gould, piano
Engelbert Humperdinck
Rapsodia morisca
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau
Dmitri Shostakovich
Trío Nº2 en mi menor, op.67
Trío Owon
Alice Mary Smith (compositora británica 1839-1884)
Sinfonía en do menor
London Mozart Players / Howard Shelley
Tomaso Albinoni
Concierto a 5 para oboe y orquesta Nº2 en re menor, op.9, Nº2
Jean-Claude Malgoire, oboe
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Gabriel Fauré
En el bosque de septiembre, op.85, Nº1
La flor que va sobre el agua, op.85, Nº2
Acompañamiento, op.85, Nº3
Gérard Souzay, barítono;
Dalton Baldwin, piano
Dietrich Buxtehude
Sonata para dos violines, viola da gamba y bajo continuo en Sol mayor, BuxWV 271
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135
Cuarteto Emerson
Bernhard Henrik Crusell
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz
Francis Poulenc
Improvisaciones para piano (selección)
Pascal Rogé, piano
Alma Schindler Mahler
Cinco canciones para voz y piano
Isabel Lippitz, soprano;
Barbara Heller, piano
Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
François Couperin
Las naciones. Ordre Nº4: La piamontesa
Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz
David Popper
En el bosque, suite para chelo y orquesta op.50
Antonio Meneses, chelo
Orquesta Sinfónica de Basilea / Ronald Zollman
Gaspard Fritz
Sinfonía en Sol mayor, op.6, Nº3
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta N°3 en Do mayor, K.285b
William Bennett, flauta
Trío Grumiaux
07.00
Momentos Musicales
Karl Goldmark
Sakuntala, obertura op.13
Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.6, Nº12
Chouchanne Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clave
Heitor Villa-Lobos
Tres danzas africanas para piano
Alfred Heller, piano
Frederic Lamónd
Danza de la espada
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
08.00
Ferdinando Carulli
Concierto para flauta, guitarra y orquesta en Sol mayor, op.8
Jean-Pierre Rampal, flauta
Alexander Lagoyá, guitarra
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Jean Sibelius
Trece piezas para piano, op.76
Håvard Gimse, piano
Allan Stephenson (compositor sudafricano, 1949-2021)
Divertimento para cuarteto de fagotes
Cuarteto The Nuts
09.00
Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Pavel Kowalski, piano
Cuarteto de Silesia
Dmitri Shostakovich
Suite de ballet Nº1
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
10.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº17 en Sol mayor, K.129
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109
Chrístian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano
Ottorino Respighi
Arias y danzas antiguas para laúd, Suite Nº3. Transcripción para orquesta
Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos
11.00
Va pensiero (Claudio Zin)
12.00
Momentos Musicales
Antonio Montanari (compositor y violinista italiano, 1676-1737)
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.1, Nº7
Simon Standage, violín y dirección
Collegium Musicum 90
Florent Schmitt
Piezas románticas para piano, op.42
Pascál Le Corre , piano
Wilhelm Stenhammar
Snöfrid, balada para tres voces, coro y orquesta sobre textos de Viktor Rydberg, op.5
Solistas, Coro y Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Truls Mørk
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Jean-Henry D’Anglebert
“Giga” de la Suite en re menor para clave
Jacques Ogg, clave
Guillermo Uribe Holguín
“Pasillo”, de Tres danzas
Orquesta Filarmónica de Württemberg / Gabriel Castaña
Paul Hindemith
Piezas de danza, op.19, N°3
Hans Petermandl, piano
Charles Gounod
“Las troyanas”, de la música de ballet de la ópera Fausto
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Alexandre Tansman
“Oberek”, de la Suite in modo polonico
Alain Prévost, guitarra
Heinrich Ignaz Franz Biber
“Sarabanda” de Balletti Lamentabili, a cuatro
La Follia Salzburg
Scott Joplin
Rag de la hoja de parra
Joshau Rifkin, piano
Dimitri Kabalevsky
“Gallop”, de la Suite Los comediantes, op.26
Orquesta Sinfónica RCA / Kiril Kondrashin
Anónimo (México)
Jota
Hespèrion XII / Jordi Savall
Heitor Villa-Lobos
Danza africana N°2
Alfred Heller, piano
Hugo Alfvén
“Minué”, de la Suite Gustavo II Adolfo, op.46
Orquesta de la Radio de Suecia / Stig Westerberg
Johann Sebastian Bach
“Gavota I, II”, de la Suite para orquesta N°3 en Re mayor, BWV 1068
Orquesta Barroca ce Ámsterdam / Ton Koopman
John Dowland
Gallarda del capitán Digorie Piper
Nigel North, laúd
Witold Lutosławski
Preludio de danza N°3
Sabine Meyer, clarinete
Alfons Kontarsky, piano
Antonín Dvořák
Danza eslava, op.72, N°4
Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati
Gustav Mahler
Scherzo de la Sinfonía N°1, “El titán”
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti
20.00
Momentos Musicales