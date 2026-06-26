PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

26/06/2026

Programación Sábado 27 de Junio

00.00
Trasnoche Jazz

Clark Terry Quintet
The hymn
On the trail

Monday Michiru
Cycles
Pivot
The sound

Ewerton Oliveira y Zaza Desiderio
Raíz de mandioca
Acorda e vai

Benny Carter y Hank Jones
Wonderland
You are

Cleo Laine
I’ll get by
Stormy weather
Love is here to stay

01.00
La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach
Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831
Glenn Gould, piano

Engelbert Humperdinck
Rapsodia morisca
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

Dmitri Shostakovich
Trío Nº2 en mi menor, op.67
Trío Owon

Alice Mary Smith (compositora británica 1839-1884)
Sinfonía en do menor
London Mozart Players / Howard Shelley

Tomaso Albinoni
Concierto a 5 para oboe y orquesta Nº2 en re menor, op.9, Nº2
Jean-Claude Malgoire, oboe
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Gabriel Fauré
En el bosque de septiembre, op.85, Nº1
La flor que va sobre el agua, op.85, Nº2
Acompañamiento, op.85, Nº3
Gérard Souzay, barítono;
Dalton Baldwin, piano

Dietrich Buxtehude
Sonata para dos violines, viola da gamba y bajo continuo en Sol mayor, BuxWV 271
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135
Cuarteto Emerson

Bernhard Henrik Crusell
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Francis Poulenc
Improvisaciones para piano (selección)
Pascal Rogé, piano

Alma Schindler Mahler
Cinco canciones para voz y piano
Isabel Lippitz, soprano;
Barbara Heller, piano

Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

François Couperin
Las naciones. Ordre Nº4: La piamontesa
Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

David Popper
En el bosque, suite para chelo y orquesta op.50
Antonio Meneses, chelo
Orquesta Sinfónica de Basilea / Ronald Zollman

Gaspard Fritz
Sinfonía en Sol mayor, op.6, Nº3
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta N°3 en Do mayor, K.285b
William Bennett, flauta
Trío Grumiaux

07.00
Momentos Musicales

Karl Goldmark
Sakuntala, obertura op.13
Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.6, Nº12
Chouchanne Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clave

Heitor Villa-Lobos
Tres danzas africanas para piano
Alfred Heller, piano

Frederic Lamónd
Danza de la espada
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

08.00

Ferdinando Carulli
Concierto para flauta, guitarra y orquesta en Sol mayor, op.8
Jean-Pierre Rampal, flauta
Alexander Lagoyá, guitarra
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Jean Sibelius
Trece piezas para piano, op.76
Håvard Gimse, piano

Allan Stephenson (compositor sudafricano, 1949-2021)
Divertimento para cuarteto de fagotes
Cuarteto The Nuts

09.00

Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Pavel Kowalski, piano
Cuarteto de Silesia

Dmitri Shostakovich
Suite de ballet Nº1
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº17 en Sol mayor, K.129
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109
Chrístian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano

Ottorino Respighi
Arias y danzas antiguas para laúd, Suite Nº3. Transcripción para orquesta
Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos

11.00
Va pensiero (Claudio Zin)

12.00
Momentos Musicales

Antonio Montanari (compositor y violinista italiano, 1676-1737)
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.1, Nº7
Simon Standage, violín y dirección
Collegium Musicum 90

Florent Schmitt
Piezas románticas para piano, op.42
Pascál Le Corre , piano

Wilhelm Stenhammar
Snöfrid, balada para tres voces, coro y orquesta sobre textos de Viktor Rydberg, op.5
Solistas, Coro y Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Truls Mørk

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Jean-Henry D’Anglebert
“Giga” de la Suite en re menor para clave
Jacques Ogg, clave

Guillermo Uribe Holguín
“Pasillo”, de Tres danzas
Orquesta Filarmónica de Württemberg / Gabriel Castaña

Paul Hindemith
Piezas de danza, op.19, N°3
Hans Petermandl, piano

Charles Gounod
“Las troyanas”, de la música de ballet de la ópera Fausto
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Alexandre Tansman
“Oberek”, de la Suite in modo polonico
Alain Prévost, guitarra

Heinrich Ignaz Franz Biber
“Sarabanda” de Balletti Lamentabili, a cuatro
La Follia Salzburg

Scott Joplin
Rag de la hoja de parra
Joshau Rifkin, piano

Dimitri Kabalevsky
“Gallop”, de la Suite Los comediantes, op.26
Orquesta Sinfónica RCA / Kiril Kondrashin

Anónimo (México)
Jota
Hespèrion XII / Jordi Savall

Heitor Villa-Lobos
Danza africana N°2
Alfred Heller, piano

Hugo Alfvén
“Minué”, de la Suite Gustavo II Adolfo, op.46
Orquesta de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Johann Sebastian Bach
“Gavota I, II”, de la Suite para orquesta N°3 en Re mayor, BWV 1068
Orquesta Barroca ce Ámsterdam / Ton Koopman

John Dowland
Gallarda del capitán Digorie Piper
Nigel North, laúd

Witold Lutosławski
Preludio de danza N°3
Sabine Meyer, clarinete
Alfons Kontarsky, piano

Antonín Dvořák
Danza eslava, op.72, N°4
Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

Gustav Mahler
Scherzo de la Sinfonía N°1, “El titán”
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

20.00
Momentos Musicales