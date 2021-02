Programación Sábado 27 de Febrero

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Stefon Harris, David Sánchez y Christian Scott

E’cha

Black action figure

Dahlen Baerentzen Project

Grace

Sentiment sans maison

Transient nature

Azymuth

Triagem

Butterfly

Marian McPartland

The things we did last summer

Long ago and far away

Cleo Laine

Love me

A crying shame (a dúo con John Dankworth)

Soft pedal blues

02.00

La Trasncohe de la 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Georges Enescu

Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14

Ensamble de vientos de Bucarest / Constantin Silvestri

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, “Escocesa”

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Alexander Glazunov

Suite sobre el nombre Sacha, op.2

Tatjana Franová, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Do mayor, Hob.VII: h1

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Arnold Bax

Cuarteto Nº1 en Sol mayor

English String Quartet

Johann Sebastian Bach

Sonata para clave en re menor, BWV 964 (transcripción de la Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003)

Rosalyn Tureck, piano

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

George Frideric Handel

Sinfonía del Acto I de la ópera Saúl

The English Concert / Trevor Pinnock

César Franck

Preludio, coral y fuga para piano

Artur Rubinstein, piano

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº10 en Re mayor, G.483

Orchestra da Camera di Padova e del Veneto / Bruno Giurana

07.00

Momentos Musicales

Antonin Dvorák

Tres danzas eslavas para orquesta, op.72:

-Nº1 en Si mayor

-Nº2 en mi menor

-Nº3 en Fa mayor

Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

Arthur Bliss

-Bliss (un One step), F.102

-The rout trot, F.144

Philip Fowke, piano

Jean-Philippe Rameau

Selección de la suite “Las fiestas de Hébé”

Les Arts Florissants / William Christie

Felix Mendelssohn

Obertura Las Hébridas, op.26

Orquesta Sinfónica de Berna / Peter Maag

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Arthur Grumiaux, violín

Walter Klein, piano

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura, abre su temporada de conciertos a las 20.30, con capacidad limitada mediante reserva. La sinfónica provincial, bajo la dirección artística de Luis Gorelik, llevará a cabo el primer concierto del año de manera presencial en La Vieja Usina, con formato reducido y como invitada solista estará presente Marcela Méndez en arpa.

En la ocasión se ofrecerá el siguiente programa: el Concierto para Clave y Orquesta en fa menor de Johann Sebastian Bach y Noche Transfigurada Op.4 de Arnold Schoenberg.

21.30

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)