Programación Sábado 27 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Johannes Brahms

Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Melos

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, op.7, Nº3

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Béla Bartók

Sonata para piano, Sz.80

Max Levinson, piano

Luis de Milán

Tiento para vihulea Nº1

Christopher Wilson, vihuela

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº5

Aurèle Nicolet, flauta;

Bruno Canino, piano

Igor Stravinsky

Danzas concertantes para orquesta de cámara

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich

William Byrd

Pavana para seis violas

Gallarda

Rose Consort of viols

Robert Schumann

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, "Renana"

Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal

Wolfgang Amadeus Mozart

Exsultate, jubilate, K.165

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer

Vincent D'Indy

Trío para clarinete, chelo y piano, op.29

Pascal Moraguès, clarinete;

Christophe Coin, chelo;

Patrick Cohen, piano

Francisco Tárrega

Gran jota aragonesa

Daniel Küper, guitarra

Heinrich Franz von Biber

Mensa Sonora. Partita Nº6 en sol menor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Heinrich Baermann

Adagio para clarinete y orquesta en Re bemol mayor

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Groves

Eric Coates

Suite Londres

Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

Olivier Messiaen

Tema y variaciones para violín y piano

Trond Saeverud, violín;

Einar Röttingen, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº1 en do menor, op.11

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

George Enescu

Suite para piano Nº2 en Re mayor, op.10

Aurora Ienei, piano

Capel Bond

Concierto Nº2 en La mayor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Franz Liszt

Angelus. Plegaria de los ángeles guardianes, S.378, Nº2

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

Louis Ferdinand

Trío en La bemol mayor, op.2

Trio Parnassus

07.00

Música de Verano

Eugen D' Albert

Esther, obertura op.8

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Nicoló Pórpora

Sinfonía de cámara en sol menor, op.2 Nº3

Ensamble Artifizii Musicali

Leos Janacek

Dumka para violin y piano

Petr Messieurer, violín

Radoslav Kvapil, piano

Piotr illych Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía sobre temas de Shakespeare

Orquesta Sinfónica de Boston / Claudio Abbado

08:00



William Walton

“A las puertas del palacio del archimago”, escena primera del ballet La búsqueda

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson.

Carl Nielsen

Música para piano para chicos y grandes, Libro 2, op.53

Elisabeth Westenholz, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para 3 violines, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, de la Tafelmusik

Collegium Aureum

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

09.00



Johan Kvandal

Noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº1, op.54

Ensamble de Vientos de Noruega

Einar Schoeyen, contrabajo

Vincent d’Indy

Helvetia y Nocturno para piano

Michael Schäfer, piano

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera Jerusalén

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

10.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº27 en Sol mayor, K.199

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Heitor Villa-Lobos

El carnaval de los niños

Yukio Miyazaki, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en la menor, Ryom 418

Heinrich Schiff, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Ludwig van Beethoven

Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17

Justin Sharp, corno

Peter Josza, piano

11.00

Frédéric Chopin

Berceuse para piano en Re bemol mayor, op.57

Nelson Goerner, piano

Dmitri Shostakovich

Sonata para chelo y piano en re menor, op.40

Sol Gabetta, chelo;

Hélène Grimaud, piano

Gustav Mahler

Ritos fúnebres

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Karl Anton Rickenbacher

12.00

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en Sol mayor

Alexandre Tharaud, piano

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26

Andreas Ottensamer, clarinete

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / Yannick Nézet-Séguin

Jean Sibelius

Vals triste para orquesta, op.44, Nº1

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

13.00

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"

Alfred Brendel, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

Giulio Caccini

Le Nuove Musiche: Tutto 'I di piango y Amarilli mia bella

Montserrat Figueras, soprano

Hopkinsons Smith, laúd

Jordi Savall, viola da gamba

Heino Eller (Estonia, 1887-1970)

Poema tonal "Videvik" ("Crepúsculo")

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Programación especial de música

23.00

Música para Bailar

Thomas Morley

Alemanda de Mounsier de William Byrd, Gallarda de MIchill de autor anónimo, Danza del judío de Richard Nicholson y Volte y Courante del propio Morley

The Morley Consort / David Munrow

Arvo Pärt

Cuatro danzas ligeras. Música para teatro infantil (“El gato con botas”, “Caperucita Roja y el Lobo Feroz”, “Mariposas” y “Danza de los patitos”)

Jeroen van Veen, piano

Christoph Willibald von Gluck

Música del ballet-pantomima Semiramis

Tafelmusik / Bruno Weil

Paul Creston

Preludio y danza para banda sinfónica, op.76 (1959)

Ensamble de Vientos de la Universidad de Lawrence / Robert Levy

Edgar Varèse

Danza para Burguess (edición de Chou Wen-Chung)

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo (shaí) Chailly