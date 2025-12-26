Programación Sábado 27 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz
Horace Silver
The natives are restless tonight
Song for my father
Gregory Porter
Moanin’
Donald Smith
Watermelon man
Mansur Scott
Days of wine and roses
Floratone
No turn back
More pluck
Dave Brubeck Quartet
Someday my prince will come
Blossom Dearie
Deed I do
Manhattan
The gentleman is a dope
01.00
La Trasnoche Clásica
Mijail Glinka
Vals-Fantasía
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev
Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan
Max Reger
Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132
Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm
Béla Bartók
Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95
András Schiff, piano
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
Johann Sebastian Bach
Suite para chelo Nº5 en do menor, BWV 1011
Mstislav Rostropovich, chelo
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor
Jean-Pierre Rampal
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Claudio Scimone
Nicolai Rimsky-Korsakov
Trío en do menor
Trío de Moscú
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Vladimir Ashkenazy, piano
Michel Richard Delalande
Confitebor tibi, Domine, gran motete
Oliver Johnston, niño soprano;
Charles Daniels, contratenor;
Angus Smith, tenor;
Stephen Varcoe, bajo
Edward Higginbottom / Edward Higginbottom
Coro del New College de Oxford
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en la menor, K.310
Mitsuko Uchida, piano
Ernest Chausson
Pieza para chelo y piano, op.39
Truls Mörk, chelo
Hakon Austbö, piano
François Couperin
Undécimo concierto para oboe y bajo continuo
Ensamble Couperin
Edward Elgar
Cinco intermezzi para quinteto de ventos
Ensamble Athenas
Gabriel Fauré
Cuarteto con piano Nº1 en do menor, op.15
Kim Kashkashian, viola
Trío Beaux Arts
07.00
Momentos Musicales
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº33 en Si bemol mayor, K.319
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109
Arto Noras, chelo
Bruno Rigutto, piano
Gioacchino Rossini
Sonata para cuerdas Nro.6 en Re mayor. Arreglo para orquesta de cuerdas
The Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
08.00
Jean-Baptiste Lully
Divertimento para cuerdas, voz y bajo continuo Nº2
Ensamble “Capriccio Stravagante” / Skip Sempé
Franz Liszt
Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata, de “Italia”, segundo libro de Años de peregrinaje
Daniel Barenboim, piano
Béla Bartók
Concierto para violín y orquesta Nº1
Vilde Frang, violín
Orquesta Filarmónica de Radio France / Mikko Franck
09.00
Sergei Prokofiev
Suite del ballet La flor de piedra, op.118
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Alexander Zemlinsky
Trío para clarinete, chelo y piano en re menor, op.3
Trío de Dinamarca
10.00
Samuel Barber
Knoxville, verano de 1915
Renée Fleming, soprano
Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Sakári Orámo
Carl Nielsen
Cuatro movimientos de la Suite para piano op.45
Christian Eggen, piano
Antonio Salieri
Concierto para flauta, oboe y orquesta en Do mayor
Clementine Hoogendoorn, flauta
Pietro Borgonovo, oboe
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
11.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Leos Janácek
Sonata para piano en Mi bemol menor, "1º de octubre de 1905”
Radoslav Kvapil, piano
12.00
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para chelo, cuerdas y bajo continuo en Si bemol mayor
Jean-Guihen Queyras (guiyán keirá), chelo
Ensamble Resonanz / Riccardo Minasi
Federico Mompóu
Preludio, Recitativo, Canción y Muñeira, de la Suite Compostelana
Julian Bream, guitarra
Samuel Coleridge Taylor (compositor y director ingles, 1875-1912)
Variaciones sinfónicas sobre un aire africano, op.63
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Grant Llewellyn (luélin)
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Klaus Mäkelä
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Georg Frideric Handel
“Bourée”, de la Música para los reales fuegos de artificio
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Dinicu/Heifetz
Hora staccato
Jascha Heifetz, violin
Emmanuel Bay, piano
Igor Stravinsky
“Gavota con dos variaciones”, de la Suite Pulcinella
Orquesta de Cámara Orpheus
Edward Elgar
“La danza”, Nº1 de Escenas de las montañas bávaras, op.27
Coro de Cámara de la Universidad de Cambridge / Christopher Robinson
Iain Farrington, piano
Anónimo (Venecia, s.XVI)
Pavana del rey
Hespėrion XXI / Jordi Savall
Leoš Janáček
“Pozehnany”, Nº2, de Danzas laquianas
Orquesta Filarmónica de Londres / François Huybrechts
Ignacio Cervantes
Soledad
Davide Cabassi, piano
Stanisław Moniuszko
“Mazurca”, de la ópera Halka
Orquesta Filarmónica de Varsovia / Antoni Witt
Claude Debussy
“Sarabanda”, de Pour le piano
Jean-Yves Thibaudet, piano
Edvard Grieg
Danza noruega Nº4
Orquesta Nacional de Escocia / Paavo Järvi
Sylvius Leopold Weiss
Courante de la Sonata Nº5 en do menor para laúd
Michel Cardin, laud
Manuel de Falla
“Danza del terror”, de El amor brujo
Orquesta New Philharmonia / Rafael Frübeck de Burgos
David Popper
Tarantela, op,33
Janos Starker, chelo
Shigeo Nariki, piano
Ottorino Respighi
“Danza guerrera”, de Belkis, la reina de Seba
Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon
Aaron Copland
“Vals del sábado a la noche”, de Cuatro episodios de ‘Rodeo’
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati
Jacques Ibert
“Final”, del Divertimento
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
20.00
Momentos Musicales
Sergei Prokofiev
Suite de “Romeo y Julieta” Nº2
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Giuseppe Tartini
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Alexis Kossenko, flauta
Les Ambassadeurs
Joseph Lanner
Vals del júbilo, op.100
Ensamble Viena
21.00
Franz Schubert
Sonata para piano Nº9 en Si mayor, D.575
Paul Lewis, piano
Jean Baptiste Davaux
Sinfonía concertante en Sol mayor sobre aires patrióticos
Luis Michal, violín
Martha Carfi, violín
Orquesta de Cámara de Baviera
Jules Massenet
"Suis-je gentille ainsi? / Obéissons, quand leur voix appelle" de la ópera Manon
Anna Netrebko, soprano
Coro de la Ópera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda
22.00
Georg Philipp Telemann
Trío sonata para oboe, viola y bajo continuo en do menor
Solistas de la Camerata Bariloche
Johann Wilhelm Wilms
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.14
Orquesta de la Radio de Holanda / Anthony Halstead
Piotr Ilich Chaikovsky
Suite del ballet “La bella durmiente” (arreglo para piano a cuatro manos de Rachmaninov)
Héctor Moreno y Norberto Capelli, piano a cuatro manos
23.00
Joseph Haydn
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor
Jean-Guihen Queyras, chelo
Orquesta Barroca de Freiburg / Petre Müllejans
Camille Saint-Saëns
“Mon coeur s’ouvre à ta voix” de la ópera Sansón y Dalila
Agnes Baltsa, mezzosoprano
José Carreras, tenor
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Bedrich Smetana
Cuarteto Nº2 en re menor
Cuarteto Lindsay