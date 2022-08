Programación Sábado 27 de Agosto

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Jimmy Forrest

I cried for you

By the River Sainte Marie

Laika Fatien

Zigaboogaloo

This is for Albert

Shallows

John Stein

Bing Bang Boom

Love me tonight, lover

Horace Parlan

Monk’s mood

Night mist blues

Rita Reys

Deed I do

He’s funny that way

Lullaby in rhythm

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114

Alan Hacker, clarinete;

Jennifer Ward Clark, chelo;

Richard Burnett, piano

Marin Marais

Pieza en trío en sol menor

Ensamble Rebel

Darius Milhaud

Sinfonía Nº1, op.12

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

Isaac Albéniz

Asturias (arr. para guitarra de Andrés Segovia)

Eduardo Fernández, guitarra

Franz Schubert

Trío Nº2 en Mi bemol, D.929

Trío Beaux Arts

Erik Satie

Cosas vistas a Derecha y a Izquierda

Isabelle Faust, violín;

Alexandre Tharaud, piano

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Alban Berg

Siete canciones tempranas (versión orquestal, 1928)

Anne Sophie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Sergei Rachmaninov

Etude tableaux para piano en Do mayor, op.33, Nº2

Etude tableaux para piano en mi bemol menor, op.39, Nº5

Etude tableaux para piano en la menor, op.39, Nº6

Etude tableaux para piano en Re mayor, op.39, Nº9

Murray Perahia, piano

Michel Richard Delalande

Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets

Orqeusta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

07.00

Momentos Musicales

Francesco Geminiani

Concerto grosso Nº6 en re menor

La Petite Band / Sigiswald Kuijken

Carl Maria von Weber

Allegro de la Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johan Peter Emilius Hartmann

Fantasía-Allegro

Elisabeth Zeuthen Schneider, violín

Bohumila Jedličkovã, piano

Fernand Desprez

Marcha del Tríptico para tres trombones

Miembros del Cuarteto de Trombones Triton

Heitor Villa-Lobos

Preludio de Bachianas brasileiras Nº4

Alma Petcherskyi, piano

Alexander Glazunov

Las estaciones, op.67: Introducción e Invierno

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

André Campra

Selección de la ópera « Tancredo »

La Grande Écurie et la Chambre du Roi / Jean-Claude Malgoire

Pierre Sancan

Sonatina

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Gioachino Rossini

Obertura de “Ermione”

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Erich Wolfgang Korngold

Straussiana para orquesta

Orquesta Sinfónica de Londres / John Wilson

Giacomo Puccini

Preludio sinfónico en La mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Gabriel Fauré

Berceuse para violín y orquesta, op.16

Axel Schacher, violín

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton

Luigi Boccherini

Quinteto para oboe y cuerdas Nº4 en La mayor, op.45

Sarah Francis, oboe

Cuarteto Allegri

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)