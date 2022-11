Programación Sábado 26 de Noviembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Gene Harris Superband

Air Mail Special

Don’t get around much anymore

Battle Royal

Camille Bertault

Ma muse

Tous ego

A quoi bon

Domi & JD Beck

Whatup

Smile

Whoa (junto al guitarrista Kurt Rosenwinkel)

Ruby Braff y Ellis Larkins

How deep is the ocean

Let’s face the music and dance

Soft lights and sweet music

Molly Ryan

Get yourself a new broom

You turned the tables on me

I wonder who’s kissing him now

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor, K.239

Sonata para clave en La mayor, K.208

Sonata para clave en Do mayor, K.72

Sonata para clave en sol menor, K.8

Alexandre Tharaud, piano

Dmitri Shostakovich

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.77

Vadim Repin, violín

Orquesta Hallé / Kent Nagano

Wolfgang Amadeus Mozart

Ch'io mi scordi di te?, K.505

Barbara Hendricks, soprano;

Maria João Pires, piano

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Franz Schmidt

Sinfonía Nº4 en Do mayor

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Claude Debussy

Doce estudios para piano, L.136

Mitsuko Uchida, piano

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Ulrich Koch, viola;

Sachito Nakamura, piano

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

András Schiff, piano

07.00

Momentos Musicales

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera Penélope

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Alessandro Rolla

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Mario Cabrota, flauta

Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi

Mijail Glinka

Obertura de Ruslán y Ludmila

Orquesta Hallé / Vernon Handley

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº1 en Re mayor, K.136

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Evaristo Felice Dall’Abaco

Concierto para muchos instrumentos en Re mayor, op.5, Nº6

The English Concert / Harry Bicket

Frédéric Chopin

Vals para piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.18 "Gran vals brillante"

Dinu Lipatti, piano

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº3

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía en Sol mayor, Wq182 Nº1

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

George Gershwin

Obertura de la comedia musical “Oh, Kay!”

Orquesta Filarmónica de Buffalo / Michael Tilson Thomas

Joseph Haydn

Tercer movimiento (Finale allegro) del Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VIIb:1

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Freiburg / Petre Müllejans

Piotr Ilich Chaikovsky

Vals de Eugenio Oneguin

Staatskapelle Dresden / Hans Vonk

Jean-Philippe Rameau

Selección de la ópera “Castor et Pollux”

English Bach Festival Baroque Orchestra / John Farncombe

Julius Fučik

-Entrada de los gladiadores, op.68

- Río Mississipi. Marcha para orquesta, op.160

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Laura Novoa)

20.00

Complemento musical

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)