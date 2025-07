Programación Sábado 26 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Terell Stafford

Between two worlds

Mi a mía

Melanie Scholtz

Pitter patter

Hypnotized

Back in love

Trilok Gurtu

Peace is not peaceful

Folded arms

Cedar Walton y Ron Carter

My funny valentine

Telephone

Syndee Winters

The rules of the road

Stormy weather

Just one of those things

01.00

La Trasnoche Clásica

Mijail Glinka

Vals-Fantasía

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo Nº5 en do menor, BWV 1011

Mstislav Rostropovich, chelo

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor

Jean-Pierre Rampal

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Claudio Scimone

Nicolai Rimsky-Korsakov

Trío en do menor

Trío de Moscú

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Vladimir Ashkenazy, piano

Michel Richard Delalande

Confitebor tibi, Domine, gran motete

Oliver Johnston, niño soprano;

Charles Daniels, contratenor;

Angus Smith, tenor;

Stephen Varcoe, bajo

Edward Higginbottom / Edward Higginbottom

Coro del New College de Oxford

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en la menor, K.310

Mitsuko Uchida, piano

Ernest Chausson

Pieza para chelo y piano, op.39

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

François Couperin

Undécimo concierto para oboe y bajo continuo

Ensamble Couperin

Edward Elgar

Cinco intermezzi para quinteto de ventos

Ensamble Athenas

Gabriel Fauré

Cuarteto con piano Nº1 en do menor, op.15

Kim Kashkashian, viola

Trío Beaux Arts

07.00

Momentos Musicales

Hector Berlioz

Obertura de Beatriz y Benedicto

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Johann Christian Bach

Concierto para arpa y orquesta en Re Mayor (transcripción del Concierto para clave op.1, Nº6)

Annie Chalan, arpa

Orquesta Musica Antiqua / Marcel Couraud

Robert Schumann

Piezas de fantasía, op.73, arreglo para chelo y piano

Arto Noras, chelo

Juhani Lagerspetz, piano

Gerald Finzi

Introito para violín y orquesta en Fa, op.6

Gerald Jarvis, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Franz Schubert

Dos impromptus para piano, op.90, D.899: Nº1 en do menor y Nº2 en Mi

bemol mayor

Alfred Brendel, piano

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº15 en Sol mayor, K.124

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Joaquín Turina

Trío para piano y cuerdas Nº2 en si menor, op.76

Trío García

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

09.00



Johann Sebastian Bach

Cantata “¡Velad, orad, orad, velad!", número de catálogo 70

Sibylla Rubens, soprano

Bernhard Landauer, contratenor

Christophe Prégardien, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Gioachino Rossini

Introducción, tema y variaciones para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Bohuslav Martinu

Fantasía y tocata

Giorgio Koukl, piano

10.00

Arnold Schoenberg

Sinfonía de cámara Nº1 en Mi mayor, op.9

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Zubin Mehta

Charles Auguste de Beriot (Compositor y violinista belga que vivió entre 1802 y 1870)

Concierto para violín y orquesta Nº9 en la menor, op.104

Takako Nishizaki, violín

Orquesta de la Radio y Televisión de Bélgica / Alfred Walter

Edvard Grieg

Seis piezas para piano, sobre canciones originales del compositor, op.41

Eva Knardahl, piano

11.00



Carl Nielsen

Rapsodia sinfónica op.7

Orquesta Sinfónica de Odense / Edward Serov

Carlos Guastavino

Rosita Iglesias

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Georg Abraham Schneider

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Enrique Granados

Los requiebros

Alicia de Larrocha, piano

12.00

Georg Philipp Telemann

Obertura para viola da gamba y orquesta en Re mayor

Siegfried Pank, viola da gamba

Academia de Música Antigua

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor

Itzhak Perlman, violín

Vladimir Ashkenazy, piano

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Manfredo Kremer

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Juan José Ramos

Milonga del Richuelo

Polly Ferman, piano

Héctor Berlioz

“Gran fiesta en casa de los Capuleto”, de la sinfonía dramática Romeo y Julieta, op.17

Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis

Mily Balakirev

Polka en fa sostenido menor, para piano

Danny Driver, piano

Karol Szymanowski

“Oberek”, N°3 de Cuatro danzas polacas

Marc-André Hamelin, piano

Carl’Ambroggio Lonati

“Giga”, de la Sonata N°7 para violín y continuo

Alte Musik Köln

George Antheil

Rumba Archipiélago

Orquesta Philharmonia del Estado Alemán de Renania Palatinado / Karl-Heinz Steffens

François Couperin

“Forlane. Rondó”, del Concierto N°4

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Johann Strauss II

“Czárdás”, de la opereta Caballero Pásmán, op.444

Orquesta Filarmónica de Viena / Carlos Kleiber

Isaac Albéniz

“Tango”, de España, op.165

Daniel Barenboim, piano

Sergei Prokofiev

“Danza con mandolinas”, del ballet Romeo y Julieta

Orquesta Sinfónica de Londres / Valery Gergiev

Jean-Philippe Rameau

“Gavota”, del Primer libro de piezas para clave

Pieter-Jan Belder, clave

Christoph Willibald Gluck

“Moderato”, del ballet Don Juan

Tafelmusik/ Bruno Weill

Claude Debussy

Danza (Tarantelle styrienne), para piano

Jean-Yves Thibaudet, piano

Dimitri Shoskovich

“Galop”, de la Suite de ballet N°3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

20.00

Momentos Musicales

Franz Berwald

Trío con piano Nº3 en re menor

Ilona Prunyi, piano

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Aaron Copland

Sinfonía de Danza

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Carl Philipp Emanuel Bach

Doble concierto para fortepiano, clave y orquesta

Richard Fuller, fortepiano

Martin Haselböck, clave

Wiener Akademie

21.00

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº13 en Sol mayor, op.9

Cuarteto Tatrai

George Frideric Handel

Concerto grosso en la menor, op.6, Nº4

I Musici

Astor Piazzolla

Selección de tangos

Emanuel Ax y Pablo Ziegler, pianos

22.00



Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº3 en re menor, op.108

Anne-Sophie Mutter, violín

Alexis Weissenberg, piano

Gioachino Rossini

Arias de Zelmira, Le nozze di Teti e di Peleo, Maometo II, La donna del lago y Elisabetta, regina d’Inghilterra

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Coro y Orquesta del Teatro La Fenice / Ion Marin

23.00



Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re mayor, op.17

Pascal Rogé, piano

Orquesta Philharmonia / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento Nº7 en Re mayor, K.205

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla



Claudie Debussy

Selección de piezas para piano

Gordon Fergus-Thompson