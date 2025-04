Programación Sábado 26 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Frank Wess

Say it isn't so

Blue Monk

Nathalie Blanc

I have an idea

Souvenirs d’enfance

Summertime

Peter Fernandes

Twitch

The new wave

Ramsey Lewis & Billy Taylor

Nigerian marketplace

Mark Murphy

Milestones

Doodlin’

I only have eyes for you

01.00

La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart

Diez variaciones para piano sobre un tema de Gluck, K.455

Mitsuko Uchida, piano

Johannes Brahms

Cuatro canciones serias, op.121

Linda Finnie, mezzosoprano;

Anthony Legge, piano

Agostino Steffani

El triunfo del destino. Las sombras ; Danzas

I Barocchisti / Diego Fasolis

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

Robert Schumann

Carnaval, op.9

Claudio Arrau, piano

Marc-Antoine Charpentier

Te deum en Re mayor, H.146

Les Arts Florissants / William Christie¨

Fini Henriques

Trío en Sol mayor, op.31. Trío de los niños

Tre Musici

Francis Poulenc

Sonata para clarinete y piano en si menor

Victoria Soames, clarinete;

Julius Drake, piano

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Joan Cabanilles

Tiento Nº3 de contres

Hespèrion XX / Jordi Savall

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1

Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2

Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3

Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mauor, op.36

Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37

Pascal Rogé, piano

Max Bruch

Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Sébastien de Brossard

Canticum Secundum

Isabelle Desrochers, soprano;

Frédéric Desenclos, órgano

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Géza Anda, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Claude Debussy

Imágenes, L.122, Nº3: "Rondas de primavera" (Libro Nº3)

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Franz Krommer

Cuarteto con flauta en Sol mayor, op.92

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en la menor

Alexandre Tharaud, piano

07.00

Momentos Musicales

Friedrich Ernst Fesca (violinista y compositor alemán, 1789-1826)

Obertura de la ópera “Omar y Leila”

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Frank Beermann

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº18 en Sol mayor, K.301

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura para tres oboes, tres violines y bajo continuo en Fa mayor

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Jean Sibelius

Cabalgata nocturna y amanecer, op.55

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

08.00

Enrique Granados

Quinteto con piano en sol menor, op.49

Trío LOM

Manuel Porta Gallego, violín

Joaquín Riquelme García, viola

Johan Kvandal

Sonata para guitarra, op.65

Stein-Erik Olsen, guitarra

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº182: "Rey de los cielos, sé bienvenido", catálogo Bach 182

Kai Wessel, contratenor

Christophe Prégardien, tenor

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

09.00

August Enna (compositor danés, 1859-1939)

Fantasía sinfónica

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Hermann Bäumer

Camille Saint-Saëns

Trío para violín, chelo y piano Nº1 en Fa mayor, op.18

Trío Florestan

10.00

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

George Frederick Pinto (compositor y pianista inglés, 1785-1806)

Sonata para piano en do menor

Ian Hobson, piano

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

11.00

Jan Ladislav Dussek

Concierto para dos pianos y orquesta en Si bemol mayor, op.63

Dúo de pianos Praga

Orquesta de Cámara de Pardubice, República Checa / Leos Svarovsky

August Klughardt

Quinteto para vientos en Do mayor, op.79

Quinteto Arcis

12.00

Johannes Bernardus van Bree (violinista y compositor holandés, 1801-1857)

Cuarteto para cuerdas Nro.2 en la menor

Cuarteto de cuerdas de Utrecht

Anatol Liadov

Cuatro miniaturas para piano

Monique Duphil, piano

Domenico Scarlatti

“Tinte a note di sangue”, cantata de cámara

Patrizia Ciofi, soprano

Ensamble il Complesso Barocco / Alan Curtis

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: el Cuarteto Hagen

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Zdenek Fibich

Polonesa de concierto, para violín y orquesta

Jiři Bezděvsky, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Josef Hrnčíř

Teresa Carreño

Pequeño vals (Mi Teresita)

Mazurca de salón, op.30

Un bal en rêve (Un baile en sueños), op.28

Vals gayo (o sea Vals alegre)

Clara Rodríguez, piano

Juan Lemann

Música del ballet Leyenda del mar (1979)

Miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile / Víctor Tevah

20.00

Momentos Musicales