Programación Sábado 25 de Septiembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Lou Donaldson

Idaho

Lou’s blues

Donna Lewis

Everybodys talkin’ at me

Walk on by

Waters of March

David Brito

La ruta de un amanecer

Art Pepper

You’d be so nice to come home to

Imagination

Ann Richards

I’m in the market for you

Moanin’ low

Blues in my heart

Lullaby of Broadway

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Gabriel Fauré

Guitarre y Après un rêve (transcripción para violín y piano)

Ingolf Turban, violín

Jean-Jacques Dünki, piano

Edvard Grieg

Antiguo romance noruego con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Béla Bartók

Música para cuerdas, percusión y celesta, Sz 115

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

John Dowland

Tres canciones del Primer libro de canciones

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

Robert Schumann

Cuentos de hadas, op.132

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº1, op.12

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Hakon Austro, piano

Roland de Lassus

Hodie completi sunt y Timor et tremor (dos motetes)

The Tallis Scholars / Peter Phillips

Georg Abraham Schneider (compositor alemán, 1770-1839)

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Werner Grobholz, violín

Jürgen Kussmaul, viola

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Johannes Brahms

Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Melos

Francesco Corbetta

Suite para guitarra en la menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Felix Mendelssohn

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor

Gidon Kremer, violín

Orpheus Chamber Orchestra

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en do menor, op. 1, Nº 8

Trío Locatelli

Wolfgang Amadeus Mozart

Minués para orquesta, K.599

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

07.00

Momentos Musicales

Johann Strauss (hijo)

Polca de Ana, op.117

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Thomas Arne

Sinfonía Nº3 en Si bemol mayor

Cantilena / Adrian Shepherd

Richard Wagner

Preludio de Lohengrin, WWV 75

Orquesta del Festival de Londres / Julian Armstrong

Luigi Boccherini

Sinfonía en Si bemol mayor, op.35, Nº6

Cantilena / Adrian Shepherd

Maurice Ravel

Bolero

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania / José Serebrier

Jean-Philippe Rameau

Suite de la ópera “Hipólito y Aricia”, cuarto acto

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

08.00

Desde Aquí

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)