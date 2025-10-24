Programación Sábado 25 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Conrad Herwig

Countdown

Central Park West

Cecilie Norby

Easy money

Willow weep for me

Droppin’ things

Michael Brecker

Peep

Quiet city

Jim Hall y Ron Carter

I’ll remember april

Softly, as in a morning sunrise

Patti Austin

Mack the knife

Just squeeze me

It ain’t what to do

01.00

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Melos

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, op.7, Nº3

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Béla Bartók

Sonata para piano, Sz.80

Max Levinson, piano

Luis de Milán

Tiento para vihulea Nº1

Christopher Wilson, vihuela

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº5

Aurèle Nicolet, flauta;

Bruno Canino, piano

Igor Stravinsky

Danzas concertantes para orquesta de cámara

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich

William Byrd

Pavana para seis violas

Gallarda

Rose Consort of viols

Robert Schumann

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, "Renana"

Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal

Wolfgang Amadeus Mozart

Exsultate, jubilate, K.165

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer

Vincent D'Indy

Trío para clarinete, chelo y piano, op.29

Pascal Moraguès, clarinete;

Christophe Coin, chelo;

Patrick Cohen, piano

Francisco Tárrega

Gran jota aragonesa

Daniel Küper, guitarra

Heinrich Franz von Biber

Mensa Sonora. Partita Nº6 en sol menor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Heinrich Baermann

Adagio para clarinete y orquesta en Re bemol mayor

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Groves

Eric Coates

Suite Londres

Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

Olivier Messiaen

Tema y variaciones para violín y piano

Trond Saeverud, violín;

Einar Röttingen, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº1 en do menor, op.11

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

George Enescu

Suite para piano Nº2 en Re mayor, op.10

Aurora Ienei, piano

07.00

Momentos Musicales

Edouard Laló

Divertimentos para orquesta, de la ópera “Fiesque, la conspiración genovesa”

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

Isaac Albéniz

El otoño, op.170, vals para piano

Albert Guinovart, piano

Baldassare Galuppi

Sonata para flauta, oboe y continuo

Ensamble L'Opera Stravagante

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº5 en Re mayor, "La petrificación de Phineaus y sus amigos"

Sinfonietta de Viena / Kurt Rapf

08.00

Félix Blumenfeld

Allegro de concierto para piano y orquesta en La mayor, op.7

Evgeny Soifertis, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Pauline Viardot (cantante y compositora francesa, 1821-1910)

Tres canciones para soprano y guitarra: “Hai Luli”, “Lamento” y “Las hijas de Cádiz”

Cristina Bayón, soprano

Jesús Pineda, guitarra

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135

Cuarteto Juilliard

09.00



Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Frederic Chopin

Tres nocturnos para piano, op.9

Jan Lisiecki, piano

10.00



Hans Pfitzner

Dúo para violín, chelo y pequeña orquesta, op.43

Gergana Gergova, violín

Alban Gerhardt, chelo

Orquesta de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Ingo Goritzki, oboe

Miembros del Cuarteto de Berna

Granville Bantock

“Dante y Beatriz”, poema para orquesta

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

11.00

Antonin Dvorák

Trío Nº3 en fa menor, op.65

Trío Chung

François Couperin

Siete versos de un motete compuesto por orden del rey

Sandrine Piau, soprano

Jean-Paul Fouchécourt, contratenor

Jérôme Correas, bajo

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

12.00

Wiily Burkhard (compositor y pedagogo suizo, 1900-1955)

Concierto para violín y orquesta Nº2, op.69

Sibylle Tschopp, violín

Orquesta de Winterthur, Suiza / Nicholas Carthy

Louise Farrenc

Canción rusa variada, op.17

Konstanze Eickhorst, piano

Béla Bartók

Suite del ballet "El mandarín maravilloso”, op.19

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Susanna Mälkki

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Bernarda Fink

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Jean-Henry D’Anglebert

“Giga” de la Suite en re menor para clave

Jacques Ogg, clave

Guillermo Uribe Holguín

“Pasillo”, de Tres danzas

Orquesta Filarmónica de Württemberg / Gabriel Castaña

Paul Hindemith

Piezas de danza, op.19, N°3

Hans Petermandl, piano

Charles Gounod

“Las troyanas”, de la música de ballet de la ópera Fausto

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Alexandre Tansman

“Oberek”, de la Suite in modo polonico

Alain Prévost, guitarra

Heinrich Ignaz Franz Biber

“Sarabanda” de Balletti Lamentabili, a cuatro

La Follia Salzburg

Scott Joplin

Rag de la hoja de parra

Joshau Rifkin, piano

Dimitri Kabalevsky

“Gallop”, de la Suite Los comediantes, op.26

Orquesta Sinfónica RCA / Kiril Kondrashin

Anónimo (México)

Jota

Hespèrion XII / Jordi Savall

Heitor Villa-Lobos

Danza africana N°2

Alfred Heller, piano

Hugo Alfvén

“Minué”, de la Suite Gustavo II Adolfo, op.46

Orquesta de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Johann Sebastian Bach

“Gavota I, II”, de la Suite para orquesta N°3 en Re mayor, BWV 1068

Orquesta Barroca ce Ámsterdam / Ton Koopman

John Dowland

Gallarda del capitán Digorie Piper

Nigel North, laúd

Witold Lutosławski

Preludio de danza N°3

Sabine Meyer, clarinete

Alfons Kontarsky, piano

Antonín Dvořák

Danza eslava, op.72, N°4

Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

Gustav Mahler

Scherzo de la Sinfonía N°1, “El titán”

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

20.00

Momentos Musicales