PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

24/10/2025

Programación Sábado 25 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz

Conrad Herwig
Countdown
Central Park West

Cecilie Norby
Easy money
Willow weep for me
Droppin’ things

Michael Brecker
Peep
Quiet city

Jim Hall y Ron Carter
I’ll remember april
Softly, as in a morning sunrise

Patti Austin
Mack the knife
Just squeeze me
It ain’t what to do

01.00
La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms
Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2
Cuarteto Melos

Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, op.7, Nº3
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Béla Bartók
Sonata para piano, Sz.80
Max Levinson, piano

Luis de Milán
Tiento para vihulea Nº1
Christopher Wilson, vihuela

Carl Maria von Weber
Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº5
Aurèle Nicolet, flauta;
Bruno Canino, piano

Igor Stravinsky
Danzas concertantes para orquesta de cámara
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich

William Byrd
Pavana para seis violas
Gallarda
Rose Consort of viols

Robert Schumann
Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, "Renana"
Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal

Wolfgang Amadeus Mozart
Exsultate, jubilate, K.165
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer

Vincent D'Indy
Trío para clarinete, chelo y piano, op.29
Pascal Moraguès, clarinete;
Christophe Coin, chelo;
Patrick Cohen, piano

Francisco Tárrega
Gran jota aragonesa
Daniel Küper, guitarra

Heinrich Franz von Biber
Mensa Sonora. Partita Nº6 en sol menor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Heinrich Baermann
Adagio para clarinete y orquesta en Re bemol mayor
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Groves

Eric Coates
Suite Londres
Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Vladimir Ashkenazy, piano

Olivier Messiaen
Tema y variaciones para violín y piano
Trond Saeverud, violín;
Einar Röttingen, piano

Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº1 en do menor, op.11
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

George Enescu
Suite para piano Nº2 en Re mayor, op.10
Aurora Ienei, piano

07.00
Momentos Musicales

Edouard Laló
Divertimentos para orquesta, de la ópera “Fiesque, la conspiración genovesa”
Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

Isaac Albéniz
El otoño, op.170, vals para piano
Albert Guinovart, piano

Baldassare Galuppi
Sonata para flauta, oboe y continuo
Ensamble L'Opera Stravagante

Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº5 en Re mayor, "La petrificación de Phineaus y sus amigos"
Sinfonietta de Viena / Kurt Rapf

08.00

Félix Blumenfeld
Allegro de concierto para piano y orquesta en La mayor, op.7
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Pauline Viardot (cantante y compositora francesa, 1821-1910)
Tres canciones para soprano y guitarra: “Hai Luli”, “Lamento” y “Las hijas de Cádiz”
Cristina Bayón, soprano
Jesús Pineda, guitarra

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135
Cuarteto Juilliard

09.00

Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Frederic Chopin
Tres nocturnos para piano, op.9
Jan Lisiecki, piano

10.00

Hans Pfitzner
Dúo para violín, chelo y pequeña orquesta, op.43
Gergana Gergova, violín
Alban Gerhardt, chelo
Orquesta de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370
Ingo Goritzki, oboe
Miembros del Cuarteto de Berna

Granville Bantock
“Dante y Beatriz”, poema para orquesta
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

11.00

Antonin Dvorák
Trío Nº3 en fa menor, op.65
Trío Chung

François Couperin
Siete versos de un motete compuesto por orden del rey
Sandrine Piau, soprano
Jean-Paul Fouchécourt, contratenor
Jérôme Correas, bajo
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

12.00

Wiily Burkhard (compositor y pedagogo suizo, 1900-1955)
Concierto para violín y orquesta Nº2, op.69
Sibylle Tschopp, violín
Orquesta de Winterthur, Suiza / Nicholas Carthy

Louise Farrenc
Canción rusa variada, op.17
Konstanze Eickhorst, piano

Béla Bartók
Suite del ballet "El mandarín maravilloso”, op.19
Orquesta Filarmónica de Helsinki / Susanna Mälkki

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Bernarda Fink

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Jean-Henry D’Anglebert
“Giga” de la Suite en re menor para clave
Jacques Ogg, clave

Guillermo Uribe Holguín
“Pasillo”, de Tres danzas
Orquesta Filarmónica de Württemberg / Gabriel Castaña

Paul Hindemith
Piezas de danza, op.19, N°3
Hans Petermandl, piano

Charles Gounod
“Las troyanas”, de la música de ballet de la ópera Fausto
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Alexandre Tansman
“Oberek”, de la Suite in modo polonico
Alain Prévost, guitarra

Heinrich Ignaz Franz Biber
“Sarabanda” de Balletti Lamentabili, a cuatro
La Follia Salzburg

Scott Joplin
Rag de la hoja de parra
Joshau Rifkin, piano

Dimitri Kabalevsky
“Gallop”, de la Suite Los comediantes, op.26
Orquesta Sinfónica RCA / Kiril Kondrashin

Anónimo (México)
Jota
Hespèrion XII / Jordi Savall

Heitor Villa-Lobos
Danza africana N°2
Alfred Heller, piano

Hugo Alfvén
“Minué”, de la Suite Gustavo II Adolfo, op.46
Orquesta de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Johann Sebastian Bach
“Gavota I, II”, de la Suite para orquesta N°3 en Re mayor, BWV 1068
Orquesta Barroca ce Ámsterdam / Ton Koopman

John Dowland
Gallarda del capitán Digorie Piper
Nigel North, laúd

Witold Lutosławski
Preludio de danza N°3
Sabine Meyer, clarinete
Alfons Kontarsky, piano

Antonín Dvořák
Danza eslava, op.72, N°4
Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

Gustav Mahler
Scherzo de la Sinfonía N°1, “El titán”
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

20.00
Momentos Musicales