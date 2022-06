Programación Sábado 25 de Junio

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Kenny Garrett

Rotation

Hey, Chick

Mark Sholtez

Complicated woman

All I want is you

Not what I’ll be missin’

Motek

Upspace

Traverser sans pont

Harvie S y Kenny Barron

Witchcraft

Deep night

Dede Priest

I got it

Purple and satin

Chicken or the egg

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob XV:15

Aurèle Nicolet, flauta;

Rocco Filippini, chelo,

Bruno Canino, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Re mayor para la mano izquierda

Philippe Entremont, piano

Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

Robert Schumann

Liederkreis para voz y piano, op.24

Paul Eswood, contratenor

Nicholas McGegan, piano

Modest Mussorgsky

Una noche en el Monte Calvo

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº1 en do menor, op.89

Maureen Jones, piano

Quinteto Fauré de Roma

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para orquesta Nº15 en Si bemol mayor, K.287

Academy of St. Martin-in-the-Fields

Franz Danzi

Quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41

Hagen Wagenheim, oboe;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811

Glenn Gould, piano

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de “Mitridate, Re di Ponto”

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Emmanuel Chabrier

Paisaje

Annie D'Arco, piano

Joseph Haydn

Primer movimiento (Allegro) del Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Tine Thing Helseth, trompeta

Orquesta de Cámara de Noruega / Terje Tonnesen

Franz Schubert

Impromptu para piano Nº2 en La bemol mayor, D.935

Alfred Brendel, piano

Fortunato Celleri

Sinfonía Nº3 en Si bemol mayor

Atalanta Fugiens / Vanni Moretto

Julián Aguirre

Aires Nacionales Argentinos. Primer cuaderno, triste Nº1

Aires Nacionales Argentinos. Primer cuaderno, triste Nº2

Polly Ferman, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Finale (Tema russo) de la Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

François Couperin

Concierto Real Nº1

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Gioachino Rossini

Obertura de “El barbero de Sevilla”

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Christoph Pezel

Suite a 5 en Do mayor

Cantilena / Adrian Shepherd

Franz Hoffmeister

Tercer movimiento (Allegro) del Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Frédéric Chopin y Auguste-Joseph Franchomme

Gran dúo concertante sobre temas de Roberto el diablo, de Meyerbeer

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

Fernando Sor

Hércules y Omphale. Obertura

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

Claude Debussy

La mañana de un día de fiesta

Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)