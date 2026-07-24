Programación Sábado 25 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
01.00
La Trasnoche Clásica
Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto de Oslo
Erik Satie
Gymnopédie Nº1
Verdaderos preludios blandos para un perro
Bedrich Smetana
Mi patria: 6. Blanik
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann
Wolfgang Amadeus Mozart
Nostalgia de la primavera, K.596
A la esperanza, K390
El mago, K.472
La pequeña hilandera, K.531
Barbara Hendricks, soprano
Maria João Pires, piano
Alessandro Marcello
Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en re menor
Alf Nilsson, oboe
Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors
Niels Gade
Noveleta para orquesta de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.58
Orquesta de Cámara Arhus / Ove Vedsten Larsen
Heinrich Franz von Biber
Balleti Lamentabili a cuatro partes
La Follia Salzburg
Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti
Claude Debussy
El rincón de los niños, L.113
Philippe Entremont, piano
Edouard Lalo
Sinfonía española para violín y orquesta en re menor, op.21
Joshua Bell, violín
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Luigi Boccherini
Sinfonía en Do mayor, op.12, Nº3
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard
Enrique Granados
Escenas románticas para piano
Alicia de Larrocha, piano
George Frideric Handel
Música Acuática. Suite Nº1 en Fa mayor, HWV 348
The English Concert / Trevor Pinnock
Franz Schubert
Cuarteto Nº14 en re menor, D.810, "La muerte y la doncella"
Cuarteto Brandeis de Berlín
Franz Liszt
Rapsodia española para piano, S.254
Murray Perahia. piano
07.00
Momentos Musicales
Wilhelm Stenhammar
Excelsior!, obertura sinfónica op.13
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi
Bohuslav Martinú
Nocturnos, cuatro estudios para chelo y piano
Alfia Bekova, chelo
Eleonora Bekova, piano
Franz Danzi
Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor
László Hara, fagot
Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács
08.00
Virgil Thomson
Sinfonía Nº2 en Do mayor
Orquesta Sinfónica de Nueva Zelandia / James Sedares
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano en La mayor, K.526
Hilary Hahn, violín
Natalie Zhu, piano
Jean-Philippe Rameau
Piezas para clave en concierto Nº4
Barthold Kuijken flauta
Sigiswald Kuijken, violín barroco
Wieland Kuijken viola da gamba
Robert Kohnen, clavicordio
09.00
Richard Heuberger
El baile de la ópera, vals
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz
Robert Volkmann
Concierto para chelo y orquesta la menor, op.33
Jörg Baumann, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Miltiades Caridis
Frederic Chopin
Scherzo Nº1 en si menor, op.20
Maurizio Pollini, piano
Arcangelo Corelli
Concerto Grosso en Do mayor, op.6, Nº10
Camerata Instrumental de Santa Cecilia
10.00
Claude Debussy
Petite Suite para piano a cuatro manos
Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos
Georges Enesco
Dos rapsodias rumanas, op.11
Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Kenneth Jean
Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum
11.00
Va pensiero (Claudio Zin)
12.00
Momentos Musicales
Ludwig Van Beethoven
Sinfonía Nro.2 en Re mayor, op.36
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Michael Tilson Thomas
(Grabación realizada en vivo en el Davies Symphony Hall de San Francisco, en mayo de 2013)
Percy Grainger
Bouquet de Lincolnshire
Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Aristo Sham
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Frédèric Chopin
Vals Nº7 para piano en La bemol mayor, op.64, Nº3
Nikita Magaloff, piano
Zoltàn Kodàly
La danza del kàlló doble
Orquesta Gitana de Budapest
Thomas Koppel
Danza de Nele Nº4, para flauta dulce y laúd
MIcala Petri, flauta dulce
Lars Hannibal, laúd
Ludwig van Beethoven
“Pequeño trío de grotescos”, del ballet Las criaturas de Prometeo, op.43
Orquesta de Cámara Orpheus
Francisco Mignone
Congada (versión para piano)
Marcel Worms, piano
Aram Jachaturiàn
“Canción de cuna”, del ballet Gayaneh
Orquesta National Philharmonic / Loris Tjeknavorian
Luigi Boccherini
“Fandango”, último movimiento del Quinteto para guitarra y cuerdas en Re mayor, G.448 (arreglo para dos claves y castañuelas de Christine Schornsheim)
Andreas Staier y Christine Schornsheim, clave
Adela González Campa, castañuelas
Georges Bizet
“Minué”, de la Suite Nº2 de La arlesiana (arreglo de Ernest Giraud)
James Galway, flauta
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Pedro Sáenz
“Tango”, de la Suite Aquel Buenos Aires
Marcela Fiorillo, piano
Antonìn Dvořák
Danza eslava en Do mayor, op.46, Nº1
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik
Sergei Prokofiev
Vals, del ballet Flor de piedra, op.118 (arreglo para chelo y piano de Petr Limonov)
Leonard Eslchenbroich, chelo
Petr Limonov, piano
Luigi Cherubini
Contradanza
Orquesta de Cámara de Budapest / János Rolla
Amadeo Roldán
“Comparsa de la culebra”, del ballet La remambaramba
New World Symphony / Michael Tilson Thomas
20.00
Momentos Musicales
George Frideric Handel
Concerto grosso en Do mayor, "El festín de Alejandro"
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Amanda Maier
Concierto para violín y orquesta en re menor
Gregory Maytan, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr
Camille Saint-Saëns
Suite para chelo y piano, op.16
Dúo Drinkall-Baker
21.00
Juan Crisóstomo de Arriaga
Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor
Camerata Boccherini
Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa
Giuseppe Verdi
"Ella mi fu rapita… Parmi, veder le lagrime" de la ópera Rigoletto
Marcelo Álvarez, tenor
Coro y Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi
22.00
Felix Mendelssohn
Trío Nº1 en re menor, op.49
Isaac Stern, violín
Leonard Rose, chelo
Eugene Istomin, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"
Orquesta de St Luke's / Charles Mackerras
23.00
Marin Marais
Tercera lección de tinieblas
Montserrat Figueras, soprano
María Cristina Kiehr, soprano
Ensamble instrumental dirigido por Jordi Saball
Florian Leopold Gassmann
Cuarteto para oboe, viola, chelo y bajo continuo
Solistas Barrocos de Alemania
Pedro Laurenz
Milonga de mis amores
Trío Gótico de guitarras
Sergei Rachmaninov
Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta, op.43
Daniil Trifonov,piano
Orquesta del Estado de Rusia / Leonid Kuzmin