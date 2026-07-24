Programación Sábado 25 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

01.00

La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto de Oslo

Erik Satie

Gymnopédie Nº1

Verdaderos preludios blandos para un perro

Bedrich Smetana

Mi patria: 6. Blanik

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

Wolfgang Amadeus Mozart

Nostalgia de la primavera, K.596

A la esperanza, K390

El mago, K.472

La pequeña hilandera, K.531

Barbara Hendricks, soprano

Maria João Pires, piano

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en re menor

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Niels Gade

Noveleta para orquesta de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.58

Orquesta de Cámara Arhus / Ove Vedsten Larsen

Heinrich Franz von Biber

Balleti Lamentabili a cuatro partes

La Follia Salzburg

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Philippe Entremont, piano

Edouard Lalo

Sinfonía española para violín y orquesta en re menor, op.21

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Luigi Boccherini

Sinfonía en Do mayor, op.12, Nº3

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Enrique Granados

Escenas románticas para piano

Alicia de Larrocha, piano

George Frideric Handel

Música Acuática. Suite Nº1 en Fa mayor, HWV 348

The English Concert / Trevor Pinnock

Franz Schubert

Cuarteto Nº14 en re menor, D.810, "La muerte y la doncella"

Cuarteto Brandeis de Berlín

Franz Liszt

Rapsodia española para piano, S.254

Murray Perahia. piano

07.00

Momentos Musicales

Wilhelm Stenhammar

Excelsior!, obertura sinfónica op.13

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Bohuslav Martinú

Nocturnos, cuatro estudios para chelo y piano

Alfia Bekova, chelo

Eleonora Bekova, piano

Franz Danzi

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

08.00

Virgil Thomson

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelandia / James Sedares

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en La mayor, K.526

Hilary Hahn, violín

Natalie Zhu, piano

Jean-Philippe Rameau

Piezas para clave en concierto Nº4

Barthold Kuijken flauta

Sigiswald Kuijken, violín barroco

Wieland Kuijken viola da gamba

Robert Kohnen, clavicordio

09.00



Richard Heuberger

El baile de la ópera, vals

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Robert Volkmann

Concierto para chelo y orquesta la menor, op.33

Jörg Baumann, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Miltiades Caridis

Frederic Chopin

Scherzo Nº1 en si menor, op.20

Maurizio Pollini, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Do mayor, op.6, Nº10

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

10.00



Claude Debussy

Petite Suite para piano a cuatro manos

Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Georges Enesco

Dos rapsodias rumanas, op.11

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Kenneth Jean

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

11.00

Va pensiero (Claudio Zin)

12.00

Momentos Musicales

Ludwig Van Beethoven

Sinfonía Nro.2 en Re mayor, op.36

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Michael Tilson Thomas

(Grabación realizada en vivo en el Davies Symphony Hall de San Francisco, en mayo de 2013)

Percy Grainger

Bouquet de Lincolnshire

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Aristo Sham

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Frédèric Chopin

Vals Nº7 para piano en La bemol mayor, op.64, Nº3

Nikita Magaloff, piano

Zoltàn Kodàly

La danza del kàlló doble

Orquesta Gitana de Budapest

Thomas Koppel

Danza de Nele Nº4, para flauta dulce y laúd

MIcala Petri, flauta dulce

Lars Hannibal, laúd

Ludwig van Beethoven

“Pequeño trío de grotescos”, del ballet Las criaturas de Prometeo, op.43

Orquesta de Cámara Orpheus

Francisco Mignone

Congada (versión para piano)

Marcel Worms, piano

Aram Jachaturiàn

“Canción de cuna”, del ballet Gayaneh

Orquesta National Philharmonic / Loris Tjeknavorian

Luigi Boccherini

“Fandango”, último movimiento del Quinteto para guitarra y cuerdas en Re mayor, G.448 (arreglo para dos claves y castañuelas de Christine Schornsheim)

Andreas Staier y Christine Schornsheim, clave

Adela González Campa, castañuelas

Georges Bizet

“Minué”, de la Suite Nº2 de La arlesiana (arreglo de Ernest Giraud)

James Galway, flauta

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Pedro Sáenz

“Tango”, de la Suite Aquel Buenos Aires

Marcela Fiorillo, piano

Antonìn Dvořák

Danza eslava en Do mayor, op.46, Nº1

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Sergei Prokofiev

Vals, del ballet Flor de piedra, op.118 (arreglo para chelo y piano de Petr Limonov)

Leonard Eslchenbroich, chelo

Petr Limonov, piano

Luigi Cherubini

Contradanza

Orquesta de Cámara de Budapest / János Rolla

Amadeo Roldán

“Comparsa de la culebra”, del ballet La remambaramba

New World Symphony / Michael Tilson Thomas

20.00

Momentos Musicales

George Frideric Handel

Concerto grosso en Do mayor, "El festín de Alejandro"

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Amanda Maier

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

21.00

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor

Camerata Boccherini

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Giuseppe Verdi

"Ella mi fu rapita… Parmi, veder le lagrime" de la ópera Rigoletto

Marcelo Álvarez, tenor

Coro y Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

22.00

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta de St Luke's / Charles Mackerras

23.00

Marin Marais

Tercera lección de tinieblas

Montserrat Figueras, soprano

María Cristina Kiehr, soprano

Ensamble instrumental dirigido por Jordi Saball

Florian Leopold Gassmann

Cuarteto para oboe, viola, chelo y bajo continuo

Solistas Barrocos de Alemania

Pedro Laurenz

Milonga de mis amores

Trío Gótico de guitarras

Sergei Rachmaninov

Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta, op.43

Daniil Trifonov,piano

Orquesta del Estado de Rusia / Leonid Kuzmin