Programación Sábado 25 de Diciembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Johnny Griffin

Holla

Deep river

Jubilation

Irene Jalenti

That’s how the story goes

Alma desnuda (sobre un poema de Alfonsina Storni)

You and the night and the music

Moods

Music saved my life

Talk about it

Howard Alden y Dave Cliff

Imagination

How about you

Frank SInatra

Our love is here to stay

Just one of those things

Misty

The way you look tonight

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Ernö Dohnányi

Cuarteto Nº2 en Re bemol mayor, op.15

Cuarteto Kodály

Robert Schumann

Liederkreis para voz y piano, op.24

Paul Eswood, contratenor;

Nicholas McGegan, piano

Ludwig van Beethoven

Trío en do menor, op.1, Nº3

Pinchas Zuckerman, violín;

Jacqueline Du Pré, chelo;

Daniel Barenboim, piano

Aram Jachaturian

Gayaneh, suite

Orquesta Filarmónica Real / Yuri Temirkanov

Franz Liszt

Arbol de navidad, S.186; Nº7 Slumber song

Alfred Brendel, piano

Gabriel Fauré

Elegía para chelo y piano en do menor, op.24 (versión chelo y orquesta)

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº5 en Fa mayor, op.76

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Luca Marenzio

Séptimo libro de madrigales: Care mie selve; Questi vaghi consentí

Ensamble Clement Janequin

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta Nº2 en Mi mayor, BWV 1053

Glenn Gould, piano

Orquesta Sinfónica Columbia / Vladimir Golschmann

Vladimir Golschmann

Fantasía para violín y piano, op.47

Gidon Kremer, violín;

Oleg Maisenberg, piano

Joseph Haydn

Misa "Creación" en Si bemol mayor, para solistas, coro y orquesta, Hob.XXIII:13

Christiane Oelze, soprano;

Elisabeth von Magnus, contralto;

Herbert Lippert, tenor;

Gerald Finley, bajo

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

07.00

Momentos Musicales

Johann Nepomuk Hummel

Primer movimiento (Allegro) del Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, WoO1

Wynton Marsalis, trompeta

National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

Johann Sebastian Bach

Sinfonía del Oratorio de Navidad, BWV 248

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Gaspard Fritz

Allegro y Presto de la Sinfonía en Fa mayor, op.6, Nº5

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Jean-Joseph Mouret

Fanfarrias para tompetas

Orquesta de Cámara Jean–Francois Paillard/ J. F. Paillard

Antonin Dvorák

Primer y segundo movimiento (Molto vivace - allegro) de la Suite americana, op.98b

Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

Pietro Nardini

Primer movimiento (Allegro) del Concierto para violín y orquesta en Sol mayor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Arcangelo Corelli

Selección del Concierto de Navidad

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)