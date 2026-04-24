Programación Sábado 25 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz
Charli Persip
In case you missed it
Marching out and dancing in
Delicatessen
You turned the tables on me
Where do you start?
Outras direcoes
Trombone Shorty
Say that to say this
Sunrise
Vieux carre
Cedar Walton
Sophisticated lady
Without a song
Mary Stallings
I love being here with you
You're my thrill
Street of dreams
01.00
La Trasnoche Clásica
Francis Poulenc
Ocho nocturnos para piano
Pascal Rogé, piano
Guillaume Dumanoir
Suite del ballet de Estocolmo
Les Concerts des Nations / Jordi Savall
Edward Elgar
Música armónica Nº2
Ensamble Atenas
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Vladimir Ashkenazy, piano
Georg Philipp Telemann
Obertura (suite) para viola da gamba y orquesta en Re mayor, TWV 55:D6
Siegfried Pank, viola da gamba
Academia de Música Antigua / Christine Schornscheim
Max Reger
Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2
Nikolaus Friedrich, clarinete
Thomas Palm, piano
Alexander Glazunov
Las estaciones, op.67. Ballet en un cuadro y cuatro escenas
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano
Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano
Leo Brouwer
Elogio de la danza, para guitarra
Matías Liva, guitarra
Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
John Jenkins
Consort para viola-lira en Sol mayor
The Parley of instruments / Peter Holman
Amy Beach
Concierto para piano y orquesta en do sostenido menor, op.45
Alan Feinberg, piano
Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn
Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52
Mikael Helasvuo, flauta;
Jukka Savijoki, guitarra
Manuel de Falla
Homenajes
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos
Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº16 Mi bemol mayor, K.428, "Cuarteto Haydn Nº3"
Cuarteto Melos
07.00
Momentos Musicales
Mario Castelnuovo Tedesco
Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor
Siegfried Behrend, guitarra
Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters
Félix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.53, Nros.1 a 6
Roberto Prosseda, piano
Antonin Dvorak
Seis piezas del ciclo “Cipreses”
Cuarteto Hagen
08.00
Johann Christoph Friedrich Bach (hijo de Johann Sebastian)
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger
Matthijs Vermeulen (compositor holandés, 1888-1967)
Sinfonía Nº4, "Las victorias"
Orquesta Filarmónica de La Haya / Ernest Bour
Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº13 en si menor, op.119
Kathryn Scott, piano
09.00
Carl Reinecke
Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93
Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter
François Couperin
Ordre Nº3, “La Imperial”, para flauta, violín, viola da gamba y bajo continuo
Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz
10.00
Felix Blumenfeld (compositor y pianista ruso, 1963-1931)
Allegro de concierto para piano y orquesta en la mayor, op.7
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con oboe en do menor, K.406 (original para quinteto de cuerdas)
Ingo Goritzki, oboe
Cuarteto de Berna
Jean Sibelius
Seis canciones para voz y piano, op.50
Jorma Hynninen, barítono
Ralf Gothhóni, piano
11.00
Va pensiero (Claudio Zin)
12.00
Momentos Musicales
Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Lee Hoiby (pianista y compositor estadounidense, que vivió entre 1926 y 2011)
Sexteto para quinteto de vientos y piano
Lee Hoiby, piano
Quinteto de Vientos Dorian
Nicolai Miaskovsky
Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Emma Kirby
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Antonio Valente
Gallarda napolitana
Hespèrion XXI / Jordi Savall
Paul Hindemith
Piezas de danza, para piano (N°1)
Hans Petermandl, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
“La vieja que vivía en un zapato”, de El cascanueces, op.71
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Camille Saint-Saëns
“Bacanal”, de la ópera Sansón y Dalila
Orquesta de París / Daniel Barenboim
Agostino Steffani
“Gavota”, “Passepied en rondó” y “Giga”, de la ópera Alcibíades
I Barrochisti / Diego Fasolis
Arhur Benjamin
Rumba jamaiquina
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
Ludwig van Beethoven
“Ländler”, “Minué” y “Vals”, de las Danzas de Mödling, WoO 17
Capella Istropolitana / Oliver von Dohnányi
Scott Joplin
El nuevo rag de Scott Joplin
Joshua Rifkin, piano
Antonín Dvořák
Danza eslava en Re bemol mayor, op.72, N°4
Orquesta Filarmónica Checa / Karel Šejna
Luis Gianneo
Tres danzas argentinas para piano (“Gato”, “Tango” y “Chacarera”)
Fernando Viani, piano
Jean Sibelius
“Danza de Jadra”, de la música incidental para El festín de Baltazar, op.51
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Witold Lutosławski
Preludios de danza, para clarinete y piano (N°1)
Sabine Meyer, clarinete
Alfons Kontarsky, piano
Pancho Vladigerov
“Gran ronda”, N°7 de Siete danzas sinfónicas búlgaras
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Bulgaria / Alexander Vladigerov
20.00
Momentos Musicales
Sergei Prokofiev
Suite de “Romeo y Julieta” Nº2
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Giuseppe Tartini
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Alexis Kossenko, flauta
Les Ambassadeurs
Joseph Lanner
Vals del júbilo, op.100
Ensamble Viena
21.00
Franz Schubert
Sonata para piano Nº9 en Si mayor, D.575
Paul Lewis, piano
Jean Baptiste Davaux
Sinfonía concertante en Sol mayor sobre aires patrióticos
Luis Michal, violín
Martha Carfi, violín
Orquesta de Cámara de Baviera
Jules Massenet
"Suis-je gentille ainsi? / Obéissons, quand leur voix appelle" de la ópera Manon
Anna Netrebko, soprano
Coro de la Ópera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda
22.00
Georg Philipp Telemann
Trío sonata para oboe, viola y bajo continuo en do menor
Solistas de la Camerata Bariloche
Johann Wilhelm Wilms
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.14
Orquesta de la Radio de Holanda / Anthony Halstead
Piotr Ilich Chaikovsky
Suite del ballet “La bella durmiente” (arreglo para piano a cuatro manos de Rachmaninov)
Héctor Moreno y Norberto Capelli, piano a cuatro manos
23.00
Joseph Haydn
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor
Jean-Guihen Queyras, chelo
Orquesta Barroca de Freiburg / Petre Müllejans
Camille Saint-Saëns
“Mon coeur s’ouvre à ta voix” de la ópera Sansón y Dalila
Agnes Baltsa, mezzosoprano
José Carreras, tenor
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Bedrich Smetana
Cuarteto Nº2 en re menor
Cuarteto Lindsay