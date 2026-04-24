PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

24/04/2026

Programación Sábado 25 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz

Charli Persip
In case you missed it
Marching out and dancing in

Delicatessen
You turned the tables on me
Where do you start?
Outras direcoes

Trombone Shorty
Say that to say this
Sunrise
Vieux carre

Cedar Walton
Sophisticated lady
Without a song

Mary Stallings
I love being here with you
You're my thrill
Street of dreams

01.00
La Trasnoche Clásica

Francis Poulenc
Ocho nocturnos para piano
Pascal Rogé, piano

Guillaume Dumanoir
Suite del ballet de Estocolmo
Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Edward Elgar
Música armónica Nº2
Ensamble Atenas

Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Vladimir Ashkenazy, piano

Georg Philipp Telemann
Obertura (suite) para viola da gamba y orquesta en Re mayor, TWV 55:D6
Siegfried Pank, viola da gamba
Academia de Música Antigua / Christine Schornscheim

Max Reger
Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2
Nikolaus Friedrich, clarinete
Thomas Palm, piano

Alexander Glazunov
Las estaciones, op.67. Ballet en un cuadro y cuatro escenas
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano

Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano

Leo Brouwer
Elogio de la danza, para guitarra
Matías Liva, guitarra

Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

John Jenkins
Consort para viola-lira en Sol mayor
The Parley of instruments / Peter Holman

Amy Beach
Concierto para piano y orquesta en do sostenido menor, op.45
Alan Feinberg, piano
Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn

Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52
Mikael Helasvuo, flauta;
Jukka Savijoki, guitarra

Manuel de Falla
Homenajes
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº16 Mi bemol mayor, K.428, "Cuarteto Haydn Nº3"
Cuarteto Melos

07.00
Momentos Musicales

Mario Castelnuovo Tedesco
Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor
Siegfried Behrend, guitarra
Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters

Félix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.53, Nros.1 a 6
Roberto Prosseda, piano

Antonin Dvorak
Seis piezas del ciclo “Cipreses”
Cuarteto Hagen

08.00

Johann Christoph Friedrich Bach (hijo de Johann Sebastian)
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Matthijs Vermeulen (compositor holandés, 1888-1967)
Sinfonía Nº4, "Las victorias"
Orquesta Filarmónica de La Haya / Ernest Bour

Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº13 en si menor, op.119
Kathryn Scott, piano

09.00

Carl Reinecke
Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93
Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter

François Couperin
Ordre Nº3, “La Imperial”, para flauta, violín, viola da gamba y bajo continuo
Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

10.00

Felix Blumenfeld (compositor y pianista ruso, 1963-1931)
Allegro de concierto para piano y orquesta en la mayor, op.7
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con oboe en do menor, K.406 (original para quinteto de cuerdas)
Ingo Goritzki, oboe
Cuarteto de Berna

Jean Sibelius
Seis canciones para voz y piano, op.50
Jorma Hynninen, barítono
Ralf Gothhóni, piano

11.00
Va pensiero (Claudio Zin)

12.00
Momentos Musicales

Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Lee Hoiby (pianista y compositor estadounidense, que vivió entre 1926 y 2011)
Sexteto para quinteto de vientos y piano
Lee Hoiby, piano
Quinteto de Vientos Dorian

Nicolai Miaskovsky
Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Emma Kirby

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Antonio Valente
Gallarda napolitana
Hespèrion XXI / Jordi Savall

Paul Hindemith
Piezas de danza, para piano (N°1)
Hans Petermandl, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
“La vieja que vivía en un zapato”, de El cascanueces, op.71
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Camille Saint-Saëns
“Bacanal”, de la ópera Sansón y Dalila
Orquesta de París / Daniel Barenboim

Agostino Steffani
“Gavota”, “Passepied en rondó” y “Giga”, de la ópera Alcibíades
I Barrochisti / Diego Fasolis

Arhur Benjamin
Rumba jamaiquina
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Ludwig van Beethoven
“Ländler”, “Minué” y “Vals”, de las Danzas de Mödling, WoO 17
Capella Istropolitana / Oliver von Dohnányi

Scott Joplin
El nuevo rag de Scott Joplin
Joshua Rifkin, piano

Antonín Dvořák
Danza eslava en Re bemol mayor, op.72, N°4
Orquesta Filarmónica Checa / Karel Šejna

Luis Gianneo
Tres danzas argentinas para piano (“Gato”, “Tango” y “Chacarera”)
Fernando Viani, piano

Jean Sibelius
“Danza de Jadra”, de la música incidental para El festín de Baltazar, op.51
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Witold Lutosławski
Preludios de danza, para clarinete y piano (N°1)
Sabine Meyer, clarinete
Alfons Kontarsky, piano

Pancho Vladigerov
“Gran ronda”, N°7 de Siete danzas sinfónicas búlgaras
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Bulgaria / Alexander Vladigerov

20.00
Momentos Musicales

Sergei Prokofiev
Suite de “Romeo y Julieta” Nº2
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Giuseppe Tartini
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Alexis Kossenko, flauta
Les Ambassadeurs

Joseph Lanner
Vals del júbilo, op.100
Ensamble Viena

21.00

Franz Schubert
Sonata para piano Nº9 en Si mayor, D.575
Paul Lewis, piano

Jean Baptiste Davaux
Sinfonía concertante en Sol mayor sobre aires patrióticos
Luis Michal, violín
Martha Carfi, violín
Orquesta de Cámara de Baviera

Jules Massenet
"Suis-je gentille ainsi? / Obéissons, quand leur voix appelle" de la ópera Manon
Anna Netrebko, soprano
Coro de la Ópera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda

22.00

Georg Philipp Telemann
Trío sonata para oboe, viola y bajo continuo en do menor
Solistas de la Camerata Bariloche

Johann Wilhelm Wilms
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.14
Orquesta de la Radio de Holanda / Anthony Halstead

Piotr Ilich Chaikovsky
Suite del ballet “La bella durmiente” (arreglo para piano a cuatro manos de Rachmaninov)
Héctor Moreno y Norberto Capelli, piano a cuatro manos

23.00

Joseph Haydn
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor
Jean-Guihen Queyras, chelo
Orquesta Barroca de Freiburg / Petre Müllejans

Camille Saint-Saëns
“Mon coeur s’ouvre à ta voix” de la ópera Sansón y Dalila
Agnes Baltsa, mezzosoprano
José Carreras, tenor
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Bedrich Smetana
Cuarteto Nº2 en re menor
Cuarteto Lindsay