Programación Sábado 24 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Lee Morgan

Zip code

Growing pains

Nori

Wildfire

Crash and burn

Undertow

Ezra Collective

Palm wine

Expensive

Gary Burton y Paul Bley

You don’t know what love is

Anita O’Day

I could write a book

Bewitched, bothered and bewildered

To keep my love alive

01.00

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Gabriel Fauré

Madrigal a cuatro voces, op.35

Grupo Vocal de Francia / John Alldis

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Sergei Prokofiev

Sarcasmos, op.17

Boris Berman, piano

Jeremiah Clarke

Blest be those sweet regions

Concerto Vocale / René Jacobs

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Wilhelm Kempff, piano

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en la menor, op.4, Nº5

Cuarteto Purcell

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Jean Françaix

Pequeño cuarteto para dos clarinetes, corno di basetto y clarinete bajo

Eddie Daniels, Sabine Meyer, clarinetes

Wolfgang Meyer, corno di basetto

Reiner Wehle, clarinete bajo

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

Giuseppe Verdi

Cuarteto en mi menor

Cuarteto Vermeer

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº2 en Do mayor

Cuarteto David

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer

07.00

Momentos Musicales

Edouard Laló

Divertimentos para orquesta, de la ópera “Fiesque, la conspiración genovesa”

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

Isaac Albéniz

El otoño, op.170, vals para piano

Albert Guinovart, piano

Baldassare Galuppi

Sonata para flauta, oboe y continuo

Ensamble L'Opera Stravagante

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº5 en Re mayor, "La petrificación de Phineaus y sus amigos"

Sinfonietta de Viena / Kurt Rapf

08.00

Félix Blumenfeld

Allegro de concierto para piano y orquesta en La mayor, op.7

Evgeny Soifertis, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Pauline Viardot (cantante y compositora francesa, 1821-1910)

Tres canciones para soprano y guitarra: “Hai Luli”, “Lamento” y “Las hijas de Cádiz”

Cristina Bayón, soprano

Jesús Pineda, guitarra

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135

Cuarteto Juilliard

09.00



Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Frederic Chopin

Tres nocturnos para piano, op.9

Jan Lisiecki, piano

10.00



Hans Pfitzner

Dúo para violín, chelo y pequeña orquesta, op.43

Gergana Gergova, violín

Alban Gerhardt, chelo

Orquesta de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Ingo Goritzki, oboe

Miembros del Cuarteto de Berna

Granville Bantock

“Dante y Beatriz”, poema para orquesta

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

11.00

Antonin Dvorák

Trío Nº3 en fa menor, op.65

Trío Chung

François Couperin

Siete versos de un motete compuesto por orden del rey

Sandrine Piau, soprano

Jean-Paul Fouchécourt, contratenor

Jérôme Correas, bajo

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

12.00

Wiily Burkhard (compositor y pedagogo suizo, 1900-1955)

Concierto para violín y orquesta Nº2, op.69

Sibylle Tschopp, violín

Orquesta de Winterthur, Suiza / Nicholas Carthy

Louise Farrenc

Canción rusa variada, op.17

Konstanze Eickhorst, piano

Béla Bartók

Suite del ballet "El mandarín maravilloso”, op.19

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Susanna Mälkki

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: María Cristina Kiehr

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Agostino Steffani

”Gavota”, “Minué”, “Bourée” y “Minué”, de la ópera Orlando generoso

“Giga da capo”, de la ópera La lucha de Hércules

I Barocchisti / Diego Fasolis

Gerald Finzi

“Danza”, de la ópera Love’s labours lost (Esfuerzos de amor perdidos)

Orquesta de Cuerdas de Inglaterra / William Boughton

Igor Stravinsky

“Tarantella”, de la Suite italiana, para violín y piano

JiyonnLee, violín

Henry Kramer, piano

Leonard Bernstein

“Danzas de la diáspora”, del Concierto para orquesta (“Juegos del jubileo”)

Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein

Johann Sebastian Bach

“Siciliano”, de la Sonata para flauta y clave en Mi bemol mayor, BWV 1031

Emmanuel Pahud, flauta

Trevor Pinnock,clave

Ludwig van Beethoven

“Final”, del ballet Las criaturas de Prometeo, op.43

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Anton Arensky

“Polonesa”, de la Suite N°1 en Fa mayor para dos pianos, op.15

Stephen Coombs e Ian Munro, piano

Bedřich Smetana

“Skočná”, de Danzas checas (segunda serie)

Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / František Jíkek

François Couperin

Chacona a dos tiempos

Blandine Verlet, clave

Manuel de Falla

“Danza ritual del fuego”, de El amor brujo

Orquesta Philharmonia / Carlo Maria Giulini

Carlos Guastavino

Gato, para piano

Alfredo Corral, piano

Leo Weiner

Danza de la zorra

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Jean Françaix

“Nube gris”, de Danzas exóticas, para ensamble de vientos

Ensamble de Vientos de Maguncia / Klaus Rainer Schöll

Aram Jachaturian

“Mazurca”, de la Suite Mascarada

Orquesta Sinfónica de la RCA / Kyriil Kondrashin

George Frideric Handel

“Sarabanda” de la Suite para clave N°4 en re menor

MIchele Beruzzi, clave

Darius Milhaud

“Brasilera”, de Scaramouche. Suite para dos pianos, op.165b

Stephen Coombs y Artur Pizzarro, piano

20.00

Momentos Musicales