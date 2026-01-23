Programación Sábado 24 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
André Jolivet
Concierto para trompeta y orquesta Nº2
Wynton Marsalis, trompeta
Orquesta Philharmonia / Essa-Pekka Salonen
Carl Friedrich Abel
Preludio para viola da gamba en re menor
Johannes Schenk
Aria burlesca para viola da gamba
Louis De Caix D'Hervelois
Lamento para viola da gamba
Jordi Savall, viola da gamba
Franz Liszt
Sonata para piano en si menor, S.178
Maurizio Pollini, piano
Igor Stravinsky
Suite italiana para violín y chelo (arreglo de Katherine Rife)
Eleonora Turovsky, violín;
Yuri Turovsky, chelo
Fernando Sor
Estudio para guitarra en Do mayor, op.29 Nº5
Estudio para guitarra en la menor, op.29 Nº4
Frank Bungarten, guitarra
Modest Mussorgsky
Jovánchina. Preludio. "Amanecer en el Río Moscú"
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Sergei Rachmaninov
Danzas sinfónicas, op.45 (version dos pianos)
Martha Argerich, piano;
Alexandre Rabinovitch, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Seis adagios y fugas para violín, viola y chelo sobre modelos de Johann Sebastian y Wilhelm Friedrich Bach, K.404ª
Arthur Grumiaux, violín;
Georges Janzer, viola;
Eva Czako, chelo
Trío Grumiaux
Johannes Brahms
La canción del destino, op.54
Orquesta Filarmónica de Berlín /Claudio Abbado
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en sol menor
James Galway, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Alberto Ginastera
Glosas sobre temas de Pablo Casals, op.48
Orquesta Sinfonica de Berlín / Gabriel Castagna
Edvard Grieg
Piezas líricas, op.68 (Libro Nº9)
Eva Knardahl, piano
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127
Cuarteto Juilliard
Anton Wilhelm Solnitz
Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en La mayor, op.3, Nº4
Ensamble Musica ad Rhenum
Claude Debussy
Dos arabesques para piano, L.66
Philippe Entremont, piano
Franz Danzi
Quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41
Hagen Wagenheim, oboe;
Hans Schönberger, clarinete;
Olaf Klamand, corno;
Josef Peters, fagot,
Wolfgang Sawallisch, piano
Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Emmanuel Chabrier
Diez piezas pintorescas para piano (selección)
Alain Planès, piano
George Frideric Handel
Concierto para oboe y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, HWV 302ª
David Reichenberg, oboé
The English Concert / Trevor Pinnock
Felix Mendelssohn
Sonata para violín y piano en Fa mayor
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano
07.00
Momentos Musicales
Franz Schubert
Obertura en Do mayor, “En el estilo italiano”, Deutsch 591
Orquesta Sinfónica de Berlín / Hansjörg Schellenberger
Joseph Haydn
Sonata para piano Nro.53 en mi menor, Hoboken 16, Nro.34
Alfred Brendel, piano
François Couperin
Dúo para viola da gamba y contrabajo en Sol mayor
Rolf Döhler, viola da gamba
Barbara Sanderling, contrabajo
Zdenek Fibich
En el crepúsculo, Idilio para orquesta, op.39
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga
08.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3
Wilhelm Kempff, piano
Agostino Steffani (compositor, cantante y organista italiano, 1654-1728)
“Qui diligit Mariam”, motete para solistas, coro y orquesta
Salvo Vitale, bajo
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Franco Fagioli, contratenor
Coro de la Radio y Televisión Suiza-Italiana
Ensamble I Barocchisti / Diego Fasolis
Edward MacDowell
“Lancelot y Elaine”, poema sinfónico, op.25
Royal Philharmonic Orchestra / Karl Krueger
09.00
Johannes Brahms
Serenata Nro.1 en Re mayor, op.11. Versión para noneto de vientos y cuerdas
Ensamble Obligat de Hamburgo
Fernando Sor
“En el momento adecuado”, seis valses para guitarra op.51
Jeffrey McFadden, guitarra
10.00
James Cohn (compositor estadounidense, 1928-2021)
Concierto para trompeta y cuerdas, op.76
Manon Lafrance, trompeta
Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia / Vaktang Jordania
Hans Sitt
Hojas de album, seis piezas para viola y piano, op.39
Brett Deubner, viola
Caroline Fauchet, piano
Granville Bantock (compositor ingles, 1868-1946)
Sinfonía Nº3, “La diosa de Chipre”
Orquesta Royal Philharmonic / Vernon Handley
11.00
Sergei Rachmaninov
Etudes tableaux para piano, op.39
Vladimir Ashkenazy, piano
Giuseppe Tartini
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Alexis Kossenko, flauta y dirección
Orquesta Les Ambassadeurs
12.00
Ernest John Moeran
Sonata para violín y piano en mi menor
Donald Scotts, violín
John Talbot, piano
Leos Janácek
Suite de la ópera “Destino”
Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek
Engelbert Humperdinck
Cuarteto para cuerdas en Do mayor
Cuarteto de la Tonhalle de Zurich
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: el Cuarteto Hagen
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Momentos Musicales
Arnold Bax
Trío en Si bemol
Trío Borodin
Aaron Copland
Primavera en los Apalaches
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati
Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº7
Cuarteto Purcell
20.00
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
Vladimir Ashkenazy, piano
Camille Saint-Saëns
Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61
Itzhak Perlman, violín
Orquesta de París / Daniel Barenboim
21.00
John Ireland
Selección de piezas vocales
Bryn Terfel, barítono
Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox
Nicolò Paganini
Sonata concertata para violín y guitarra en La mayor (versión en flauta y guitarra)
James Galway, flauta
Kazuhito Yamashita, guitarra
Gabriel Fauré
El jardín cerrado, op.106
Elly Ameling, soprano
Dalton Baldwin, piano
22.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para corno y orquesta Nº3 en Mi bemol mayor, K.447
Alan Civil, corno
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº8 en Sol mayor, op.30, Nº3
Anne-Sophie Mutter, violín; Lambert Orkis, piano
23.00
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"
Heinz Holliger, oboe; Thomas Füri, violín: Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Gioachino Rossini
Arias de Zelmira y Elisabetta, regina d’Inghilterra
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Coro y Orquesta del Teatro La Fenice / Ion Marin
Mijail Glinka
Selección de piezas para piano
Valery Kamishov, piano