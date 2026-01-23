PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

23/01/2026

Programación Sábado 24 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica

André Jolivet
Concierto para trompeta y orquesta Nº2
Wynton Marsalis, trompeta
Orquesta Philharmonia / Essa-Pekka Salonen

Carl Friedrich Abel
Preludio para viola da gamba en re menor
Johannes Schenk
Aria burlesca para viola da gamba
Louis De Caix D'Hervelois
Lamento para viola da gamba
Jordi Savall, viola da gamba

Franz Liszt
Sonata para piano en si menor, S.178
Maurizio Pollini, piano

Igor Stravinsky
Suite italiana para violín y chelo (arreglo de Katherine Rife)
Eleonora Turovsky, violín;
Yuri Turovsky, chelo

Fernando Sor
Estudio para guitarra en Do mayor, op.29 Nº5
Estudio para guitarra en la menor, op.29 Nº4
Frank Bungarten, guitarra

Modest Mussorgsky
Jovánchina. Preludio. "Amanecer en el Río Moscú"
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Sergei Rachmaninov
Danzas sinfónicas, op.45 (version dos pianos)
Martha Argerich, piano;
Alexandre Rabinovitch, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Seis adagios y fugas para violín, viola y chelo sobre modelos de Johann Sebastian y Wilhelm Friedrich Bach, K.404ª
Arthur Grumiaux, violín;
Georges Janzer, viola;
Eva Czako, chelo
Trío Grumiaux

Johannes Brahms
La canción del destino, op.54
Orquesta Filarmónica de Berlín /Claudio Abbado

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en sol menor
James Galway, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Alberto Ginastera
Glosas sobre temas de Pablo Casals, op.48
Orquesta Sinfonica de Berlín / Gabriel Castagna

Edvard Grieg
Piezas líricas, op.68 (Libro Nº9)
Eva Knardahl, piano

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127
Cuarteto Juilliard

Anton Wilhelm Solnitz
Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en La mayor, op.3, Nº4
Ensamble Musica ad Rhenum

Claude Debussy
Dos arabesques para piano, L.66
Philippe Entremont, piano

Franz Danzi
Quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41
Hagen Wagenheim, oboe;
Hans Schönberger, clarinete;
Olaf Klamand, corno;
Josef Peters, fagot,
Wolfgang Sawallisch, piano

Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Emmanuel Chabrier
Diez piezas pintorescas para piano (selección)
Alain Planès, piano

George Frideric Handel
Concierto para oboe y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, HWV 302ª
David Reichenberg, oboé
The English Concert / Trevor Pinnock

Felix Mendelssohn
Sonata para violín y piano en Fa mayor
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano

07.00
Momentos Musicales

Franz Schubert
Obertura en Do mayor, “En el estilo italiano”, Deutsch 591
Orquesta Sinfónica de Berlín / Hansjörg Schellenberger

Joseph Haydn
Sonata para piano Nro.53 en mi menor, Hoboken 16, Nro.34
Alfred Brendel, piano

François Couperin
Dúo para viola da gamba y contrabajo en Sol mayor
Rolf Döhler, viola da gamba
Barbara Sanderling, contrabajo

Zdenek Fibich
En el crepúsculo, Idilio para orquesta, op.39
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga

08.00

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3
Wilhelm Kempff, piano

Agostino Steffani (compositor, cantante y organista italiano, 1654-1728)
“Qui diligit Mariam”, motete para solistas, coro y orquesta
Salvo Vitale, bajo
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Franco Fagioli, contratenor
Coro de la Radio y Televisión Suiza-Italiana
Ensamble I Barocchisti / Diego Fasolis

Edward MacDowell
“Lancelot y Elaine”, poema sinfónico, op.25
Royal Philharmonic Orchestra / Karl Krueger

09.00

Johannes Brahms
Serenata Nro.1 en Re mayor, op.11. Versión para noneto de vientos y cuerdas
Ensamble Obligat de Hamburgo

Fernando Sor
“En el momento adecuado”, seis valses para guitarra op.51
Jeffrey McFadden, guitarra

10.00

James Cohn (compositor estadounidense, 1928-2021)
Concierto para trompeta y cuerdas, op.76
Manon Lafrance, trompeta
Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia / Vaktang Jordania

Hans Sitt
Hojas de album, seis piezas para viola y piano, op.39
Brett Deubner, viola
Caroline Fauchet, piano

Granville Bantock (compositor ingles, 1868-1946)
Sinfonía Nº3, “La diosa de Chipre”
Orquesta Royal Philharmonic / Vernon Handley

11.00

Sergei Rachmaninov
Etudes tableaux para piano, op.39
Vladimir Ashkenazy, piano

Giuseppe Tartini
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Alexis Kossenko, flauta y dirección
Orquesta Les Ambassadeurs

12.00

Ernest John Moeran
Sonata para violín y piano en mi menor
Donald Scotts, violín
John Talbot, piano

Leos Janácek
Suite de la ópera “Destino”
Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek

Engelbert Humperdinck
Cuarteto para cuerdas en Do mayor
Cuarteto de la Tonhalle de Zurich

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: el Cuarteto Hagen

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Momentos Musicales

Arnold Bax
Trío en Si bemol
Trío Borodin

Aaron Copland
Primavera en los Apalaches
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº7
Cuarteto Purcell

20.00

Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
Vladimir Ashkenazy, piano

Camille Saint-Saëns
Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61
Itzhak Perlman, violín
Orquesta de París / Daniel Barenboim

21.00

John Ireland
Selección de piezas vocales
Bryn Terfel, barítono
Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Nicolò Paganini
Sonata concertata para violín y guitarra en La mayor (versión en flauta y guitarra)
James Galway, flauta
Kazuhito Yamashita, guitarra

Gabriel Fauré
El jardín cerrado, op.106
Elly Ameling, soprano
Dalton Baldwin, piano

22.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para corno y orquesta Nº3 en Mi bemol mayor, K.447
Alan Civil, corno
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº8 en Sol mayor, op.30, Nº3
Anne-Sophie Mutter, violín; Lambert Orkis, piano

23.00

Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"
Heinz Holliger, oboe; Thomas Füri, violín: Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri

Gioachino Rossini
Arias de Zelmira y Elisabetta, regina d’Inghilterra
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Coro y Orquesta del Teatro La Fenice / Ion Marin

Mijail Glinka
Selección de piezas para piano
Valery Kamishov, piano