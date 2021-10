Programación Sábado 23 de Octubre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Red Mitchell & Harold Land Quintet

Somara

Rosie’s spirit

Tiffany Austin

Baltimore Oriole

I may be wrong

I walk the line

Paradox

Subwayer

Milt Jackson

I waited for you

Good bait

Ernestine Anderson

Moanin’ low

Hooray for love

Tomorrow mountain

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Dmitri Shostakovich

Quinteto con piano en sol menor, op.57

Julian Rachlin y Janine Jansen, violines;

Yuri Bashmet, viola;

Mischa Maisky, chelo;

Itamar Golan, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

Chick Corea

Canciones para chicos (para piano)

Leon Bates, piano

François Couperin

La apoteosis de Lully

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wenz

Franz Schubert

Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960

Maurizio Pollini, piano

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Georg Philipp Telemann

Suite para flauta, cuerdas y continuo en la menor

Jed Wentz, flauta

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

07.00

Momentos Musicales

Carl Stamitz

Allegro con spirito del Concierto para chelo y orquesta en Do mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Franz Liszt

Los preludios, poema sinfónico Nº3, S.97

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Do mayor, Hob.II:7

Péter Pongrácz, Bertalan Hock, oboes

András Medveczky, Deszö Mesterházy, cornos

Tibor Fülemile, András Nagy, fagotes

Giuseppe Tartini

Concierto en Mi mayor, D51

Adrian Chandler, violín

La Serenísima / Adrian Chandler

Frédéric Chopin

Vals para piano Nº13 en Re bemol mayor, op.70, Nº3

Nikita Magaloff, piano

08.00

Desde Aquí

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)