Programación Sábado 23 de Julio

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Dave Stryker

Tough

Baker’s circle

Selma Pínton

Try

Never you

Restless

Avishai Cohen

Intertwined

Joy

Biréli Lagréne

My foolish heart

Caravan

Nature boy

Seth McFarlane

It’s you or no one

A hundred years from today

On Green Dolphin Street

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº6 en mi menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Bryden Tthompson

Johann Sebastian Johann Sebastian Bach

Suite francesa para clave Nº2 en do menor, BWV 813

Suite francesa para clave Nº5 en Sol mayor. BWV 816

Glenn Gould, piano

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "Donde suenan las hermosas trompetas"

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "El niño tamborilero"

Lucia Popp, soprano;

Andreas Schmidt, barítono

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Leonard Bernstein

Aram Jachaturián

Concierto para violín y orquesta, op.46

Mijail Simonian, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Kristjan Järvi

Antonio Vivaldi

Sinfonia a 4 en si menor, R.169, "Al Santo sepolcro"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Barajan

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº5 en Mi bemol mayor, op.44, Nº3

Cuarteto Melos

Ludwig van Beethoven

Treinta y dos variaciones sobre un tema original para piano en do menor, WoO 80

Murray Perahia, piano

Jean-Philippe Rameau

Pieza para clave en concierto Nº1 en do menor

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Isaac Stern, violín;

John Steele Ritter, clave

Edward Elgar

Obertura Froissart, op.19

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Franz Schubert

Quinteto de cuerdas en Do mayor, op.163, D.956

Yo-Yo Ma, chelo

Cuarteto de Cleveland

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de “Las bodas de Figaro””

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Modest Mussorgsky

Jovánchina. Danza de las esclavas persas (acto IV)

Orquesta de la Ópera del Estado Húngaro / János Sándor

Fortunato Celleri

Sinfonía Nº6 en Si bemol mayor

Atalanta Fugiens / Vanni Moretto

Hilda Herrera

-Huesuda

-Zamba del fiero

Hilda Herrera, piano

Felix Mendelssohn

Allegro vivace del Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Nicolai Rimsky-Korsakov

Tres piezas para piano, op.15

Laura Oppedisano, piano

François Couperin

Concierto Real Nº5

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Gioachino Rossini

Obertura de “Ricciardo e Zoraide”

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonio Vivaldi

Concierto para cuerdas y continuo en Sol mayor, R.151, "Alla rustica"

La Serenísima / Adrian Chandler

Antonio Salieri

Obertura de 'Falstaff, ossia Le tre burle'

London Mozart Players / Matthias Bamert

Felix Mendelssohn

Allegro assai de la Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Edward Elgar

Cinco intermezzi para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)