Programación Sábado 23 de Enero

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Yellowjackets

Downtown

Revelation

Frank Sinatra

You brought a new kind of love to me

In the blue of evening

Come fly with me

Alex Wintz

Idris

Fred Hersch

Sarabande

When I’m sixty four (McCartney)

The Royal Bopsters

But not for me

Day dream

Rusty dusty blues

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº11 en Si bemol mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Leos Janácek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Isaac Stern, violín

Pinjas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Eric Satie

Seis gnosiennes para piano

Aldo Ciccolini, piano

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143

Ensamble Romanesca

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean Sibelius

Seis piezas para violín y piano, op.79

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en re menor, op.7, Nº2

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172.

The New London Orchestra / Ronald Corp

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

07.00

Momentos Musicales

Gioachino Rossini

Obertura de “Semiramide”

Philharmonia Eslavonica / Henry Adolph

Franz Schubert

Gran rondeau para piano a cuatro manos en La mayor, D.951

Imre Rohmann y András Schiff, piano a 4 manos

Darius Milhaud

El buey sobre el tejado, op.58a

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Joseph Haydn

Divertimento a 6 en Do mayor, Hob.II:

Linde-Consort / Hans-Martin Linde

Felix Mendelssohn

Canción sin palabras Nº30 en La mayor, op.62, Nº6 “Canción de primavera”

Daniel Barenboim, piano

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)