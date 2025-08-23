Programación Sábado 23 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Ken Fowser

Head start

Timeless

Gabriela Anders

It don’t mean a thing

Satin doll

Sweet Georgia Brown

David Brimer

Sophisticated stranger

Frankly speaking

Massimo Farao Trio

La vie en rose

A Paris

Fran Jeffries

I just found about love

Isn’t it a pity

Mine eyes

01.00

La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg

Sinfonía en do menor

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu

Claude Debussy

Preludios para piano. Segundo libro, L.123

Maurizio Pollini, piano

Malcolm Arnold

Cuarteto con oboe, op.61

The Nash Ensemble

Johann Sebastian Bach

Partita para violín Nº1 en si menor, BWV 1002

Hilary Hahn, violín

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Sergio Tiempo, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Eduardo Marturet

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"

Anne-Sophie Mutter, violín;

Mstislav Rostropovich, chelo;

Bruno Giurana, viola

Gabriel Fauré

Prisión, op.83, Nº1

Nuestro amor, op.23, Nº2

Otoño, op.18, Nº3

El secreto, op.23, Nº3

Barbara Hendricks, soprano;

Michel Dalberto, piano

Edward Elgar

Suite de Rey Arturo, música incidental

Bournemouth Sinfonietta / George Hurst

Johann Pachelbel

Canon y giga para tres violines y continuo en Re mayor

Camerata Basel / André Gabetta

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

Frédéric Chopin

Impromptu para piano Nº3 en Sol bemol mayor, op.51

Impromptu para piano Nº4 en do sostenido menor, op.66 (póstumo), "Fantasía impromptu"

Claudio Arrau, piano

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano N°1 en mi menor, op.38

Sol Gabetta, chelo;

Hélène Grimaud, piano

Henry Purcell

I bring you glad tidings

Paul Esswood, contratenor;

Ian Partridge, tenor;

Stafford Dean, bajo

London String Players / Roger Norrington

Coro Heinrich Schütz

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6

Alfred Brendel, piano

Alexander Borodin

Cuarteto Nº2 en Re mayor

Cuarteto de Cleveland

07.00

Momentos Musicales

Franz Schubert

Obertura en Do mayor, “En el estilo italiano”, Deutsch 591

Orquesta Sinfónica de Berlín / Hansjörg Schellenberger

Joseph Haydn

Sonata para piano Nro.53 en mi menor, Hoboken 16, Nro.34

Alfred Brendel, piano

François Couperin

Dúo para viola da gamba y contrabajo en Sol mayor

Rolf Döhler, viola da gamba

Barbara Sanderling, contrabajo

Zdenek Fibich

En el crepúsculo, Idilio para orquesta, op.39

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga

8.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Wilhelm Kempff, piano

Agostino Steffani (compositor, cantante y organista italiano, 1654-1728)

“Qui diligit Mariam”, motete para solistas, coro y orquesta

Salvo Vitale, bajo

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Franco Fagioli, contratenor

Coro de la Radio y Televisión Suiza-Italiana

Ensamble I Barocchisti / Diego Fasolis

Edward MacDowell

“Lancelot y Elaine”, poema sinfónico, op.25

Royal Philharmonic Orchestra / Karl Krueger

9.00



Johannes Brahms

Serenata Nro.1 en Re mayor, op.11. Versión para noneto de vientos y cuerdas

Ensamble Obligat de Hamburgo

Fernando Sor

“En el momento adecuado”, seis valses para guitarra op.51

Jeffrey McFadden, guitarra



10.00

James Cohn (compositor estadounidense, 1928-2021)

Concierto para trompeta y cuerdas, op.76

Manon Lafrance, trompeta

Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia / Vaktang Jordania

Hans Sitt

Hojas de album, seis piezas para viola y piano, op.39

Brett Deubner, viola

Caroline Fauchet, piano

Granville Bantock (compositor ingles, 1868-1946)

Sinfonía Nº3, “La diosa de Chipre”

Orquesta Royal Philharmonic / Vernon Handley



11.00

Sergei Rachmaninov

Etudes tableaux para piano, op.39

Vladimir Ashkenazy, piano

Giuseppe Tartini

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Alexis Kossenko, flauta y dirección

Orquesta Les Ambassadeurs

12.00

Ernest John Moeran

Sonata para violín y piano en mi menor

Donald Scotts, violín

John Talbot, piano

Leos Janácek

Suite de la ópera “Destino”

Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek

Engelbert Humperdinck

Cuarteto para cuerdas en Do mayor

Cuarteto de la Tonhalle de Zurich

13.00

Una Hora, un Artista (Julian Pregardien)

Richard Strauss

Epheu y Wasserrose, tercer y cuarto lied del ciclo Mädchenblumen Op. 22

Julian Pregardien, tenor; Christoph Schnackertz, piano

Robert Schumann

Dichterliebe Op.48

Julian Prégardien, tenor; Eric Le Sage, piano

Carl Maria von Weber

Los cuatro temperamentos al perder un amante

Julian Pregardien, tenor. Christoph Schnackertz, piano

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

Gioachino Rossini

Zelmira (Festival de Pésaro 2025)

Anastasia Bartoli, Marina Viotti, Lawrence Brownlee, Enea Scala

Marco Mimica y Gianluca Margheri.

Coro y Orquesta del Festival Rossini de Pesaro / Giacomo Sagripanti

19.00

Música para Bailar

Louis Couperin

“Gallarda”, de la Suite para clave en Fa mayor

Jacques Ogg, clave

Hugo Alfvén

“Sarabanda”, de la música incidental para Gustavo II Adolfo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Alfredo Casella

“Giga”, de Once piezas infantiles para piano

Ivo Bartoli, piano

Alexander Glazunov

“Gran vals”, del primer acto del ballet Raymonda, op.57

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Mozart Camargo Guarnieri

“Danza salvaje”, de Tres danzas para orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional Simón Bolívar de Venezuela / MaximianoValdés

Pintín Castellanos

La puñalada

Baltazar Benítez, .guitarra

Alfredo Marcucci, bandoneón

Anton Arensky

“La bailarina”, Suite N°2 para dos pianos, “Siluetas”

Stephen Coombs e Ian Munro, piano

Richard Mills

“Presto”, de Danzas de la costa

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Richard Mills

Robert de Visée

“Courante”, de la Suite para tiorba en la menor

Xavier Díaz-Latorre, tiorba

Sándor Veress

“Dobbantús” de Cuatro danzas transilvanas

Camerata Bern / Thomas Zehtmair

Aram Jachaturian

“Danza de una muchacha egipcia”, del ballet Espartaco

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / André Anichanov

John Hartmann

Polca de Arbuckle

Sergei Nakariakov, trompeta

Alexander Markovich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Contradanza en Si bemol mayor, K.123

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Alexander Tansman

“Óberek”, de la Suite in modo polonico, para guitarra

Alain Prévost, guitarra

Carl Nielsen

“Danza india”, de la Suite Aladino

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Gioachino Rossini

La danza. Tarantella napolitana (arreglo de . L. Zetilberger)

I Salonisti

Aaron Copland

“Vals del sábado a la noche”, del ballet Rodeo

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Alberto Ginastera

“Danza del gaucho matrero”, de Tres danzas argentinas, op.2

Mirian Conti, piano

20.00

Momentos Musicales

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Katia Buniatishvilil, piano

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Paavo Järvi

Carlos Guastavino

Jeromita Linares

María Isabel Siewers, guitarra

Cuarteto Stamic de Praga

Carl Maria von Weber

Siete variaciones sobre un tema de la ópera Silvana, op.33

Eduard Brunner, clarinete

Gerhard Oppitz, piano



21.00

Frederic Lamond

Sinfonía en La mayor, op.3

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Francesco Maria Veracini

Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

22.00



Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor, S.244, Nº2

Michele Campanella, piano

Franz Danzi

Concierto para chelo y orquesta en La mayor

Wolfgang Boettcher, chelo

Sinfonieta Berlín / Jorge Velazco

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de El rapto en el serallo, K.384

Diana Damrau, soprano

Anna Prohaska, soprano

Rolando Villazón, tenor

Paul Schweinester, tenor

Franz-Josef Selig, bajo

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin



23.00



Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº10 en re menor, op.6, Nº10

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Gaetano Donizetti

Dos piezas para piano

Pietro Spada, piano