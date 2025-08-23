Programación Sábado 23 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Ken Fowser
Head start
Timeless
Gabriela Anders
It don’t mean a thing
Satin doll
Sweet Georgia Brown
David Brimer
Sophisticated stranger
Frankly speaking
Massimo Farao Trio
La vie en rose
A Paris
Fran Jeffries
I just found about love
Isn’t it a pity
Mine eyes
01.00
La Trasnoche Clásica
Edvard Grieg
Sinfonía en do menor
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu
Claude Debussy
Preludios para piano. Segundo libro, L.123
Maurizio Pollini, piano
Malcolm Arnold
Cuarteto con oboe, op.61
The Nash Ensemble
Johann Sebastian Bach
Partita para violín Nº1 en si menor, BWV 1002
Hilary Hahn, violín
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Sergio Tiempo, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / Eduardo Marturet
Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"
Anne-Sophie Mutter, violín;
Mstislav Rostropovich, chelo;
Bruno Giurana, viola
Gabriel Fauré
Prisión, op.83, Nº1
Nuestro amor, op.23, Nº2
Otoño, op.18, Nº3
El secreto, op.23, Nº3
Barbara Hendricks, soprano;
Michel Dalberto, piano
Edward Elgar
Suite de Rey Arturo, música incidental
Bournemouth Sinfonietta / George Hurst
Johann Pachelbel
Canon y giga para tres violines y continuo en Re mayor
Camerata Basel / André Gabetta
Carl Ditters von Dittersdorf
Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor
Heinz Holliger, oboe
Camerata Bern / Thomas Füri
Frédéric Chopin
Impromptu para piano Nº3 en Sol bemol mayor, op.51
Impromptu para piano Nº4 en do sostenido menor, op.66 (póstumo), "Fantasía impromptu"
Claudio Arrau, piano
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano N°1 en mi menor, op.38
Sol Gabetta, chelo;
Hélène Grimaud, piano
Henry Purcell
I bring you glad tidings
Paul Esswood, contratenor;
Ian Partridge, tenor;
Stafford Dean, bajo
London String Players / Roger Norrington
Coro Heinrich Schütz
Joseph Haydn
Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6
Alfred Brendel, piano
Alexander Borodin
Cuarteto Nº2 en Re mayor
Cuarteto de Cleveland
07.00
Momentos Musicales
Franz Schubert
Obertura en Do mayor, “En el estilo italiano”, Deutsch 591
Orquesta Sinfónica de Berlín / Hansjörg Schellenberger
Joseph Haydn
Sonata para piano Nro.53 en mi menor, Hoboken 16, Nro.34
Alfred Brendel, piano
François Couperin
Dúo para viola da gamba y contrabajo en Sol mayor
Rolf Döhler, viola da gamba
Barbara Sanderling, contrabajo
Zdenek Fibich
En el crepúsculo, Idilio para orquesta, op.39
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga
8.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3
Wilhelm Kempff, piano
Agostino Steffani (compositor, cantante y organista italiano, 1654-1728)
“Qui diligit Mariam”, motete para solistas, coro y orquesta
Salvo Vitale, bajo
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Franco Fagioli, contratenor
Coro de la Radio y Televisión Suiza-Italiana
Ensamble I Barocchisti / Diego Fasolis
Edward MacDowell
“Lancelot y Elaine”, poema sinfónico, op.25
Royal Philharmonic Orchestra / Karl Krueger
9.00
Johannes Brahms
Serenata Nro.1 en Re mayor, op.11. Versión para noneto de vientos y cuerdas
Ensamble Obligat de Hamburgo
Fernando Sor
“En el momento adecuado”, seis valses para guitarra op.51
Jeffrey McFadden, guitarra
10.00
James Cohn (compositor estadounidense, 1928-2021)
Concierto para trompeta y cuerdas, op.76
Manon Lafrance, trompeta
Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia / Vaktang Jordania
Hans Sitt
Hojas de album, seis piezas para viola y piano, op.39
Brett Deubner, viola
Caroline Fauchet, piano
Granville Bantock (compositor ingles, 1868-1946)
Sinfonía Nº3, “La diosa de Chipre”
Orquesta Royal Philharmonic / Vernon Handley
11.00
Sergei Rachmaninov
Etudes tableaux para piano, op.39
Vladimir Ashkenazy, piano
Giuseppe Tartini
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Alexis Kossenko, flauta y dirección
Orquesta Les Ambassadeurs
12.00
Ernest John Moeran
Sonata para violín y piano en mi menor
Donald Scotts, violín
John Talbot, piano
Leos Janácek
Suite de la ópera “Destino”
Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek
Engelbert Humperdinck
Cuarteto para cuerdas en Do mayor
Cuarteto de la Tonhalle de Zurich
13.00
Una Hora, un Artista (Julian Pregardien)
Richard Strauss
Epheu y Wasserrose, tercer y cuarto lied del ciclo Mädchenblumen Op. 22
Julian Pregardien, tenor; Christoph Schnackertz, piano
Robert Schumann
Dichterliebe Op.48
Julian Prégardien, tenor; Eric Le Sage, piano
Carl Maria von Weber
Los cuatro temperamentos al perder un amante
Julian Pregardien, tenor. Christoph Schnackertz, piano
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
Gioachino Rossini
Zelmira (Festival de Pésaro 2025)
Anastasia Bartoli, Marina Viotti, Lawrence Brownlee, Enea Scala
Marco Mimica y Gianluca Margheri.
Coro y Orquesta del Festival Rossini de Pesaro / Giacomo Sagripanti
19.00
Música para Bailar
Louis Couperin
“Gallarda”, de la Suite para clave en Fa mayor
Jacques Ogg, clave
Hugo Alfvén
“Sarabanda”, de la música incidental para Gustavo II Adolfo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg
Alfredo Casella
“Giga”, de Once piezas infantiles para piano
Ivo Bartoli, piano
Alexander Glazunov
“Gran vals”, del primer acto del ballet Raymonda, op.57
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Mozart Camargo Guarnieri
“Danza salvaje”, de Tres danzas para orquesta
Orquesta Sinfónica Nacional Simón Bolívar de Venezuela / MaximianoValdés
Pintín Castellanos
La puñalada
Baltazar Benítez, .guitarra
Alfredo Marcucci, bandoneón
Anton Arensky
“La bailarina”, Suite N°2 para dos pianos, “Siluetas”
Stephen Coombs e Ian Munro, piano
Richard Mills
“Presto”, de Danzas de la costa
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Richard Mills
Robert de Visée
“Courante”, de la Suite para tiorba en la menor
Xavier Díaz-Latorre, tiorba
Sándor Veress
“Dobbantús” de Cuatro danzas transilvanas
Camerata Bern / Thomas Zehtmair
Aram Jachaturian
“Danza de una muchacha egipcia”, del ballet Espartaco
Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / André Anichanov
John Hartmann
Polca de Arbuckle
Sergei Nakariakov, trompeta
Alexander Markovich, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Contradanza en Si bemol mayor, K.123
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Alexander Tansman
“Óberek”, de la Suite in modo polonico, para guitarra
Alain Prévost, guitarra
Carl Nielsen
“Danza india”, de la Suite Aladino
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt
Gioachino Rossini
La danza. Tarantella napolitana (arreglo de . L. Zetilberger)
I Salonisti
Aaron Copland
“Vals del sábado a la noche”, del ballet Rodeo
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati
Alberto Ginastera
“Danza del gaucho matrero”, de Tres danzas argentinas, op.2
Mirian Conti, piano
20.00
Momentos Musicales
Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18
Katia Buniatishvilil, piano
Orquesta Filarmónica de la República Checa / Paavo Järvi
Carlos Guastavino
Jeromita Linares
María Isabel Siewers, guitarra
Cuarteto Stamic de Praga
Carl Maria von Weber
Siete variaciones sobre un tema de la ópera Silvana, op.33
Eduard Brunner, clarinete
Gerhard Oppitz, piano
21.00
Frederic Lamond
Sinfonía en La mayor, op.3
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Francesco Maria Veracini
Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.1, Nº12
Luigi Mangiocavallo, violín
Claudio Ronco, chelo
Marco Mencoboni, clave
22.00
Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor, S.244, Nº2
Michele Campanella, piano
Franz Danzi
Concierto para chelo y orquesta en La mayor
Wolfgang Boettcher, chelo
Sinfonieta Berlín / Jorge Velazco
Wolfgang Amadeus Mozart
Selección de El rapto en el serallo, K.384
Diana Damrau, soprano
Anna Prohaska, soprano
Rolando Villazón, tenor
Paul Schweinester, tenor
Franz-Josef Selig, bajo
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin
23.00
Carl Nielsen
Quinteto de cuerdas en Sol mayor
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº10 en re menor, op.6, Nº10
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Gaetano Donizetti
Dos piezas para piano
Pietro Spada, piano