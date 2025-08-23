PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

23/08/2025

Programación Sábado 23 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz

Ken Fowser
Head start
Timeless

Gabriela Anders
It don’t mean a thing
Satin doll
Sweet Georgia Brown

David Brimer
Sophisticated stranger
Frankly speaking

Massimo Farao Trio
La vie en rose
A Paris

Fran Jeffries
I just found about love
Isn’t it a pity
Mine eyes

01.00
La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg
Sinfonía en do menor
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu

Claude Debussy
Preludios para piano. Segundo libro, L.123
Maurizio Pollini, piano

Malcolm Arnold
Cuarteto con oboe, op.61
The Nash Ensemble

Johann Sebastian Bach
Partita para violín Nº1 en si menor, BWV 1002
Hilary Hahn, violín

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Sergio Tiempo, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / Eduardo Marturet

Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"
Anne-Sophie Mutter, violín;
Mstislav Rostropovich, chelo;
Bruno Giurana, viola

Gabriel Fauré
Prisión, op.83, Nº1
Nuestro amor, op.23, Nº2
Otoño, op.18, Nº3
El secreto, op.23, Nº3
Barbara Hendricks, soprano;
Michel Dalberto, piano

Edward Elgar
Suite de Rey Arturo, música incidental
Bournemouth Sinfonietta / George Hurst

Johann Pachelbel
Canon y giga para tres violines y continuo en Re mayor
Camerata Basel / André Gabetta

Carl Ditters von Dittersdorf
Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor
Heinz Holliger, oboe
Camerata Bern / Thomas Füri
Frédéric Chopin
Impromptu para piano Nº3 en Sol bemol mayor, op.51
Impromptu para piano Nº4 en do sostenido menor, op.66 (póstumo), "Fantasía impromptu"
Claudio Arrau, piano

Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano N°1 en mi menor, op.38
Sol Gabetta, chelo;
Hélène Grimaud, piano

Henry Purcell
I bring you glad tidings
Paul Esswood, contratenor;
Ian Partridge, tenor;
Stafford Dean, bajo
London String Players / Roger Norrington
Coro Heinrich Schütz

Joseph Haydn
Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6
Alfred Brendel, piano

Alexander Borodin
Cuarteto Nº2 en Re mayor
Cuarteto de Cleveland

07.00
Momentos Musicales

Franz Schubert
Obertura en Do mayor, “En el estilo italiano”, Deutsch 591
Orquesta Sinfónica de Berlín / Hansjörg Schellenberger

Joseph Haydn
Sonata para piano Nro.53 en mi menor, Hoboken 16, Nro.34
Alfred Brendel, piano

François Couperin
Dúo para viola da gamba y contrabajo en Sol mayor
Rolf Döhler, viola da gamba
Barbara Sanderling, contrabajo

Zdenek Fibich
En el crepúsculo, Idilio para orquesta, op.39
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga

8.00

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3
Wilhelm Kempff, piano

Agostino Steffani (compositor, cantante y organista italiano, 1654-1728)
“Qui diligit Mariam”, motete para solistas, coro y orquesta
Salvo Vitale, bajo
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Franco Fagioli, contratenor
Coro de la Radio y Televisión Suiza-Italiana
Ensamble I Barocchisti / Diego Fasolis

Edward MacDowell
“Lancelot y Elaine”, poema sinfónico, op.25
Royal Philharmonic Orchestra / Karl Krueger

9.00

Johannes Brahms
Serenata Nro.1 en Re mayor, op.11. Versión para noneto de vientos y cuerdas
Ensamble Obligat de Hamburgo

Fernando Sor
“En el momento adecuado”, seis valses para guitarra op.51
Jeffrey McFadden, guitarra

10.00

James Cohn (compositor estadounidense, 1928-2021)
Concierto para trompeta y cuerdas, op.76
Manon Lafrance, trompeta
Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia / Vaktang Jordania

Hans Sitt
Hojas de album, seis piezas para viola y piano, op.39
Brett Deubner, viola
Caroline Fauchet, piano

Granville Bantock (compositor ingles, 1868-1946)
Sinfonía Nº3, “La diosa de Chipre”
Orquesta Royal Philharmonic / Vernon Handley

11.00

Sergei Rachmaninov
Etudes tableaux para piano, op.39
Vladimir Ashkenazy, piano

Giuseppe Tartini
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Alexis Kossenko, flauta y dirección
Orquesta Les Ambassadeurs

12.00

Ernest John Moeran
Sonata para violín y piano en mi menor
Donald Scotts, violín
John Talbot, piano

Leos Janácek
Suite de la ópera “Destino”
Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek

Engelbert Humperdinck
Cuarteto para cuerdas en Do mayor
Cuarteto de la Tonhalle de Zurich

13.00
Una Hora, un Artista (Julian Pregardien)

Richard Strauss
Epheu y Wasserrose, tercer y cuarto lied del ciclo Mädchenblumen Op. 22
Julian Pregardien, tenor; Christoph Schnackertz, piano

Robert Schumann
Dichterliebe Op.48
Julian Prégardien, tenor; Eric Le Sage, piano

Carl Maria von Weber
Los cuatro temperamentos al perder un amante
Julian Pregardien, tenor. Christoph Schnackertz, piano

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

Gioachino Rossini
Zelmira (Festival de Pésaro 2025)
Anastasia Bartoli, Marina Viotti, Lawrence Brownlee, Enea Scala
Marco Mimica y Gianluca Margheri.
Coro y Orquesta del Festival Rossini de Pesaro / Giacomo Sagripanti

19.00
Música para Bailar

Louis Couperin
“Gallarda”, de la Suite para clave en Fa mayor
Jacques Ogg, clave

Hugo Alfvén
“Sarabanda”, de la música incidental para Gustavo II Adolfo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Alfredo Casella
“Giga”, de Once piezas infantiles para piano
Ivo Bartoli, piano

Alexander Glazunov
“Gran vals”, del primer acto del ballet Raymonda, op.57
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Mozart Camargo Guarnieri
“Danza salvaje”, de Tres danzas para orquesta
Orquesta Sinfónica Nacional Simón Bolívar de Venezuela / MaximianoValdés

Pintín Castellanos
La puñalada
Baltazar Benítez, .guitarra
Alfredo Marcucci, bandoneón

Anton Arensky
“La bailarina”, Suite N°2 para dos pianos, “Siluetas”
Stephen Coombs e Ian Munro, piano

Richard Mills
“Presto”, de Danzas de la costa
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Richard Mills

Robert de Visée
“Courante”, de la Suite para tiorba en la menor
Xavier Díaz-Latorre, tiorba

Sándor Veress
“Dobbantús” de Cuatro danzas transilvanas
Camerata Bern / Thomas Zehtmair

Aram Jachaturian
“Danza de una muchacha egipcia”, del ballet Espartaco
Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / André Anichanov

John Hartmann
Polca de Arbuckle
Sergei Nakariakov, trompeta
Alexander Markovich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Contradanza en Si bemol mayor, K.123
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Alexander Tansman
“Óberek”, de la Suite in modo polonico, para guitarra
Alain Prévost, guitarra

Carl Nielsen
“Danza india”, de la Suite Aladino
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Gioachino Rossini
La danza. Tarantella napolitana (arreglo de . L. Zetilberger)
I Salonisti

Aaron Copland
“Vals del sábado a la noche”, del ballet Rodeo
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Alberto Ginastera
“Danza del gaucho matrero”, de Tres danzas argentinas, op.2
Mirian Conti, piano

20.00
Momentos Musicales

Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18
Katia Buniatishvilil, piano
Orquesta Filarmónica de la República Checa / Paavo Järvi

Carlos Guastavino
Jeromita Linares
María Isabel Siewers, guitarra
Cuarteto Stamic de Praga

Carl Maria von Weber
Siete variaciones sobre un tema de la ópera Silvana, op.33
Eduard Brunner, clarinete
Gerhard Oppitz, piano

21.00

Frederic Lamond
Sinfonía en La mayor, op.3
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Francesco Maria Veracini
Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.1, Nº12
Luigi Mangiocavallo, violín
Claudio Ronco, chelo
Marco Mencoboni, clave

22.00

Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor, S.244, Nº2
Michele Campanella, piano

Franz Danzi
Concierto para chelo y orquesta en La mayor
Wolfgang Boettcher, chelo
Sinfonieta Berlín / Jorge Velazco

Wolfgang Amadeus Mozart
Selección de El rapto en el serallo, K.384
Diana Damrau, soprano
Anna Prohaska, soprano
Rolando Villazón, tenor
Paul Schweinester, tenor
Franz-Josef Selig, bajo
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

23.00

Carl Nielsen
Quinteto de cuerdas en Sol mayor
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

George Frideric Handel
Concerto grosso Nº10 en re menor, op.6, Nº10
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Gaetano Donizetti
Dos piezas para piano
Pietro Spada, piano