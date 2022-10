Programación Sábado 22 de Octubre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Antonio Adolfo

Emaú

Minor chord

Quiana Lynell

We are

Trying times

Hip shaking momma

Mark Lettieri

Crystal palace

Slant

Carin Lundin

Get happy

Tribute to Miss A

I’ve got a heart full of rhythm

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Gabriel Fauré

Elegía para chelo y piano en do menor, op.24 (versión chelo y orquesta)

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº11 en Si bemol mayor, op.6, Nº11

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Maurice Ravel

Vocalise-estudio en forma de habanera

Jessye Norman, soprano;

Geoffrey Parsons, piano

Francesco Corbetta

Suite para guitarra en la menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Henry Purcell

King Arthur, Z.628. Segundo acto

Véronique Gens, soprano;

Claron McFadden, soprano;

Sandrine Piau, soprano;

Iain Paton, tenor; Jonathan Best, bajo

Les Ars Florissants / William Christie

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12

Evgeny Kissin, piano

Alexander Scriabin

Sinfonía Nº3 en do menor, op.43, "El poema divino"

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Kirill Kondrashin

Ludwig van Beethoven

Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2

Trío Beaux Arts

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Clara Schumann

Tres romances para piano, op.11

Isata Kanneh-Mason, piano

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº5 en Fa mayor, op.76

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Claude Debussy

Petite Suite, L.65. Mov.III: Minuet (arreglo para chelo y piano)

Miklós Perenyi, chelo;

Zoltán Kocsis, piano

07.00

Momentos Musicales

Carl Maria von Weber

Obertura de El señor de los espíritus, op.27

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johann Pachelbel

Canon y giga en Re mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Joseph Haydn

Primer movimiento (Moderato) de la Sinfonía Nº42 en Re mayor, Hob.I:42

L´estro armonico / Derek Solomons

Hector Berlioz

Segundo movimiento de la Sinfonía fantástica, op.14, "Episodios de la vida de un artista"

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Michael Tilson Thomas

Julius Fučik

Vals “Leyendas del Danubio”

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía en La mayor, Wq 182 Nº4

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Charles Koechlin

Sonata para piano y flauta, op.52

Fenwick Smith, flauta; Martin Amlin, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura de la suite en Do mayor, TWV 55:C3, "Música acuática"

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de “Mitridate, ré di Ponto”, K.87

Les Violons du Roy / Bernard Labadie

Jean-Philippe Rameau

Selección de la Suite orquestal de la tragedia lírica “Dardanus”

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Samuel Barber

Música de verano para quinteto de vientos, op.31

Quinteto de Vientos de Bergen

Franz Schubert

Allegro de la Sonata para piano en La mayor, D.664

Evgeny Zarafiants, piano

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Il Signor Bruschino

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Laura Novoa)

20.00

Complemento musical

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)