PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

21/03/2026

Programación Sábado 21 de marzo

00.00
La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº12 en La bemol mayor, op.26
Sviatoslav Richter, piano

Camille Saint-Saëns
Sonata para chelo y piano Nº1 en do menor, op.32
Dúo Drinkall-Baker

Georg Philipp Telemann
Cuarteto París Nº5, Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor, TWV 43:e1
Freiburger Barockorchester Consort

Sergei Rachmaninov
Suite para dos pianos Nº2, op.17
Martha Argerich, piano;
Alexandre Rabinovitch, piano

Franz Ignaz Beck
Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº4
Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

Dmitri Kabalevsky
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en sol menor, op.49
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Franz Schubert
Tres piezas para piano, D.946
Maria João Pires, piano

William Cornysh
My love she mourn'th
Edmund Turges
Enforce yourself as God's own knight
Pro Cantione Antiqua de Londres

Antonin Dvorák
Cipreses, para cuarteto de cuerdas, B.152
Cuarteto Hagen

Franz Berwald
Sinfonía Nº1 en sol menor, "Seria"
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Johann Sebastian Bach
Partita para violín Nº1 en si menor, BWV 1002
Hilary Hahn, violín

Carl Maria von Weber
Quinteto con clarinete en Si bemol mayor, op.34
Benny Goodman, clarinete
Cuarteto Berkshire

Edvard Grieg
Sinfonía en do menor
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu

Marin Marais
Las folías de España
Laurence Dreyfus, viola da gamba;
Ketil Haugsand, clave

Béla Bartók
Rapsodia para violín y orquesta Nº2, Sz.90
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Vincent D'Indy
Coral variado para saxo y orquesta, op.55 (arr. del compositor)
Claude Delangle, saxo alto;
Odile Delangle, piano

Wilhelm Stenhammar
Cuarteto Nº2 en do menor, op.14
Cuarteto de Copenhague

Alexander Scriabin
Diez mazurcas para piano, op.3
Nathalie Bera-Tagrine, piano

07.00
Momentos Musicales

Alexander Glazunov
Balada en Fa mayor, op.78
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Odisseiy Dimitriedi

Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp

Franz Schubert
Sonata en la menor, Deutsch 784
Radu Lupu, piano

Albert Roussel
Rapsodia flamenca, op.56
Orquesta Filarmónica Estatal de Renania Palatinado / Pierre Stoll

08.00

Georg Frideric Handel
Selección de arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”
Nathalie Stutzmann, contralto
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Amanda Maier
Concierto para violín y orquesta en re menor
Gregory Maytan, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498
Gervase de Peyer, clarinete
Cecil Aronowitz, viola
Lamar Crowson, piano

09.00

Arthur Honeggger
Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas
Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº8 en mi menor, op.59, Nº2, "Razumovsky Nº2"
Cuarteto Emerson

Francesco Geminiani
Concerto grosso en re menor Nº6
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

10.00

Frédéric Chopin
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65
Sol Gabetta, chelo
Bertrand Chamayou, piano

Ottorino Respighi
Suite del ballet “Belkis, la reina de Saba”
Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

11.00
Va pensiero (Claudio Zin)

12.00

Arnold Bax
Concierto para chelo y orquesta
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Erik Satie
Preludios del hijo de las estrellas
Aldo Ciccolini, piano

Johann Friedrich Fasch
Cuarteto para dos oboes, fagot y contínuo en re menor
Camerata Köln

13.00
Una Hora, un Artista

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Bedřich Smetana
“Polca”, de La novia vendida
Orquesta Sinfónica de Praga / Jiří Bělohlávek

Maurice Ravel
“Forlana”, de Le tombeau de Couperin
Bertrand Chamayou, piano

Igor Stravinsky
“Danza rusa”, del ballet Petrushka
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez

Camille Saint-Saëns
“Danzas de las sacerdotisas de Dagón”, de la ópera Sansón y Dalila
Orquesta de París / Daniel Barenboim

Anónimo italiano (s.XIV)
Comienzo de alegría, estampida
Ensamble Unicorn de Viena

John Adams
“Judah to Ocean”, del Libro de presuntas danzas de John
Cuarteto Kronos

Josef Strauss
Sin preocupaciones, op.271, polca rápida
Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan
Grabado en vivo durante el Concierto de Año Nuevo de 1987

Héctor Berlioz
“Fiesta en casa de los Capuleto”, de la sinfonía dramática Romeo y Julieta, op.17
Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis

Julián Aguirre
Huella, op.49, para piano
Alfredo Corral, piano

Mikail Ippolitov-Ivanov
“Lezghinka”, de Bosquejos caucásicos. Suite N°2, op.43, "Iveria"
Orquesta Filarmónica de Armenia / Loris Tjeknavorian

Edvard Grieg
Slat, op.72, N°14
Einar Steen Nøkleberg, piano

Wolfgang AmdeusMozart
“Minué” del Cuarteto en La mayor para flauta y cuerdas, K.298
Carol Wincenc, flauta
Cuarteto Emerson

Manuel de Falla
“Danza N°2”, de la ópera La vida breve
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

20.00
Momentos Musicales

Johann Baptist Vanhal
Sinfonía en Do mayor, "Il Comista"
Orquesta ‘Sinfonía Nicolaus Esterházy’ / Uwe Grodd

Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.22
Ian Hobson, piano
Sinfonia da Camera de Illinois / Ian Hobson

Franz Schubert
Cuarteto Nº5 en Si bemol mayor, D.68
Cuarteto Melos

21.00

George Frideric Handel
Sonata en trío para dos violines y continuo en Mi mayor, HWV 394
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave

William Yeates Hurlstone
El espejo mágico
Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Gioachino Rossini
“Largo al factotum", "Una voce poco fa" y "La callunnia è un venticello" de El Barbero de Sevilla
Teresa Berganza, mezzosoprano
Hermann Prey, barítono
Paolo Montarsolo, bajo
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Johann Spech 
Cuarteto para cuerdas Nº2 en Mi bemol Mayor, op.2, Nº2
Le Festetics Quartet

Max Bruch
Concierto para violín y orquesta Nº1 en sol menor, op.26
Julia Fischer, violín
Orquesta Tonhalle de Zurich / David Zinman

23.00

Hugo Alfvén 
Rapsodia sueca Nº3, op.47
Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Stig Westerberg

Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op.126
Nelson Goerner, piano

Ástor Piazzolla
Adiós Nonino
Quinteto Astor Piazzolla

Antonin Dvorák
Selección de los Duetos moravos, op.32
Judith Mok, soprano
Susanna Moncayo, mezzosoprano
Fernando Pérez, piano