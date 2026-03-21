Programación Sábado 21 de marzo

00.00
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº12 en La bemol mayor, op.26
Sviatoslav Richter, piano
Camille Saint-Saëns
Sonata para chelo y piano Nº1 en do menor, op.32
Dúo Drinkall-Baker
Georg Philipp Telemann
Cuarteto París Nº5, Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor, TWV 43:e1
Freiburger Barockorchester Consort
Sergei Rachmaninov
Suite para dos pianos Nº2, op.17
Martha Argerich, piano;
Alexandre Rabinovitch, piano
Franz Ignaz Beck
Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº4
Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward
Dmitri Kabalevsky
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en sol menor, op.49
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
Franz Schubert
Tres piezas para piano, D.946
Maria João Pires, piano
William Cornysh
My love she mourn'th
Edmund Turges
Enforce yourself as God's own knight
Pro Cantione Antiqua de Londres
Antonin Dvorák
Cipreses, para cuarteto de cuerdas, B.152
Cuarteto Hagen
Franz Berwald
Sinfonía Nº1 en sol menor, "Seria"
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Johann Sebastian Bach
Partita para violín Nº1 en si menor, BWV 1002
Hilary Hahn, violín
Carl Maria von Weber
Quinteto con clarinete en Si bemol mayor, op.34
Benny Goodman, clarinete
Cuarteto Berkshire
Edvard Grieg
Sinfonía en do menor
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu
Marin Marais
Las folías de España
Laurence Dreyfus, viola da gamba;
Ketil Haugsand, clave
Béla Bartók
Rapsodia para violín y orquesta Nº2, Sz.90
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez
Vincent D'Indy
Coral variado para saxo y orquesta, op.55 (arr. del compositor)
Claude Delangle, saxo alto;
Odile Delangle, piano
Wilhelm Stenhammar
Cuarteto Nº2 en do menor, op.14
Cuarteto de Copenhague
Alexander Scriabin
Diez mazurcas para piano, op.3
Nathalie Bera-Tagrine, piano
07.00
Momentos Musicales
Alexander Glazunov
Balada en Fa mayor, op.78
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Odisseiy Dimitriedi
Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp
Franz Schubert
Sonata en la menor, Deutsch 784
Radu Lupu, piano
Albert Roussel
Rapsodia flamenca, op.56
Orquesta Filarmónica Estatal de Renania Palatinado / Pierre Stoll
08.00
Georg Frideric Handel
Selección de arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”
Nathalie Stutzmann, contralto
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
Amanda Maier
Concierto para violín y orquesta en re menor
Gregory Maytan, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498
Gervase de Peyer, clarinete
Cecil Aronowitz, viola
Lamar Crowson, piano
09.00
Arthur Honeggger
Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas
Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº8 en mi menor, op.59, Nº2, "Razumovsky Nº2"
Cuarteto Emerson
Francesco Geminiani
Concerto grosso en re menor Nº6
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken
10.00
Frédéric Chopin
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65
Sol Gabetta, chelo
Bertrand Chamayou, piano
Ottorino Respighi
Suite del ballet “Belkis, la reina de Saba”
Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon
11.00
Va pensiero (Claudio Zin)
12.00
Arnold Bax
Concierto para chelo y orquesta
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Erik Satie
Preludios del hijo de las estrellas
Aldo Ciccolini, piano
Johann Friedrich Fasch
Cuarteto para dos oboes, fagot y contínuo en re menor
Camerata Köln
13.00
Una Hora, un Artista
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Bedřich Smetana
“Polca”, de La novia vendida
Orquesta Sinfónica de Praga / Jiří Bělohlávek
Maurice Ravel
“Forlana”, de Le tombeau de Couperin
Bertrand Chamayou, piano
Igor Stravinsky
“Danza rusa”, del ballet Petrushka
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez
Camille Saint-Saëns
“Danzas de las sacerdotisas de Dagón”, de la ópera Sansón y Dalila
Orquesta de París / Daniel Barenboim
Anónimo italiano (s.XIV)
Comienzo de alegría, estampida
Ensamble Unicorn de Viena
John Adams
“Judah to Ocean”, del Libro de presuntas danzas de John
Cuarteto Kronos
Josef Strauss
Sin preocupaciones, op.271, polca rápida
Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan
Grabado en vivo durante el Concierto de Año Nuevo de 1987
Héctor Berlioz
“Fiesta en casa de los Capuleto”, de la sinfonía dramática Romeo y Julieta, op.17
Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis
Julián Aguirre
Huella, op.49, para piano
Alfredo Corral, piano
Mikail Ippolitov-Ivanov
“Lezghinka”, de Bosquejos caucásicos. Suite N°2, op.43, "Iveria"
Orquesta Filarmónica de Armenia / Loris Tjeknavorian
Edvard Grieg
Slat, op.72, N°14
Einar Steen Nøkleberg, piano
Wolfgang AmdeusMozart
“Minué” del Cuarteto en La mayor para flauta y cuerdas, K.298
Carol Wincenc, flauta
Cuarteto Emerson
Manuel de Falla
“Danza N°2”, de la ópera La vida breve
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner
20.00
Momentos Musicales
Johann Baptist Vanhal
Sinfonía en Do mayor, "Il Comista"
Orquesta ‘Sinfonía Nicolaus Esterházy’ / Uwe Grodd
Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.22
Ian Hobson, piano
Sinfonia da Camera de Illinois / Ian Hobson
Franz Schubert
Cuarteto Nº5 en Si bemol mayor, D.68
Cuarteto Melos
21.00
George Frideric Handel
Sonata en trío para dos violines y continuo en Mi mayor, HWV 394
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave
William Yeates Hurlstone
El espejo mágico
Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite
Gioachino Rossini
“Largo al factotum", "Una voce poco fa" y "La callunnia è un venticello" de El Barbero de Sevilla
Teresa Berganza, mezzosoprano
Hermann Prey, barítono
Paolo Montarsolo, bajo
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Johann Spech
Cuarteto para cuerdas Nº2 en Mi bemol Mayor, op.2, Nº2
Le Festetics Quartet
Max Bruch
Concierto para violín y orquesta Nº1 en sol menor, op.26
Julia Fischer, violín
Orquesta Tonhalle de Zurich / David Zinman
23.00
Hugo Alfvén
Rapsodia sueca Nº3, op.47
Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Stig Westerberg
Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op.126
Nelson Goerner, piano
Ástor Piazzolla
Adiós Nonino
Quinteto Astor Piazzolla
Antonin Dvorák
Selección de los Duetos moravos, op.32
Judith Mok, soprano
Susanna Moncayo, mezzosoprano
Fernando Pérez, piano