Programación Sábado 21 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Carnegie Hall Jazz Band

In the mood

Shiny stockings

Michelle Garibay Carey

Song for my father

My favorite things

Everything must change

Gallowstreet

Dark snow

Phil Woods y Franco D’andrea

Summertime

It ain’t necessarily so

Chris Connor

Stella by starlight

Lullaby of Birdland

Ridin’ high

01.00

La Trasnoche Clásica

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola; Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

George Frideric Handel

Rinaldo, HWV 7. "Lascia ch'io pianga"

Jessye Norman, soprano;

Geoffrey Parsons, piano

Ottorino Respighi

Sonata para violín y piano en si menor

Kyung Wha Chung, violín

Krystian Zimerman, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, "Heroica"

Orquesta Filarmónica de Hungría / Janos Ferencsik

Domenico Scarlatti

Sonata en re menor, K.77

Gergely Sárközy, clave laúd

Ignaz Pleyel

Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

John Corigliano

Concierto para piano y orquesta

Barry Douglas, piano

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160, D.802

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Cesar Franck

Trío Nº2, op.1, Nº2, M.2, "Trío de salón"

Mariana Sirbu, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

Franz Liszt

Años de peregrinación, S.160, Suiza

Alfred Brendel, piano

Charles Villiers Stanford

Sinfonía Nº3 en fa menor, "Irlandesa", op.28

Orquesta de Ulster / Vernon Handley

William Byrd

Fantasía Nº2

Rose Consort of viols

Frédéric Chopin

Impromptu para piano Nº1 en La bemol mayor, op.29

Impromptu para piano Nº2 en Fa sostenido mayor, op.36

Impromptu para piano Nº3 en Sol bemol mayor, op.51

Impromptu para piano Nº4 en do sostenido menor, op.66 (póstumo), "Fantasía impromptu"

Claudio Arrau, piano

07.00

Momentos Musicales

Daniel-Francois Auber

Obertura de la ópera cómica “Fra diávolo”

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Sergei Rachmaninov

Cinco etudes tableaux, op.39: Nº6 a 10

Vladimir Ashkenazy, piano

Emanuel Elenescu

Rapsodia rumana para violín y orquesta

Orquesta de la Radio y Televisión Rumana / Ion Voicu

Frédéric Chopin

Andante spianato y gran polonesa para piano y orquesta en Mi bemol mayor, op.22

Jan Lisiecki, piano

Orquesta de la NDR-Elbphilharmonie / Krzysztof Urbanski

08.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.496

Trio Beaux Arts

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel

09.00

Vincent D’indy

Lied para chelo y orquesta, op.19

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara Inglesa / Yan Pascal Tortelier

Isaac Albéniz

Cuarto cuaderno de la suite Iberia

Nelson Goerner, piano

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en sol menor, op.137, Nº3, D.408

Fabio Biondi, violín

Olga Tverskaya, piano

Antonio Vivaldi

“Se lento ancora il fulmine”, de la ópera Argippo

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Ensamble Matheus / Jean-Christophe Spinosi

10.00

Josef Myslivecek

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor

Shizuka Ishikawa, violín

Orquesta de Cámara Dvorák / Libor Pesek

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor, Hob.16, Nº50

Emanuel Ax, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Orquesta Filarmónica de Moscú / Dmitri Kitaenko

11.00

Johann Sebastian Bach

Fantasía cromática y fuga en re menor BWV 903

Maria Tipo, piano

Georges Bizet

Fragmentos de la música incidental para La arlesiana

Orquesta de Cámara Saint Paul / Christopher Hogwood

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Sol mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

12.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía N°4 en fa menor

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Vasily Petrenko

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo Nº3 en Sol mayor, op.2, Nº3

Trío Locatelli

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Krystian Zimerman

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Alessandro Scarlatti

“Minué”, del Concerto grosso N°5 en re menor a siete partes

Europa Galante / Fabio Biondi

Joaquín Turina

“Danza de la seducción”, de Danzas gitanas, op.55, N°2 (versión para piano)

Joaquín Achúcarro, piano

John Dowland

Gallarda del rey de Dinamarca

René Clémencic, flauta dulce

András Kecskés, laúd

Modest Mussorgsky

“Gopak”, de la ópera La feria de Sorochinsky

Orquesta Filarmónica de Viena / Valery Gergiev

Avner Dorman

Danza azerbaiyana, para piano

Eliran Avni, piano

Heinrich Ignaz Franz Biber

“Sarabanda”, de la Suite N°1, de colección Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Heitor Villa-Lobos

“Danza de los indios”, de La selva del Amazonas

Coro de la Orquesta Sinfónica de San Pablo

Orquesta Sinfónica de San Pablo / John Neschling

Frédéric Chopin

Mazurca en fa sostenido menor, op.6, N°1

Arthur Rubinstein, piano

Frederic Lamond

Danza de la espada

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Erwin Schulhoff

“Charleston”, N°1 de Cinco estudios de jazz para piano

Kathryn Stott, piano

Darius Milhaud

“Beguine”, de El baile de Martinica, op.249, para dos pianos

Stephen Coombs y Arthur Pizarro, piano

Luigi Cherubini

Contradanza

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Andrea Falconieri

Baile de los dichos diablos

Ensamble Fitzwilliam

Manolis Kalomiris

“Ballos”, de Tres danzas griegas

Orquesta del Estado de Atenas / Byron Fidetzis

Carlo Ambroggio Lonati

“Giga”, de la Sonata N°8

Música Antigua Köln

Arthur Honegger

“Chacona de la emperatriz”, de la música incidental para la película Napoleón

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adriano

Juan García de Zespedes

Ay que me abraso, guaracha

La Capella Reial de Catamunya

Hespèrion XXI / Jordi Savall

20.00

Momentos Musicales