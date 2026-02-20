Programación Sábado 21 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica
Claude Debussy
Cuarteto Nº1 en sol menor, L.85
Cuarteto Kodály
John Dowland
His golden locks Time hath to silver turned
Emma Kirkby, soprano;
Anthony Rooley, laúd
Harald Saeverud
Barcarola de una noche de verano para orquesta, op.14, Nº6
Orquesta Sinfónica de Stavanger / Ole Kristian Ruud¨
Federico Mompou
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin
Daniil Trifonov, piano
Giovanni Girolamo Kapsberger
Canarios
Alessandro Piccinini
Toccata y chacona
Rolf Lislevand, tiorba
Frédéric Chopin
Andante spianato y gran polonesa para piano en Mi bemol mayor, op.22
Artur Rubinstein, piano
César Franck
Sinfonía en re menor, M.48
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel
Lucas Ruiz de Ribayaz
Españoleta
Magdalena Kozena, mezzosoprano
Private Musicke / Pierre Pitzi
Erik Satie
Gnossienne Nº1
Gnossienne Nº2
Gnossienne Nº3
Alexandre Tharaud, piano
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº109 en Mi bemol mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
Dmitri Shostakovich
Cuarteto Nº6 en Sol mayor, op.101
Cuarteto Borodin
Joseph Joachim Raff
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.153, “En el bosque”
Orquesta Filarmónica del Estado de Eslovaquia / Urs Schneider
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Mischa Maisky, chelo
Martha Argerich, piano
Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Murray Perahia, piano
George Frideric Handel
Concierto para arpa y orquesta en Si mayor, op.4, Nº6
Lily Laskine, arpa
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard
Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi
Joaquín Malats
Serenata española (transcripción para guitarra)
Marcelo Galliano, guitarra
Giuseppe Maria Cambini
Quinteto de vientos Nº2 en re menor
Quinteto de Vientos Avalon
Marin Marais
Suite para viola y bajo continuo en si menor
Laurence Dreyfus, viola da gamba;
Ketil Haugsand, clave
Franz Liszt
Estudio de ejecución trascendental en Re bemol mayor, S.139, Nº11: "Armonías de la tarde"
Leslie Howard, piano
Frank Bridge
Sonata para chelo y piano en re menor
Oystein Birkeland, chelo;
Vebjorn Anvik, piano
Nicola Porpora
Sinfonía de cámara en mi menor, op.2, Nº5
Guy Delvauz, clave
Artifizii Musicali
Francis Poulenc
Las veladas de Nazelles
Pascal Rogé, piano
07.00
Momentos Musicales
Wolfgang Amadeus Mozart
Dos marchas en Re mayor, K.335
Orquesta del Mozarteum de Salzburgo / Hans Graf
Maurice Ravel
Mi madre la oca
Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a cuatro manos
Francesco Geminiani
Sonata para guitarra, chelo y clave en Re mayor, Nº3 de “El arte de tocar la guitarra”
Lászlo Szendrey-Karper, guitarra
Ede Banda, chelo
János Sebestyén, clave
Nicolai Rimsky-Korsakov
Suite de la opera El Zar Saltán
Orquesta Filarmónica de Armenia / Yuri Boghosian
08.00
Felix Mendelssohn
Concierto Nº1 para piano y orquesta en sol menor, op.25
Cyprien Katsaris, piano
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Gioachino Rossini
“Cessa di più resistere”, de la ópera El barbero de Sevilla
Javier Camarena, tenor
Les Musiciens du Prince / Gianluca Capuano
Arturo Márquez
Danzón Nº2
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar / Gustavo Dudamel
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, Catálogo Bach 807
Martha Argerich, piano
09.00
Piotr Ilich Chaikovsky
El lago de los cisnes, suite op.20a
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38
Boris Berman, piano
Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta, oboe d'amore, viola d'amore y orquesta, número de catálogo 53
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
10.00
Franz von Suppé
Obertura de la opereta Poeta y aldeano
Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta
Joseph Haydn
Cuarteto para cuerdas Nº60 en Sol mayor, op.76
Cuarteto Amadeus
Aram Jachaturián
Concierto-rapsodia para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.102
Oxana Yablonskaya, piano
Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky
11.00
Franz Schubert
Cuatro momentos musicales, D.780: Nros.2,4,5 y 6
Daniel Barenboim, piano
Edouard Lalo
Sinfonía española para violín y orquesta en re menor, op.21
Joshua Bell, violín
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
12.00
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti
Henry Vieuxtemps
Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36
Lars Anders Tomter, viola
Havard Gimse, piano
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Barbara Hannigan
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Momentos Musicales
Charles Gounod
Sinfonía Nº1 en Re mayor
Orquesta Sinfónica de Islandia / Yan Pascal Tortelier
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"
Patricia Kopatchinskaja, violín
Fazil Say, piano
20.00
Richard Strauss
Concierto para corno y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.11
Robert Langbein, corno
Staatskapelle Dresden / Christian Thielemann
Edvard Grieg
Sonata para chelo y piano en la menor, op.36
Raphael Wallfisch, chelo
John York, piano
Ralph Vaughan Williams
Suite de canciones folklóricas inglesas para banda militar
Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick
21.00
Marin Marais
Tercera lección de tinieblas
Montserrat Figueras, soprano
María Cristina Kiehr, soprano
Ensamble instrumental dirigido por Jordi Saball
Luigi Boccherini
Quinteto para cuerdas en Sol mayor, op.60, Nº5
Ensamble 415 / Chiara Banchini
Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25
Ingrid Fliter, piano
Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez
22.00
Franz Berwald
Trío con piano Nº3 en re menor
Ilona Prunyi, piano
András Kiss, violín
Csaba Onczay, chelo
Aaron Copland
Sinfonía de Danza
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati
Carl Philipp Emanuel Bach
Doble concierto para fortepiano, clave y orquesta
Richard Fuller, fortepiano
Martin Haselböck, clave
Wiener Akademie
23.00
Wilhelm Friedemann Bach
Sonata para viola y clave en do menor
Tomás Tichauer, viola
Mónica Cosachov, clave
Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.46
Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Zdenek Kosler