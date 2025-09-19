Programación Sábado 20 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Jeremy Pelt

Be the light

Soundtrack

Somi

House of the rising sun

Love tastes like strawberries

A piece of ground

Jazcur

Caminando

Samba kanuta

Gene Harris

Nobody knows you when you’re down and out

Until the real thing comes along

Nat King Cole

Walkin my baby back home

Ballerina

I just found out about love

01.00

La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Maria João Pires, piano

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en re menor, op.3, Nº3

Sabine Dreier, flauta traversa;

Peter Spohr, flauta traversa;

Rhoda Patrick, fagot;

Tatjana Geiger, clave

Benjamin Britten

Passacaglia de la ópera Peter Grimes, op.33b

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Antonin Dvořák

Rusalka. Canción a la luna

Lucia Popp, soprano

Orquesta de la Radio de Munich / Stefan Soltesz

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"

Cuarteto Juilliard

Carl Stamitz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Kurt Weill

Suite de La ópera de los tres centavos

The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck

Johann Kaspar Mertz

Fantasía húngara, op.65, Nº1, de Tres piezas, op.65

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Carl Reinecke

Trío para clarinete, viola y piano en La mayor, op.264

Ulf Rodenhäuser, clarinete;

Hermann Voss, viola;

Helmut Deutsch, piano

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Martha Argerich, piano

Claudio Monteverdi

Magnificat

Jill Gome y Felicity Palmer, sopranos;

James Bowman, contratenor; Robert Tear y Philip Langridge, tenores;

John Shirley-Quirk, barítono;

Michael Rippon, bajo

Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Edward Elgar

Serenata para cuerdas en mi menor, op.20

Camerata Bern / Thomas Füri

Vincenzo Bellini

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Roger Lord, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Alexander Glazunov

Tres estudios para piano, op.31

Tatjana Franová, piano

Michel Richard Delalande

Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets

Orqeusta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.496

Trío Beaux Arts

George Frideric Handel

Ariodante, HWV 33. "Scherza infida"

Franco Fagioli, contratenor

Il Pomo d'Oro / Zefira Valova

07.00

Momentos Musicales

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Georges Bizet

Juegos infantiles, pequeña suite para orquesta, op.22

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek (zenek) Kosler

Charles-Valentin Alkan

Dos piezas para piano: Barcarola y El festín de Esopo

Marc-André Hamelin, piano

Frederick Delius

“Paris, canción para una gran ciudad”, nocturno para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

08.00



Joseph Haydn

Recitativo, aria y dúo final del Acto I de la ópera “Armida”

Cecilia Bártoli, mezzosoprano

Christoph Prégardien, tenor

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Eder

09.00



Ottorino Respighi

Concierto para oboe, trompeta, violín, piano y cuerdas

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Marcello Viotti

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Nelson Freire, piano

10.00

Gustav Holst

6 canciones sobre “La Princesa”, poema del escritor inglés Alfred Tennyson, op.20

Voces femeninas del coro Holst Singers

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Franz Liszt

Hungaria, poema sinfónico Nº9

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

11.00

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra Nº9 en Do mayor

Pepe Romero, guitarra

Ensamble de Cámara de la Academy of St.Martin in the Fields

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

12.00

Carl Reinecke

Sinfonía Nº1 en La mayor, op.79

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter

Sergei Rachmaninov

Tres nocturnos para piano

Howard Shelley, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en Si bemol mayor, op.6, Nº7

I Musici

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Daniil Trifonov

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Jacques Offenbach

Obertura del ballet Alegría parisina (arreglo de Manuel Rosenthal)

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Heinrich Franz Ignaz von Biber

Giga, a cinco partes

La Follia Salzburg

John Adams

“Dogjam”, N°3, del Libro de presuntas danzas de John

Cuarteto Kronos

Francesco Corbetta

“Minué”, de La guitarra real

Jakob Lindberg, guitarra barroca

Edward Elgar

“Danza de los guerreros”, de la Suite La corona de la India, op.66a

Orquesta Filarmónica de Londres / Daniel Barenboim

Claude Debussy

“Golliwogg's Cakewalk”, de la Suite Children’s Corner, para piano

Jean-Yves Thibaudet, piano

George Frideric Handel

“Sarabanda”, de la Suite N°3 en Sol mayor de Música acuática

The English Concert / Trevor Pinnock

Carl Orff

“Danza”, de Carmina Burana

Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

Adolfo Mejía

Bambuco en mi menor, para guitarra

Andrés Figueroa Puerto, guitarra

Anónimo

Danzas de la colección de Anna Keczer Szirmay (s. XVII)

Collegium Musicum de Budapest

Ernesto Lecuona

“La mulata”, N°5 de Danzas cubanas del siglo XIX

Pierre Solot, piano

Johann Nepomuk Hummel

“Coda”, de Doce valses y coda

London Mozart Players / Howard Shelley

John Dowland

Pavana

Nigel North, laúd

Antonio Salieri

“Minué”, de la Sinfonía “El día del onomástico”

London Mozart Players / Matthias Bamert

Pablo de Sarasate

“Zapateado”, de Danzas españolas para violín y piano, op.23, Nº2

Vadim Repin, violín

Alexander Markovich, piano

Johann Strauss II

Polca de la cacería, op.373

Orquesta Filarmónica de Viena / Willi Boskovsky

Jean-Baptiste Lully

Sarabanda

Ensamble Barroco Arcadia / Kevin Mellon

Yasuji Kiyose

Danzas de las Islas Ryūkyū (N°2)

Noriko Ogawa, piano

Sándor Veress

“Lasu”, de Cuatro danzas de Transilvania

Orquesta de Cámara de Australia / Richard Tognetti

Aram Jachaturián

“Danza de Nuneh y Karen”, del ballet Gayaneh

Orquesta de la Radio de la Unión Soviética / Jansug Kakhidze

20.00

Momentos Musicales

Edouard Lalo

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.20

Olivier Charlier, violín

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

Ludwig van Beethoven

Gran fuga en Si bemol mayor, op.133

Cuarteto Alban Berg

21.00

Georges Bizet

Sinfonía en Do mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Heinrich Franz von Biber

Partita VII de Harmonia Artificioso-Ariosa

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Gioachino Rossini

"Nacqui all'affanno e al pianto" de la ópera La Cenicienta

Vivica Genoux, soprano

Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi / Manlio Benzi

22.00

Modest Mussorgsky

Cuadros de una exposición

Misha Dichter, piano

Francesco Biscogli

Concierto para oboe, trompeta, fagot y orquesta

Gábor Dienes, oboe

Päl Petz, trompeta

Läslö Hara, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

23.00

William Alwyn

Trío de cuerdas

Cuarteto de Londres

Juan Crisóstomo de Arriaga

Sinfonía en Re mayor

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Franz Schubert

Selección de canciones

Florian Boesch, barítono

Roger Vignoles, piano