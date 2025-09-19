Programación Sábado 20 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
Jeremy Pelt
Be the light
Soundtrack
Somi
House of the rising sun
Love tastes like strawberries
A piece of ground
Jazcur
Caminando
Samba kanuta
Gene Harris
Nobody knows you when you’re down and out
Until the real thing comes along
Nat King Cole
Walkin my baby back home
Ballerina
I just found out about love
01.00
La Trasnoche Clásica
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Maria João Pires, piano
Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan
Anna Bon di Venezia
Trío para dos flautas y bajo continuo en re menor, op.3, Nº3
Sabine Dreier, flauta traversa;
Peter Spohr, flauta traversa;
Rhoda Patrick, fagot;
Tatjana Geiger, clave
Benjamin Britten
Passacaglia de la ópera Peter Grimes, op.33b
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Antonin Dvořák
Rusalka. Canción a la luna
Lucia Popp, soprano
Orquesta de la Radio de Munich / Stefan Soltesz
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"
Cuarteto Juilliard
Carl Stamitz
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Kurt Weill
Suite de La ópera de los tres centavos
The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck
Johann Kaspar Mertz
Fantasía húngara, op.65, Nº1, de Tres piezas, op.65
Lásló Szendrey-Karper, guitarra
Carl Reinecke
Trío para clarinete, viola y piano en La mayor, op.264
Ulf Rodenhäuser, clarinete;
Hermann Voss, viola;
Helmut Deutsch, piano
Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55
Martha Argerich, piano
Claudio Monteverdi
Magnificat
Jill Gome y Felicity Palmer, sopranos;
James Bowman, contratenor; Robert Tear y Philip Langridge, tenores;
John Shirley-Quirk, barítono;
Michael Rippon, bajo
Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Edward Elgar
Serenata para cuerdas en mi menor, op.20
Camerata Bern / Thomas Füri
Vincenzo Bellini
Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor
Roger Lord, oboe
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti
Alexander Glazunov
Tres estudios para piano, op.31
Tatjana Franová, piano
Michel Richard Delalande
Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets
Orqeusta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Sol mayor, K.496
Trío Beaux Arts
George Frideric Handel
Ariodante, HWV 33. "Scherza infida"
Franco Fagioli, contratenor
Il Pomo d'Oro / Zefira Valova
07.00
Momentos Musicales
Alexander Glazunov
Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi
Georges Bizet
Juegos infantiles, pequeña suite para orquesta, op.22
Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek (zenek) Kosler
Charles-Valentin Alkan
Dos piezas para piano: Barcarola y El festín de Esopo
Marc-André Hamelin, piano
Frederick Delius
“Paris, canción para una gran ciudad”, nocturno para orquesta
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis
08.00
Joseph Haydn
Recitativo, aria y dúo final del Acto I de la ópera “Armida”
Cecilia Bártoli, mezzosoprano
Christoph Prégardien, tenor
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Muzio Clementi
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5
Maria Tipo, piano
Dmitri Shostakovich
Cuarteto Nº8 en do menor, op.110
Cuarteto Eder
09.00
Ottorino Respighi
Concierto para oboe, trompeta, violín, piano y cuerdas
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Marcello Viotti
Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Nelson Freire, piano
10.00
Gustav Holst
6 canciones sobre “La Princesa”, poema del escritor inglés Alfred Tennyson, op.20
Voces femeninas del coro Holst Singers
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2
Anne-Sophie Mutter, violín
Lambert Orkis, piano
Franz Liszt
Hungaria, poema sinfónico Nº9
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck
11.00
Luigi Boccherini
Quinteto con guitarra Nº9 en Do mayor
Pepe Romero, guitarra
Ensamble de Cámara de la Academy of St.Martin in the Fields
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Isabelle Faust, violín
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
12.00
Carl Reinecke
Sinfonía Nº1 en La mayor, op.79
Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter
Sergei Rachmaninov
Tres nocturnos para piano
Howard Shelley, piano
George Frideric Handel
Concerto grosso en Si bemol mayor, op.6, Nº7
I Musici
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Daniil Trifonov
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Jacques Offenbach
Obertura del ballet Alegría parisina (arreglo de Manuel Rosenthal)
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Heinrich Franz Ignaz von Biber
Giga, a cinco partes
La Follia Salzburg
John Adams
“Dogjam”, N°3, del Libro de presuntas danzas de John
Cuarteto Kronos
Francesco Corbetta
“Minué”, de La guitarra real
Jakob Lindberg, guitarra barroca
Edward Elgar
“Danza de los guerreros”, de la Suite La corona de la India, op.66a
Orquesta Filarmónica de Londres / Daniel Barenboim
Claude Debussy
“Golliwogg's Cakewalk”, de la Suite Children’s Corner, para piano
Jean-Yves Thibaudet, piano
George Frideric Handel
“Sarabanda”, de la Suite N°3 en Sol mayor de Música acuática
The English Concert / Trevor Pinnock
Carl Orff
“Danza”, de Carmina Burana
Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine
Adolfo Mejía
Bambuco en mi menor, para guitarra
Andrés Figueroa Puerto, guitarra
Anónimo
Danzas de la colección de Anna Keczer Szirmay (s. XVII)
Collegium Musicum de Budapest
Ernesto Lecuona
“La mulata”, N°5 de Danzas cubanas del siglo XIX
Pierre Solot, piano
Johann Nepomuk Hummel
“Coda”, de Doce valses y coda
London Mozart Players / Howard Shelley
John Dowland
Pavana
Nigel North, laúd
Antonio Salieri
“Minué”, de la Sinfonía “El día del onomástico”
London Mozart Players / Matthias Bamert
Pablo de Sarasate
“Zapateado”, de Danzas españolas para violín y piano, op.23, Nº2
Vadim Repin, violín
Alexander Markovich, piano
Johann Strauss II
Polca de la cacería, op.373
Orquesta Filarmónica de Viena / Willi Boskovsky
Jean-Baptiste Lully
Sarabanda
Ensamble Barroco Arcadia / Kevin Mellon
Yasuji Kiyose
Danzas de las Islas Ryūkyū (N°2)
Noriko Ogawa, piano
Sándor Veress
“Lasu”, de Cuatro danzas de Transilvania
Orquesta de Cámara de Australia / Richard Tognetti
Aram Jachaturián
“Danza de Nuneh y Karen”, del ballet Gayaneh
Orquesta de la Radio de la Unión Soviética / Jansug Kakhidze
20.00
Momentos Musicales
Edouard Lalo
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.20
Olivier Charlier, violín
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier
Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Sol Gabetta, chelo
Bertrand Chamayou, piano
Ludwig van Beethoven
Gran fuga en Si bemol mayor, op.133
Cuarteto Alban Berg
21.00
Georges Bizet
Sinfonía en Do mayor
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Heinrich Franz von Biber
Partita VII de Harmonia Artificioso-Ariosa
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Gioachino Rossini
"Nacqui all'affanno e al pianto" de la ópera La Cenicienta
Vivica Genoux, soprano
Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi / Manlio Benzi
22.00
Modest Mussorgsky
Cuadros de una exposición
Misha Dichter, piano
Francesco Biscogli
Concierto para oboe, trompeta, fagot y orquesta
Gábor Dienes, oboe
Päl Petz, trompeta
Läslö Hara, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
23.00
William Alwyn
Trío de cuerdas
Cuarteto de Londres
Juan Crisóstomo de Arriaga
Sinfonía en Re mayor
Il Fondamento / Paul Dombrecht
Franz Schubert
Selección de canciones
Florian Boesch, barítono
Roger Vignoles, piano