PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

19/09/2025

Programación Sábado 20 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz

Jeremy Pelt
Be the light
Soundtrack

Somi
House of the rising sun
Love tastes like strawberries
A piece of ground

Jazcur
Caminando
Samba kanuta

Gene Harris
Nobody knows you when you’re down and out
Until the real thing comes along

Nat King Cole
Walkin my baby back home
Ballerina
I just found out about love

01.00
La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Maria João Pires, piano
Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Anna Bon di Venezia
Trío para dos flautas y bajo continuo en re menor, op.3, Nº3
Sabine Dreier, flauta traversa;
Peter Spohr, flauta traversa;
Rhoda Patrick, fagot;
Tatjana Geiger, clave

Benjamin Britten
Passacaglia de la ópera Peter Grimes, op.33b
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Antonin Dvořák
Rusalka. Canción a la luna
Lucia Popp, soprano
Orquesta de la Radio de Munich / Stefan Soltesz

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"
Cuarteto Juilliard

Carl Stamitz
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Kurt Weill
Suite de La ópera de los tres centavos
The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck

Johann Kaspar Mertz
Fantasía húngara, op.65, Nº1, de Tres piezas, op.65
Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Carl Reinecke
Trío para clarinete, viola y piano en La mayor, op.264
Ulf Rodenhäuser, clarinete;
Hermann Voss, viola;
Helmut Deutsch, piano

Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55
Martha Argerich, piano

Claudio Monteverdi
Magnificat
Jill Gome y Felicity Palmer, sopranos;
James Bowman, contratenor; Robert Tear y Philip Langridge, tenores;
John Shirley-Quirk, barítono;
Michael Rippon, bajo
Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi

Edward Elgar
Serenata para cuerdas en mi menor, op.20
Camerata Bern / Thomas Füri

Vincenzo Bellini
Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor
Roger Lord, oboe
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Alexander Glazunov
Tres estudios para piano, op.31
Tatjana Franová, piano

Michel Richard Delalande
Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets
Orqeusta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Sol mayor, K.496
Trío Beaux Arts

George Frideric Handel
Ariodante, HWV 33. "Scherza infida"
Franco Fagioli, contratenor
Il Pomo d'Oro / Zefira Valova

07.00
Momentos Musicales

Alexander Glazunov
Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Georges Bizet
Juegos infantiles, pequeña suite para orquesta, op.22
Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek (zenek) Kosler

Charles-Valentin Alkan
Dos piezas para piano: Barcarola y El festín de Esopo
Marc-André Hamelin, piano

Frederick Delius
“Paris, canción para una gran ciudad”, nocturno para orquesta
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

08.00

Joseph Haydn
Recitativo, aria y dúo final del Acto I de la ópera “Armida”
Cecilia Bártoli, mezzosoprano
Christoph Prégardien, tenor
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Muzio Clementi
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5
Maria Tipo, piano

Dmitri Shostakovich
Cuarteto Nº8 en do menor, op.110
Cuarteto Eder

09.00

Ottorino Respighi
Concierto para oboe, trompeta, violín, piano y cuerdas
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Marcello Viotti

Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Nelson Freire, piano

10.00

Gustav Holst
6 canciones sobre “La Princesa”, poema del escritor inglés Alfred Tennyson, op.20
Voces femeninas del coro Holst Singers

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2
Anne-Sophie Mutter, violín
Lambert Orkis, piano

Franz Liszt
Hungaria, poema sinfónico Nº9
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

11.00

Luigi Boccherini
Quinteto con guitarra Nº9 en Do mayor
Pepe Romero, guitarra
Ensamble de Cámara de la Academy of St.Martin in the Fields

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Isabelle Faust, violín
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

12.00

Carl Reinecke
Sinfonía Nº1 en La mayor, op.79
Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter

Sergei Rachmaninov
Tres nocturnos para piano
Howard Shelley, piano

George Frideric Handel
Concerto grosso en Si bemol mayor, op.6, Nº7
I Musici

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Daniil Trifonov

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Jacques Offenbach
Obertura del ballet Alegría parisina (arreglo de Manuel Rosenthal)
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Heinrich Franz Ignaz von Biber
Giga, a cinco partes
La Follia Salzburg

John Adams
“Dogjam”, N°3, del Libro de presuntas danzas de John
Cuarteto Kronos

Francesco Corbetta
“Minué”, de La guitarra real
Jakob Lindberg, guitarra barroca

Edward Elgar
“Danza de los guerreros”, de la Suite La corona de la India, op.66a
Orquesta Filarmónica de Londres / Daniel Barenboim

Claude Debussy
“Golliwogg's Cakewalk”, de la Suite Children’s Corner, para piano
Jean-Yves Thibaudet, piano

George Frideric Handel
“Sarabanda”, de la Suite N°3 en Sol mayor de Música acuática
The English Concert / Trevor Pinnock

Carl Orff
“Danza”, de Carmina Burana
Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

Adolfo Mejía
Bambuco en mi menor, para guitarra
Andrés Figueroa Puerto, guitarra

Anónimo
Danzas de la colección de Anna Keczer Szirmay (s. XVII)
Collegium Musicum de Budapest

Ernesto Lecuona
“La mulata”, N°5 de Danzas cubanas del siglo XIX
Pierre Solot, piano

Johann Nepomuk Hummel
“Coda”, de Doce valses y coda
London Mozart Players / Howard Shelley

John Dowland
Pavana
Nigel North, laúd

Antonio Salieri
“Minué”, de la Sinfonía “El día del onomástico”
London Mozart Players / Matthias Bamert

Pablo de Sarasate
“Zapateado”, de Danzas españolas para violín y piano, op.23, Nº2
Vadim Repin, violín
Alexander Markovich, piano

Johann Strauss II
Polca de la cacería, op.373
Orquesta Filarmónica de Viena / Willi Boskovsky

Jean-Baptiste Lully
Sarabanda
Ensamble Barroco Arcadia / Kevin Mellon

Yasuji Kiyose
Danzas de las Islas Ryūkyū (N°2)
Noriko Ogawa, piano

Sándor Veress
“Lasu”, de Cuatro danzas de Transilvania
Orquesta de Cámara de Australia / Richard Tognetti

Aram Jachaturián
“Danza de Nuneh y Karen”, del ballet Gayaneh
Orquesta de la Radio de la Unión Soviética / Jansug Kakhidze

20.00
Momentos Musicales

Edouard Lalo
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.20
Olivier Charlier, violín
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Sol Gabetta, chelo
Bertrand Chamayou, piano

Ludwig van Beethoven
Gran fuga en Si bemol mayor, op.133
Cuarteto Alban Berg

21.00

Georges Bizet
Sinfonía en Do mayor
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Heinrich Franz von Biber
Partita VII de Harmonia Artificioso-Ariosa
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Gioachino Rossini
"Nacqui all'affanno e al pianto" de la ópera La Cenicienta
Vivica Genoux, soprano
Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi / Manlio Benzi

22.00

Modest Mussorgsky
Cuadros de una exposición
Misha Dichter, piano

Francesco Biscogli
Concierto para oboe, trompeta, fagot y orquesta
Gábor Dienes, oboe
Päl Petz, trompeta
Läslö Hara, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

23.00

William Alwyn
Trío de cuerdas
Cuarteto de Londres

Juan Crisóstomo de Arriaga
Sinfonía en Re mayor
Il Fondamento / Paul Dombrecht

Franz Schubert
Selección de canciones
Florian Boesch, barítono
Roger Vignoles, piano