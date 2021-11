Programación Sábado 20 de Noviembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Herbie Harper

Anything goes

I’m old fashioned

Angus

Diana Krall

California dreamin’

Alone again (a dúo con Michael Bublé)

In my life

Dominique Fillon

Bonaventure

Abounayo

Hampton Hawes

April in Paris

Mark Winkler

Midnight in Paris

That afternoon in Harlem

They can’t take that away from me

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Evgeny Kissin, piano

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Alban Berg

Béla Bartók

Cuatro piezas para orquesta, op.12, Sz.51

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Arthur Honegger

Concierto para chelo y orquesta, H.72

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier

George Gershwin

Blue Monday Lunes blue (arr para dos pianos de François Jeanneau)

Katia y Marielle Labèque, dúo de pianos

John Dowland

Gallarda del Rey de Dinamarca para flauta dulce y laúd

René Clémencic, flauta dulce;

András Kecskés, laúd

His golden locks Time hath to silver turned

Emma Kirkby, soprano;

Anthony Rooley, laúd

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Cámara Mahler / Mijail Pletnev

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº11 en Si bemol mayor, op.6, Nº11

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

07.00

Momentos Musicales

Charles Gounod

Finale, allegretto de la Pequeña sinfonía para instrumentos de viento

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood

Luigi Boccherini

Maestoso del Concierto para chelo y orquesta Nº12 en Mi bemol mayor

David Geringas, chelo

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Ciurana

Friedrich Kuhlau

Obertura de la música incidental para Elverhøj, op.100 (La colina del elfo)

Orquesta Sinfónica de Odense / Othmar Maga

Antonio Salieri

Obertura de la ópera “Les Horaces”

Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, RV 347

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Piotr Illich Tchaikovsky

Vals de “Eugenio Onieguin”

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev

Ludwig van Beethoven

Doce variaciones para chelo y piano sobre "Ein Mädchen oder ein Weibchen" de La flauta mágica de Mozart, op.66

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Johannes Brahms

Danza húngara Nº5 en sol menor, WoO1, Nº5 (orquestación de Albert Parlow)

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)