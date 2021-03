Programación Sábado 20 de Marzo

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Rufus Reid Quintet

Come out and play

When she smiles upon your face

Kate Wadey

There’s a lull in my life

Just when we’re falling in love

Lover, come back to me

Dave Douglas y Frank Woeste

Spork

Barry Harris

I didn’t know what time it was

Body and soul

Dancing in the dark

Betty Carter

Tight

The good life

Frenesí

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en Fa mayor, R.411/412

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Samuel Barber

Knoxville, verano de 1915

Katheleen Battle, soprano

Orquesta de St. Luke’s / André Previn

Johann Sebastian Bach

Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº6 en mi menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Bryden Tthompson

Biagio Marini

Sonata para violín “per sonare a due corde” de la colección Sonatas, sinfonías y ritornelos, op.8

Ensamble Convivium

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101

Claudio Arrau, piano

Fernando Sor

Seis arias de La Flauta Mágica, de Mozart, op.19

Lex Eisenhardt, guitarra

Piotr Ilich Chaikovsky

Eugene Onegin, op.24. Vals

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Joan Cabanilles

Tiento Nº3 de contres

Hespèrion XX / Jordi Savall

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Gabriel Fauré

Fantasía para flauta y piano en Do mayor, op.79

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

07.00

Momentos Musicales

Jean-Joseph Mouret

Rondó de las Sinfonías de fanfarrias

Hannes Läubin, Wolfgang Läubin y Bernhard Läubin, trompeta

Norbert Schmitt, timbales

Simon Preston, órgano

Joseph Haydn

Primer movimiento (Moderato e maestoso) de la Sinfonía Nº42 en Re mayor, Hob.I:42

L´estro armonico / Derek Solomons

Carl Maria von Weber

Primer movimiento (Allegro) del Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.32

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean-Philippe Rameau

Selección de la suite « Hippolyte et Aricie »

Les Arts Florissants / William Christie

Gioachino Rossini

Obertura de El sitio de Corinto

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev

Pietro Antonacci

Sinfonía Pastoral

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Carl Nielsen

Bagatelas humorísticas, op.11

Christian Eggen, piano

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)