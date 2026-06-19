Programación Sábado 20 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Funk Off

The certain doubt

A breath of fresh air

Yin and yang

Hilary Kole

The best thing for you

Sophisticated lady

It’s you or no one

Bohemian Voodoo

Adria blue

Ancient sun

Wynton y Ellis Marsalis

The very thought of you

Where or when

Sarah Vaughan

I’ll build a stairway to paradise

The man I love

Let’s call the whole thing off

01.00

La Trasnoche Clásica

Claude Debussy

Seis epígrafes antiguos para piano a cuatro manos, L.131

Michel Béroff - Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Anatol Liadov

El lago encantado, op.62

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Robert Schumann

Cuarteto en la menor, op.41, Nº1

Cuarteto Melos

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola;

Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

John Jenkins

Fantasía-suite en Fa mayor

The Parley of instruments / Peter Holman

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Claudio Arrau, piano

Orquesta Philharmonia de Londres / Alceo Galliera

Antonin Dvorák

Cipreses, para cuarteto de cuerdas, B.152

Cuarteto Hagen

Silvestre Revueltas

Sensemayá, canto para matar a una culebra

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor, S.178

Miguel Ángel Estrella, piano

Hugo Wolf

Canciones sobre poemas de Eduard Mörike (selección)

Olaf Bär, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Carlos Guastavino

Tonada y cueca, para clarinete para piano

Paquito D'Rivera, clarinete;

Aldo Antognazzi, piano

César Franck

Quinteto con piano en fa menor

Luis Fernando Benedini, piano

Cuarteto Bessler-Reis

Antonio Caldara

Adriano in Siria. "Tutti nemici e rei"

Philippe Jaroussky, contratenor

Concerto Köln

Johannes Brahms

Obertura para una fiesta académica, op.80

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Eugen D'Albert

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Cristoph Henkel, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jiri Stárek

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº3 (arreglos de Levon Atovmian)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Re mayor, op.3, Nº2

Cuarteto Purcell

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Franz Schubert

Magnificat en Do mayor, para solistas, coro y orquesta, D.486

Christiane Oelze, soprano;

Elisabeth von Magnus, contralto;

Herbert Lippert, tenor;

Gerald Finley, bajo

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Coro Arnold Schönberg

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº18 en Si bemol mayor, K.456

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia

07.00

Programación especial de música