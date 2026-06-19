Programación Sábado 20 de Junio

00.00
Trasnoche Jazz
Funk Off
The certain doubt
A breath of fresh air
Yin and yang
Hilary Kole
The best thing for you
Sophisticated lady
It’s you or no one
Bohemian Voodoo
Adria blue
Ancient sun
Wynton y Ellis Marsalis
The very thought of you
Where or when
Sarah Vaughan
I’ll build a stairway to paradise
The man I love
Let’s call the whole thing off
01.00
La Trasnoche Clásica
Claude Debussy
Seis epígrafes antiguos para piano a cuatro manos, L.131
Michel Béroff - Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos
Anatol Liadov
El lago encantado, op.62
Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi
Robert Schumann
Cuarteto en la menor, op.41, Nº1
Cuarteto Melos
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola;
Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
John Jenkins
Fantasía-suite en Fa mayor
The Parley of instruments / Peter Holman
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58
Claudio Arrau, piano
Orquesta Philharmonia de Londres / Alceo Galliera
Antonin Dvorák
Cipreses, para cuarteto de cuerdas, B.152
Cuarteto Hagen
Silvestre Revueltas
Sensemayá, canto para matar a una culebra
Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz
Franz Liszt
Sonata para piano en si menor, S.178
Miguel Ángel Estrella, piano
Hugo Wolf
Canciones sobre poemas de Eduard Mörike (selección)
Olaf Bär, barítono;
Geoffrey Parsons, piano
Carlos Guastavino
Tonada y cueca, para clarinete para piano
Paquito D'Rivera, clarinete;
Aldo Antognazzi, piano
César Franck
Quinteto con piano en fa menor
Luis Fernando Benedini, piano
Cuarteto Bessler-Reis
Antonio Caldara
Adriano in Siria. "Tutti nemici e rei"
Philippe Jaroussky, contratenor
Concerto Köln
Johannes Brahms
Obertura para una fiesta académica, op.80
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Eugen D'Albert
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20
Cristoph Henkel, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jiri Stárek
Dmitri Shostakovich
Suite de ballet Nº3 (arreglos de Levon Atovmian)
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Re mayor, op.3, Nº2
Cuarteto Purcell
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
Franz Schubert
Magnificat en Do mayor, para solistas, coro y orquesta, D.486
Christiane Oelze, soprano;
Elisabeth von Magnus, contralto;
Herbert Lippert, tenor;
Gerald Finley, bajo
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Coro Arnold Schönberg
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº18 en Si bemol mayor, K.456
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia
07.00
Programación especial de música