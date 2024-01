Programación Sábado 20 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Johannes Brahms

Baladas para piano, op.10

Claudio Arrau, piano

Erich Wolfgang Korngold

Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10

Sexteto de Berlín

Joseph Haydn

Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Benedetto Marcello

Sonata para chelo y bajo continuo en sol menor, op.2, Nº4

Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos;

Konrad Junghänel, tiorba;

Robert Kohnen, clave

Alice Mary Smith

Sinfonía en do menor

London Mozart Players / Howard Shelley

Antonio Vivaldi

Stabat Mater, R621

Marie Nicole, contralto

Ensamble Matheus / Jean-Christophe Spinosi

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Trío Fontenay

George Gershwin

Rhapsody in Blue para piano y orquesta

Siegfried Stöckigt, piano

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Henry Purcell

La mujer virtuosa, Z.596

The Parley of Instruments / Peter Holman

Dmitri Shostakovich

Sinfonía para viola y orquesta de cuerdas (arr. del Cuarteto Nº13 en si bemol menor, op.138)

Yuri Bashmet, viola

Solistas de Moscú

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº18 en Re mayor, K.576

Mitsuko Uchida, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Joan Cabanilles

Tiento Nº3 de contres

Hespèrion XX / Jordi Savall

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Samuel Barber

Knoxville: Summer of 1915

Kathleen Battle, soprano

Orquesta de St. Luke's / André Previn

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

Fanny Mendelssohn

Trío en re menor, op.11

Trío Clara Wieck

Frederick Delius

Al escuchar el primer cuckoo de la primavera, Nº1 de Dos piezas para pequeña orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Ferruccio Busoni

A la juventud, una serie de piezas para piano BV 254

Geoffrey Douglas Madge, piano

07.00

Música de Verano

Joaquín Turina

Serenata, op.87. Versión para orquesta de cuerdas

Orquesta de la Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

Johannes Brahms

Scherzo para piano en mi bemol menor, op.4

Krystian Zimerman, piano

Carlo Cecere

Concierto para flauta y orquesta en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Frank Bridge

Suite para orquesta de cuerdas

Sinfonieta de Bournemouth / Norman del Mar

08:00



Wolfgang Amadeus Mozart

Dúo para violín y viola en Sol mayor, K.423

Gidon Kremer, violín

Kim Kaskashian, viola

Vasily Kalinnikov

“El cedro y la palmera”, cuadro sinfónico para orquesta

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Vitezslav Novák (compositor checo, 1870-1949)

Recuerdos para piano, op.6

Antonín Kubalek, piano

Georg Philipp Telemann

Conclusión para trompeta, oboe, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Bernard Gabel, trompeta

Jacques Chambon, oboe

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

09.00



Robert Schumann

Cuarteto en la menor, op.41, Nº1

Cuarteto Gringolts

Thorvald Hansen

Sonata para trompeta y piano en Mi bemol mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Roland Pöntinen, piano

Alexander Borodin

Sinfonía Nº3 en la menor, “Inconclusa”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Stephen Gunzenhauser

10.00



Eduard Tubin

Concierto para violín y orquesta Nº2

Gustavo García, violín

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Francis Poulenc

Improvisaciones para piano

Pascal Rogé, piano

William Boyce

Sinfonía Nº7 en Si bemol mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

11.00

Johann Sebastian Bach

Concierto Italiano para clave en Fa mayor, BWV 971

Rosalyn Tureck, piano

Alexander Scriabin

El poema del éxtasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para oboe o flauta y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314

Hansjörg Schellenberger, oboe

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

12:00



Marc-Antoine Charpentier

Medea, H.491, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Camille Saint-Saëns

Sonata para chelo y piano Nº1 en do menor, op.32

Dúo Drinkall-Baker

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº4 en sol menor, op.40

Zoltán Kocsis, piano

Orquesta Sinfonica de San Francisco / Edo de Waart

13.00



Franz Schubert

Momentos musicales para piano, D.780

Daniel Barenboim, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº11 en re menor ,op.9, Nº4, Hob.III:22

Cuarteto Tátrai

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música de Verano

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Benedetto Ferrari

“Amanti, io vi só dire” y “Chi non sa com’é amor”

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensemble Artaserse

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con clarinete en La mayor, K. 581

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Carlos López Buchardo (1881–1948)

Escenas Argentinas

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castagna

Frédéric Chopin

Tres nocturnos para piano, op.9

Nelson Goerner, piano

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665 –1729)

Sonata de cámara Nº3 en Re mayor

Ensamble Musica Fiorita

Juan Crisóstomo de Arriaga

Sinfonía en Re mayor

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jesus López Cobos

Bohuslav Martinů

Gran Noneto, Op.31

Ensamble Viena-Berlín

Alexander Glazunov

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82

Gil Shaham, violín

Orquesta Nacional de Rusia / Mijail Pretnev

Antonio Salieri

“Numi, respiro… Ah, lo sento” y “Quando piu irato freme” de la ópera L'Europa riconosciuta

Diana Damrau, soprano

Le Cercle de l’Harmonie / Jérémir Rhorer

Alexander von Zemlinsky (1871-1942)

Baladas

Silke Avenhaus, piano

23.00

Música para Bailar

Gasparo Zanetti

La Mantovana

Anónimo

La Spagnoleta

Carlo Calvi

La Bertazzina

Carlo Farina

Pavana

Grupo de Música Antigua de Londres / James Tyler

Franz Xaver Mozart

Seis polonesas melancólicas para piano, op.17

Klaus Helwig, piano

Leroy Anderson

Sarabanda

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

Gabriel Sivak

Suite capoeira, para cuarteto de cuerdas (“Naná”, “Canbomblé”, “Baden” y “Ciqueros”)

Cuarteto Voce