Programación Sábado 20 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Radam Schwartz

Hangin’ with smooth

I don’t stand a ghost of a chance

Eight wonder

Patty Lomuscio

Lullaby

E se

Cedar’s blues

Sam Arnold

Well well well

Density problem

Oscar Peterson Trio

You make me feel so young

All of me

How about you

Billie Holiday

Cheek to cheek

Do nothin’ till you hear from me

I wished on the moon

01.00

La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg

Dos melodías elegíacas para cuerdas, op.34

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Maria João Pires, piano

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en re menor, op.3, Nº3

Sabine Dreier, flauta traversa;

Peter Spohr, flauta traversa;

Rhoda Patrick, fagot;

Tatjana Geiger, clave

Benjamin Britten

Passacaglia de la ópera Peter Grimes, op.33b

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Antonin Dvořák

Rusalka. Canción a la luna

Lucia Popp, soprano

Orquesta de la Radio de Munich / Stefan Soltesz

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"

Cuarteto Juilliard

Carl Stamitz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Kurt Weill

Suite de La ópera de los tres centavos

The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck

Johann Kaspar Mertz

Fantasía húngara, op.65, Nº1, de Tres piezas, op.65

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Carl Reinecke

Trío para clarinete, viola y piano en La mayor, op.264

Ulf Rodenhäuser, clarinete;

Hermann Voss, viola;

Helmut Deutsch, piano

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Martha Argerich, piano

Claudio Monteverdi

Magnificat

Jill Gome y Felicity Palmer, sopranos;

James Bowman, contratenor; Robert Tear y Philip Langridge, tenores;

John Shirley-Quirk, barítono;

Michael Rippon, bajo

Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Edward Elgar

Serenata para cuerdas en mi menor, op.20

Camerata Bern / Thomas Füri

Vincenzo Bellini

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Roger Lord, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Alexander Glazunov

Tres estudios para piano, op.31

Tatjana Franová, piano

Michel Richard Delalande

Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets

Orqeusta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.496

Trío Beaux Arts

George Frideric Handel

Ariodante, HWV 33. "Scherza infida"

Franco Fagioli, contratenor

Il Pomo d'Oro / Zefira Valova

07.00

Momentos Musicales

Anton Rubinstein

Obertura triunfal, op.43

Orquesta Sinfónica de Wuppertal (vupertal) / George Hanson

Louis Spohr

Sonata para violín y arpa en do menor

Helga Storck, arpa

Kurt Guntnes, violín

Vincent D'Indy

Fantasía sobre una antigua ronda francesa, op.99

Michael Schäfer (míjael shéfer), piano

Nicoló Porpora

Sinfonía de cámara en Sol mayor, op.2, Nº1

Ensamble Artifizii Musicali

08.00



Vaclav Jan Tomasek (pianista y compositor checo, 1774-1850)

Concierto para piano y orquesta Nro.2 en Mi bemol mayor, op.20

Jan Simon (ian simón), piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Vladimir Válek

George Frideric Handel

"Scherza infida", aria del Acto II de la ópera “Ariodante”

Franco Fagioli, contratenor

Orquesta “il Pomo d'Oro” / Zefira Valova

Alexander Grechaninov

Siete piezas para piano, op.99

Nanako Sugiura, piano

09.00

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127

Cuarteto Emerson

Manuel de Falla

Homenajes

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

10.00

Edvard Grieg

Hojas de álbum, op.28

Gerhard Oppitz, piano

Ernö Dohnányi

Sexteto para clarinete, corno, trío de cuerdas y piano en Do mayor, op.37

Kálmán Bérkes, clarinete

Radovan Vlatkovic (vlatkovich), corno

András Schiff, piano

Miembros del Cuarteto Takács



Aaron Copland

Tres bosquejos latinoamericanos

Orquesta de Cámara Orpheus

11.00



Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Francesca Dego, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC / Dalia Stasevska

John Field

Sonata para piano en do menor, op.1, Nº3

John O'Conor, piano

12.00



Giuseppe Maria Cambini

Sinfonía Nº2 en mi menor

Academia Montis Regalis / Luigi Mangiocavallo

Leos Janácek

Sonata para violín y piano

Petr Messieurer (mesírer), violín

Radoslav Kvapil (vapil), piano

André Caplet

Cuento fantástico, para arpa y cuarteto de cuerdas. Basado en el cuento “La máscara de la muerte roja” de Edgar Allan Poe

Laurence Cabel, arpa

Ensamble Música Oblicua

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Alberto Lysy

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Anónimo

Tercera estampida real

Ensamble Estampie

Sergei Prokofiev

“Escena”, de Diez piezas del ballet Romeo y Julieta, op.75

Bernd Glemser, piano

Gaspar Sanz

Españoletas

Rolf Lislevand, guitarra barroca

Héctor Berlioz

Obertura Carnaval romano, op.9 (fragmento)

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez

Wolfgang Camargo Guarnieri

Danza negra

Nelson Freire, piano

Béla Bartók

Suite de danzas (Nº3)

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

Arcangelo Corelli

“Sarabanda”, de la Sonata para violín y continuo, op.5, Nº10

Andrew Manze, violín

Richard Eggar, clave

Emmanuel Chabrier

“Fiesta polaca”, de la ópera Rey a pesar suyo

Orquesta Filarmónica de Viena / John Eliot Gardiner

Juan José Castro

¡Qué titeo!

Julio Ogas, piano

Dmitri Shostakovich

“Allegretto”, segundo movimiento de la Sinfonía Nº5 en re menor, op.47

Orquesta Sinfónica Nacional de Washington / Mstislav Rostropovich

Antonio Lauro

Seis por derecho. Joropo

Adam Holzman, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

“Tempo di minuetto”, segundo movimiento de la Sonata en mi menor para violín y piano, K.304

Hilary Hahn, violín

Natale Zhu, piano

Pascual de Rogatis

Danzas de la ópera Huemac

Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional "José de San Martín" / Pablo Boggiano

20.00

Momentos Musicales

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

MM PGM 23\Hora 01 T. 3 a 5 11.30

Louise Farrenc

Sexteto para piano y vientos en do menor, op.40

Ensamble de Cámara Ambache

Jacques Offenbach

Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto Militar"

Ofra Harnoy, chelo

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Erich Kunzel

21.00

Giuseppe Valentini

Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Evgeny Kissin, piano

Georg Friedrich Handel

“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante

Lorraine Hunt, mezzosoprano

Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan

22.00

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Lisa Batiashvili, violin

La Orquesta Estatal de Dresde / Christian Thielemann

Ignaz Pleyel

Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.2, Nº5

Cuarteto Enso

23.00

Carlos Guastavino

Sonata para clarinete y piano

Florent Héau, clarinete

Marcela Roggeri, piano

Franz Berwald

Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043

Janos Rolla, violín; Kálmán Kostyál, violín

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla