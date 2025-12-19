Programación Sábado 20 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz
Radam Schwartz
Hangin’ with smooth
I don’t stand a ghost of a chance
Eight wonder
Patty Lomuscio
Lullaby
E se
Cedar’s blues
Sam Arnold
Well well well
Density problem
Oscar Peterson Trio
You make me feel so young
All of me
How about you
Billie Holiday
Cheek to cheek
Do nothin’ till you hear from me
I wished on the moon
01.00
La Trasnoche Clásica
Edvard Grieg
Dos melodías elegíacas para cuerdas, op.34
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Maria João Pires, piano
Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan
Anna Bon di Venezia
Trío para dos flautas y bajo continuo en re menor, op.3, Nº3
Sabine Dreier, flauta traversa;
Peter Spohr, flauta traversa;
Rhoda Patrick, fagot;
Tatjana Geiger, clave
Benjamin Britten
Passacaglia de la ópera Peter Grimes, op.33b
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Antonin Dvořák
Rusalka. Canción a la luna
Lucia Popp, soprano
Orquesta de la Radio de Munich / Stefan Soltesz
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"
Cuarteto Juilliard
Carl Stamitz
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Kurt Weill
Suite de La ópera de los tres centavos
The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck
Johann Kaspar Mertz
Fantasía húngara, op.65, Nº1, de Tres piezas, op.65
Lásló Szendrey-Karper, guitarra
Carl Reinecke
Trío para clarinete, viola y piano en La mayor, op.264
Ulf Rodenhäuser, clarinete;
Hermann Voss, viola;
Helmut Deutsch, piano
Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55
Martha Argerich, piano
Claudio Monteverdi
Magnificat
Jill Gome y Felicity Palmer, sopranos;
James Bowman, contratenor; Robert Tear y Philip Langridge, tenores;
John Shirley-Quirk, barítono;
Michael Rippon, bajo
Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Edward Elgar
Serenata para cuerdas en mi menor, op.20
Camerata Bern / Thomas Füri
Vincenzo Bellini
Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor
Roger Lord, oboe
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti
Alexander Glazunov
Tres estudios para piano, op.31
Tatjana Franová, piano
Michel Richard Delalande
Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets
Orqeusta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Sol mayor, K.496
Trío Beaux Arts
George Frideric Handel
Ariodante, HWV 33. "Scherza infida"
Franco Fagioli, contratenor
Il Pomo d'Oro / Zefira Valova
07.00
Momentos Musicales
Anton Rubinstein
Obertura triunfal, op.43
Orquesta Sinfónica de Wuppertal (vupertal) / George Hanson
Louis Spohr
Sonata para violín y arpa en do menor
Helga Storck, arpa
Kurt Guntnes, violín
Vincent D'Indy
Fantasía sobre una antigua ronda francesa, op.99
Michael Schäfer (míjael shéfer), piano
Nicoló Porpora
Sinfonía de cámara en Sol mayor, op.2, Nº1
Ensamble Artifizii Musicali
08.00
Vaclav Jan Tomasek (pianista y compositor checo, 1774-1850)
Concierto para piano y orquesta Nro.2 en Mi bemol mayor, op.20
Jan Simon (ian simón), piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Vladimir Válek
George Frideric Handel
"Scherza infida", aria del Acto II de la ópera “Ariodante”
Franco Fagioli, contratenor
Orquesta “il Pomo d'Oro” / Zefira Valova
Alexander Grechaninov
Siete piezas para piano, op.99
Nanako Sugiura, piano
09.00
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127
Cuarteto Emerson
Manuel de Falla
Homenajes
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
10.00
Edvard Grieg
Hojas de álbum, op.28
Gerhard Oppitz, piano
Ernö Dohnányi
Sexteto para clarinete, corno, trío de cuerdas y piano en Do mayor, op.37
Kálmán Bérkes, clarinete
Radovan Vlatkovic (vlatkovich), corno
András Schiff, piano
Miembros del Cuarteto Takács
Aaron Copland
Tres bosquejos latinoamericanos
Orquesta de Cámara Orpheus
11.00
Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Francesca Dego, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC / Dalia Stasevska
John Field
Sonata para piano en do menor, op.1, Nº3
John O'Conor, piano
12.00
Giuseppe Maria Cambini
Sinfonía Nº2 en mi menor
Academia Montis Regalis / Luigi Mangiocavallo
Leos Janácek
Sonata para violín y piano
Petr Messieurer (mesírer), violín
Radoslav Kvapil (vapil), piano
André Caplet
Cuento fantástico, para arpa y cuarteto de cuerdas. Basado en el cuento “La máscara de la muerte roja” de Edgar Allan Poe
Laurence Cabel, arpa
Ensamble Música Oblicua
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Alberto Lysy
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Anónimo
Tercera estampida real
Ensamble Estampie
Sergei Prokofiev
“Escena”, de Diez piezas del ballet Romeo y Julieta, op.75
Bernd Glemser, piano
Gaspar Sanz
Españoletas
Rolf Lislevand, guitarra barroca
Héctor Berlioz
Obertura Carnaval romano, op.9 (fragmento)
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez
Wolfgang Camargo Guarnieri
Danza negra
Nelson Freire, piano
Béla Bartók
Suite de danzas (Nº3)
Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti
Arcangelo Corelli
“Sarabanda”, de la Sonata para violín y continuo, op.5, Nº10
Andrew Manze, violín
Richard Eggar, clave
Emmanuel Chabrier
“Fiesta polaca”, de la ópera Rey a pesar suyo
Orquesta Filarmónica de Viena / John Eliot Gardiner
Juan José Castro
¡Qué titeo!
Julio Ogas, piano
Dmitri Shostakovich
“Allegretto”, segundo movimiento de la Sinfonía Nº5 en re menor, op.47
Orquesta Sinfónica Nacional de Washington / Mstislav Rostropovich
Antonio Lauro
Seis por derecho. Joropo
Adam Holzman, guitarra
Wolfgang Amadeus Mozart
“Tempo di minuetto”, segundo movimiento de la Sonata en mi menor para violín y piano, K.304
Hilary Hahn, violín
Natale Zhu, piano
Pascual de Rogatis
Danzas de la ópera Huemac
Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional "José de San Martín" / Pablo Boggiano
20.00
Momentos Musicales
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Louise Farrenc
Sexteto para piano y vientos en do menor, op.40
Ensamble de Cámara Ambache
Jacques Offenbach
Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto Militar"
Ofra Harnoy, chelo
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Erich Kunzel
21.00
Giuseppe Valentini
Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Evgeny Kissin, piano
Georg Friedrich Handel
“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante
Lorraine Hunt, mezzosoprano
Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan
22.00
Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Lisa Batiashvili, violin
La Orquesta Estatal de Dresde / Christian Thielemann
Ignaz Pleyel
Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.2, Nº5
Cuarteto Enso
23.00
Carlos Guastavino
Sonata para clarinete y piano
Florent Héau, clarinete
Marcela Roggeri, piano
Franz Berwald
Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Johann Sebastian Bach
Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043
Janos Rolla, violín; Kálmán Kostyál, violín
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla