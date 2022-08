Programación Sábado 20 de Agosto

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Clark Terry Quintet

The hymn

On the trail

Monday Michiru

Cycles

Pivot

The sound

Ewerton Oliveira y Zaza Desiderio

Raíz de mandioca

Acorda e vai

Cleo Laine

I’ll get by

Stormy weather

Love is here to stay

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor, M.8

Mariana Sirbu, violín; Mihail Sarbu, piano

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Eugen Jochum

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Evgeny Kissin, piano

Richard Strauss

Sinfonía para vientos en Mi bemol mayor, Av.143. Segunda sonatina

Solistas de la Academia de Vientos de Múnich / Wolfgang Sawallisch

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"

Ensamble Rebel

Sergei Rachmaninov

Sinfonía Nº3 en la menor, op.44

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Vladimir Ashkenazy

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Roger Drinkall, chelo;

Dian Baker, piano

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de “Der Schauspieldirektor”

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Carl Maria von Weber

Finale presto de la Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Carl Nielsen

Sueño de leyenda

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Erik Tuxen

Francesco Manfredini

Concerto grosso “Per il santissimo Natale”

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Vincenzo Bellini

Capuletos y Montescos. Sinfonía

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Alexander Glazunov

Nocturno y vals de la Suite sobre el nombre “Sasha”, op. 2

Tatjana Franová, piano

Jean-Philippe Rameau

Concierto Nº6

Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

Georges Enesco

Cantabile e presto

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Gioachino Rossini

Obertura de “Edipo a Colono”

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Tomasso Albinoni

Concierto para 2 oboes, cuerdas y continuo en Fa mayor, op.9/3

Gail Hennessy y Rachel Chaplin, oboes

La Serenísima / Adrian Chandler

Friedrich Kalkbrenner

Rondo del Concierto para piano y orquesta Nº4 en La bemol mayor, op.127

Howard Shelley, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

Felix Mendelssohn

Menuetto de la Sinfonía Nº8 para cuerdas en Re mayor

Camerata Lysy Gstaad / Alberto Lysy

Gabriel Fauré

Suite para orquesta en Fa mayor, op.20

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton

Ernesto Lecuona

La comparsa

Ernesto Lecuona, piano

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Laura Novoa)

20.00

Complemento musical

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)