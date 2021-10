Programación Sábado 2 de Octubre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Roy Hargrove

I’m not so sure

Strasbourg - St.Denis

Stacey Kent

I wish I could go travelling again

Landslide

Blackbird

Michel Camilo Big Band

Just kiddin’

Not yet

Charlie Byrd, Herb Ellis y Mundell Lowe

When lights are low

Soft winds

Karin Krog y Dexter Gordon

Blue monk

Shiny stockings

Blues eyes

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

César Franck

Cuarteto en Re mayor

Cuarteto Bessler-Reis

François Couperin

Piezas para clave, libro 1. Ordre Nº5 (selección)

Scott Ross, clave

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº12 en re menor, op.112, "El año 1917"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Murray Perahia, piano

Gabriel Fauré

Fantasía para flauta y piano en Do mayor, op.79

Susan Milan, flauta;

Ian brown, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Sergio Tiempo, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Eduardo Marturet

Franz Berwald

Septeto en Si bemol mayor

Consortium Classicum

07.00

Momentos Musicales

Alberto Ginastera

Malambo del ballet “Estancia”

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Fritz Kreisler

Tambor Chino (Tambourin Chinois), op.3

Bello romero (Schön Rosmarin)

Robert Mc Duffie, violín

Cincinnati Pops Orchestra / Erich Kunzel

Wolfgang Amadeus Mozart

Tercer movimiento del Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / David Zinman

Alexander Glazunov

Tres miniaturas para piano, op.42

Tatjana Franová, piano

Franz Xaver Richter

Sinfonía en Si bemol mayor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Carl Nielsen

Obertura de la ópera “Mascarada”

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº2, R.345 (La Cetra)

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Tommy Banks

Regalo de los reyes

Philharmonic Symphony Orchestra / Richard Hayman

08.00

Desde Aquí

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)