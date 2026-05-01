Programación Sábado 2 de Mayo

00.00
Trasnoche Jazz
Sonny Rollins
Strode Rode
Saint Thomas
Kurt Elling
April in Paris
Nature boy
Gingerbread boy
Kamasi Washington
Miss Understanding
Stéphane Grappelli y Oscar Peterson
If I had you
My heart stood still
Shirley Horn
Come dance with me
Go away little boy
Mack the knife
01.00
La Trasnoche Clásica
Gabriel Fauré
La buena canción, op.61
Barbara Hendricks, soprano
Michel Dalberto, piano
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta en la menor, BWV 1013
Peter-Lukas Graf, flauta
Béla Bartók
Suite de danzas, Sz.77
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik
Johannes Brahms
Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15
Krystian Zimerman, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Vincenzo Bellini
Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor
Alf Nilsson, oboe
Royal Swadish Chamber Orchestra/ Mats Liljefors
Gaspar Sanz
Danzas populares para guitarra
Víctor Pellegrini, guitarra
Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre melodías populares de Sussex para chelo y orquesta
Julian Lloyd Webber, chelo
Philharmonia Orchestra / Vernon Handley
Louis Clérambault
Píramo y Tisbe, cantata Nº4 del Libro II de cantatas francesas
Jean-Paul Fouchecourt, tenor
Les Arts Florissants / William Christie
Anatoly Liadov
Ocho canciones populares rusas
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz
Antonin Dvorák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano
Carl Nielsen
Concierto para flauta y orquesta
Aurèle Nicolet, flauta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
George Frideric Handel
Sonata a cinque en Si bemol mayor
The English Concert / Trevor Pinnock
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Füri, violín:
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Jacques Ibert
Divertimento para orquesta
Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran
Johann Nepomuk Hummel
Grosses Septett en re menor, op.74, Nº1 (Transcripción para piano de Franz Liszt)
Leslie Howard, piano
Robert Schumann
Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44
Emanuel Ax, piano
Cuarteto de Cleveland
Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26
Andreas Ottensamer, clarinete
Orquesta Filarmónica de Rotterdam / Yannick Nézet-Séguin
07.00
Momentos Musicales
Mario Castelnuovo Tedesco
Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor
Siegfried Behrend, guitarra
Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters
Félix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.53, Nros.1 a 6
Roberto Prosseda, piano
Antonin Dvorak
Seis piezas del ciclo “Cipreses”
Cuarteto Hagen
08.00
Johann Christoph Friedrich Bach (hijo de Johann Sebastian)
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger
Matthijs Vermeulen (compositor holandés, 1888-1967)
Sinfonía Nº4, "Las victorias"
Orquesta Filarmónica de La Haya / Ernest Bour
Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº13 en si menor, op.119
Kathryn Scott, piano
09.00
Carl Reinecke
Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93
Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter
François Couperin
Ordre Nº3, “La Imperial”, para flauta, violín, viola da gamba y bajo continuo
Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz
10.00
Felix Blumenfeld (compositor y pianista ruso, 1963-1931)
Allegro de concierto para piano y orquesta en la mayor, op.7
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con oboe en do menor, K.406 (original para quinteto de cuerdas)
Ingo Goritzki, oboe
Cuarteto de Berna
Jean Sibelius
Seis canciones para voz y piano, op.50
Jorma Hynninen, barítono
Ralf Gothhóni, piano
11.00
Va pensiero (Claudio Zin)
12.00
Momentos Musicales
Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Lee Hoiby (pianista y compositor estadounidense, que vivió entre 1926 y 2011)
Sexteto para quinteto de vientos y piano
Lee Hoiby, piano
Quinteto de Vientos Dorian
Nicolai Miaskovsky
Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Alain Marion
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Johann Nepomuk Hummel
Final del ballet Safo de MItelene
London Mozart Players / Howard Shelley
Ernesto Nazareth
Ameno Resedá, polca
Polly Ferman, piano
Igor Stravinsky
“Vals”, de la Suite N°2 para pequeña orquesta
London Sinfonietta / Riccardo Chailly
Antonín Dvořák
“Dumka (Elegía)”, del Sexteto para cuerdas en Sola mayor, op.48
Ensamble Raphael
Antonio Soler
Fandango
Andreas Staier, clave
Modest Mussorgsky
“Danza de las esclavas”, de la ópera Jovanchina
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov
Carlo Ambrogio Lonati
“Giga”, de la Sonata N°8 para violín y continuo
Musica Antigua Köln
Edvard Grieg
Danza noruega, op.35, N°2
Orquesta Nacional de Estonia / Paavo Järvi
Henry Purcell
“Danza de las furias”, “Música suave” y “Danza”, de la música incidental para La profetiza
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Jean Françaix
“Malambeando” y “Rock ‘n´roll”, de Danzas exóticas (versión para vientos)
Ensamble de Vientos de Maguncia / Klaus Rainer Schöll
Maria Szymanowska
“Cuadrilla en Mi bemol mayor”, N°15 de Dieciocho danzas de diferentes géneros
Sławomir Dobrzański, piano
Zoltán Kodály
Final de las Danzas de Marosszék
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
George Gershwin
Ondas del Rialto
William Bolcom, piano
20.00
Momentos Musicales
Aaron Copland
Primavera en los Apalaches
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein
Bernhard Henrik Crusell
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1
Thea King, clarinete
Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis
Carlos López Buchardo
“Prendiditos de la mano”, “Si lo hallas”, “Canción del carretero”
Víctor Torres, barítono
Jorge Ugartamendía, piano
21.00
Josef Suk
Trío en do menor, op.2
Trío Joachim
Francesco Antonio Rosetti
Concierto para dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor
Zdeněk Tylšar y Bedřich Tylšar, cornos
Capella Istropolitana / František Vajnar
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
22.00
César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8
Tedi Papavrami, violín
Nelson Goerner, piano
Georges Bizet
“Habanera”; “Seguidilla” y “Canción del torero” de la ópera Carmen
Angela Gheorghiu, soprano
Roberto Alagna, tenor
Thomas Hampson, barítono
Coro Les Éléments
Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Edvard Grieg
Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)
Cuarteto de Noruega
23.00
Antonio Vivaldi
El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8, Nº3
Janine Jansen, violín solista
Ensamble Amigos de Janine Jansen
Ottorino Respighi
Los pájaros, suite para pequeña orquesta
Sinfonietta de Bournemouth / Tamás Vásáry
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para dos pianos en Re mayor, K.448
Daniel Barenboim y Martha Argerich, dúo de pianos