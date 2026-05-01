Programación Sábado 2 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Sonny Rollins

Strode Rode

Saint Thomas

Kurt Elling

April in Paris

Nature boy

Gingerbread boy

Kamasi Washington

Miss Understanding

Stéphane Grappelli y Oscar Peterson

If I had you

My heart stood still

Shirley Horn

Come dance with me

Go away little boy

Mack the knife

01.00

La Trasnoche Clásica

Gabriel Fauré

La buena canción, op.61

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta en la menor, BWV 1013

Peter-Lukas Graf, flauta

Béla Bartók

Suite de danzas, Sz.77

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Vincenzo Bellini

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra/ Mats Liljefors

Gaspar Sanz

Danzas populares para guitarra

Víctor Pellegrini, guitarra

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre melodías populares de Sussex para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Louis Clérambault

Píramo y Tisbe, cantata Nº4 del Libro II de cantatas francesas

Jean-Paul Fouchecourt, tenor

Les Arts Florissants / William Christie

Anatoly Liadov

Ocho canciones populares rusas

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Carl Nielsen

Concierto para flauta y orquesta

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

George Frideric Handel

Sonata a cinque en Si bemol mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"

Heinz Holliger, oboe;

Thomas Füri, violín:

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Johann Nepomuk Hummel

Grosses Septett en re menor, op.74, Nº1 (Transcripción para piano de Franz Liszt)

Leslie Howard, piano

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Emanuel Ax, piano

Cuarteto de Cleveland

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26

Andreas Ottensamer, clarinete

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / Yannick Nézet-Séguin

07.00

Momentos Musicales

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor

Siegfried Behrend, guitarra

Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters

Félix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.53, Nros.1 a 6

Roberto Prosseda, piano

Antonin Dvorak

Seis piezas del ciclo “Cipreses”

Cuarteto Hagen

08.00

Johann Christoph Friedrich Bach (hijo de Johann Sebastian)

Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor

Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Matthijs Vermeulen (compositor holandés, 1888-1967)

Sinfonía Nº4, "Las victorias"

Orquesta Filarmónica de La Haya / Ernest Bour

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº13 en si menor, op.119

Kathryn Scott, piano

09.00

Carl Reinecke

Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter

François Couperin

Ordre Nº3, “La Imperial”, para flauta, violín, viola da gamba y bajo continuo

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

10.00

Felix Blumenfeld (compositor y pianista ruso, 1963-1931)

Allegro de concierto para piano y orquesta en la mayor, op.7

Evgeny Soifertis, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con oboe en do menor, K.406 (original para quinteto de cuerdas)

Ingo Goritzki, oboe

Cuarteto de Berna

Jean Sibelius

Seis canciones para voz y piano, op.50

Jorma Hynninen, barítono

Ralf Gothhóni, piano

11.00

Va pensiero (Claudio Zin)

12.00

Momentos Musicales

Alessandro Rolla

Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Lee Hoiby (pianista y compositor estadounidense, que vivió entre 1926 y 2011)

Sexteto para quinteto de vientos y piano

Lee Hoiby, piano

Quinteto de Vientos Dorian

Nicolai Miaskovsky

Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Alain Marion

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Johann Nepomuk Hummel

Final del ballet Safo de MItelene

London Mozart Players / Howard Shelley

Ernesto Nazareth

Ameno Resedá, polca

Polly Ferman, piano

Igor Stravinsky

“Vals”, de la Suite N°2 para pequeña orquesta

London Sinfonietta / Riccardo Chailly

Antonín Dvořák

“Dumka (Elegía)”, del Sexteto para cuerdas en Sola mayor, op.48

Ensamble Raphael

Antonio Soler

Fandango

Andreas Staier, clave

Modest Mussorgsky

“Danza de las esclavas”, de la ópera Jovanchina

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov

Carlo Ambrogio Lonati

“Giga”, de la Sonata N°8 para violín y continuo

Musica Antigua Köln

Edvard Grieg

Danza noruega, op.35, N°2

Orquesta Nacional de Estonia / Paavo Järvi

Henry Purcell

“Danza de las furias”, “Música suave” y “Danza”, de la música incidental para La profetiza

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Jean Françaix

“Malambeando” y “Rock ‘n´roll”, de Danzas exóticas (versión para vientos)

Ensamble de Vientos de Maguncia / Klaus Rainer Schöll

Maria Szymanowska

“Cuadrilla en Mi bemol mayor”, N°15 de Dieciocho danzas de diferentes géneros

Sławomir Dobrzański, piano

Zoltán Kodály

Final de las Danzas de Marosszék

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

George Gershwin

Ondas del Rialto

William Bolcom, piano

20.00

Momentos Musicales

Aaron Copland

Primavera en los Apalaches

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1

Thea King, clarinete

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Carlos López Buchardo

“Prendiditos de la mano”, “Si lo hallas”, “Canción del carretero”

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

21.00

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Francesco Antonio Rosetti

Concierto para dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor

Zdeněk Tylšar y Bedřich Tylšar, cornos

Capella Istropolitana / František Vajnar

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

22.00

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor, M.8

Tedi Papavrami, violín

Nelson Goerner, piano

Georges Bizet

“Habanera”; “Seguidilla” y “Canción del torero” de la ópera Carmen

Angela Gheorghiu, soprano

Roberto Alagna, tenor

Thomas Hampson, barítono

Coro Les Éléments

Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Edvard Grieg

Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)

Cuarteto de Noruega

23.00

Antonio Vivaldi

El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8, Nº3

Janine Jansen, violín solista

Ensamble Amigos de Janine Jansen

Ottorino Respighi

Los pájaros, suite para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Tamás Vásáry

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para dos pianos en Re mayor, K.448

Daniel Barenboim y Martha Argerich, dúo de pianos