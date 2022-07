Programación Sábado 2 de Julio

00.00

Después del Concierto

Trasnoche Jazz

Red Holloway y Frank Wess

Still groovin’

Three steps up, Clark

Faith Amour

Accentuate the positive

A nightingale sang in Berkeley Square

Mr.Ego

Simak Dialog

Lain Parantina

Ted Rosenthal

Alone together

You’d be so nice to come home to

Dianne Reeves

Endangered species

Old souls

Nine

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

Henry Purcell

Suite en Sol mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Gaspard Fritz

Sinfonía en Fa mayor, op.6, Nº5

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Franz Schubert

Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960

Claudio Arrau, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Allegro para clarinete, corno de basetto, violín, viola y chelo en Fa mayor, K.app.90 (580b)

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Antonin Dvorák

Romance para violín y orquesta de cámara en fa menor, op.11

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Daniel Barenboim

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº4 para piano

Cristina Ortiz, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº47 en Sol mayor, Hob.I:47

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de “Mitridate, Re di Ponto”

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Emmanuel Chabrier

Bourrée fantástica

Annie D'Arco, piano

Joseph Haydn

Andante y Finale del Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Tine Thing Helseth, trompeta

Orquesta de Cámara de Noruega / Terje Tonnesen

Franz Schubert

Impromptu para piano Nº3 en Si bemol mayor, D.935

Alfred Brendel, piano

Fortunato Celleri

Sinfonía Nº4 en La mayor

Atalanta Fugiens / Vanni Moretto

Julián Aguirre

Aires Nacionales Argentinos. Primer cuaderno, triste Nº3 y Nº4

Polly Ferman, piano

Antonin Dvorák

Allegro non tanto del Quinteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.97

Ensamble Raphael

François Couperin

Concierto Real Nº1

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Gioachino Rossini

Obertura de “Maometto Secondo”

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Christoph Pepusch

Sinfonía de cámara en re menor

Cantilena / Adrian Shepherd

Antonio Salieri

La locandiera. Obertura

London Mozart Players / Matthias Bamert

Frédéric Chopin

Polonesa brillante, op.3

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

Fernando Sor

Sinfonía Nº2

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

Una Tarde en la Ópera (Boris)

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

Feria de antigüedades (Susana Antón)

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

Final de Juego (Adán Rowies)