Programación Sábado 2 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Greg Murphy Trío

Equality

Twelve more bars to go

Ola Onabulé

I knew your father

You can’t depend on love

Conceive it

Tom Zygmont

Contusion

Better from a distance

Lee Konitz y Red Mitchell

Just one of those things

You’d be so nice to come home to

Cleo Laine

I want to be happy

I got it bad and that ain’t good

I gotta right to sing the blues

01.00

La Trasnoche Clásica

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola; Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

George Frideric Handel

Rinaldo, HWV 7. "Lascia ch'io pianga"

Jessye Norman, soprano;

Geoffrey Parsons, piano

Ottorino Respighi

Sonata para violín y piano en si menor

Kyung Wha Chung, violín

Krystian Zimerman, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, "Heroica"

Orquesta Filarmónica de Hungría / Janos Ferencsik

Domenico Scarlatti

Sonata en re menor, K.77

Gergely Sárközy, clave laúd

Ignaz Pleyel

Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

John Corigliano

Concierto para piano y orquesta

Barry Douglas, piano

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160, D.802

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Cesar Franck

Trío Nº2, op.1, Nº2, M.2, "Trío de salón"

Mariana Sirbu, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

Franz Liszt

Años de peregrinación, S.160, Suiza

Alfred Brendel, piano

Charles Villiers Stanford

Sinfonía Nº3 en fa menor, "Irlandesa", op.28

Orquesta de Ulster / Vernon Handley

William Byrd

Fantasía Nº2

Rose Consort of viols

Frédéric Chopin

Impromptu para piano Nº1 en La bemol mayor, op.29

Impromptu para piano Nº2 en Fa sostenido mayor, op.36

Claudio Arrau, piano

07.00

Momentos Musicales

Pietro Mascagni

Mi primer vals

Sergey Galaktionov, violín

Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda

Carlos Guastavino

Tonada y cueca, para clarinete y piano

Paquito D'Rivera, clarinete

Aldo Antognazzi, piano

Camille Saint-Saëns

Seis estudios para la mano izquierda

Michel Beroff, piano

Jean Philippe Rameau

Suite de la ópera "Dardanus"

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

08.00

Franz Schubert

Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, D.887

Cuarteto Melos

Arturo Márquez

Danzón Nº2

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

09.00

Carl Maria von Weber

Sonata para piano N°1 en Do mayor, op.24

Alexander Paley, piano

Charles Gounod

“La noche de Walpurgis”, ballet de la ópera Fausto

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.4, Nº5

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

10.00

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

André Caplet

Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas

Ensamble Initium

Georg Philipp Telemann

Cuarteto París Nº2, para flauta, violín, viola da gamba y bajo continuo

Consort de la Orquesta Barroca de Friburgo

11.00

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Mateo Flecha el Viejo

La Negrina

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Agustín Barrios Mangoré

Vals N°3

John Williams, guitarra

12.00

Georges Bizet

Sinfonía en Do mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Joseph Haydn

Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4, "Aurora"

Cuarteto Amadeus

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: el ensamble Doulce Mémoire

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

20.00

Momentos Musicales